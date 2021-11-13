Глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш: "В книгах Саида Нурси нет никакого экстремизма"

В России, к сожалению, уже много лет продолжаются всевозможные неправомерные репрессии по отношению к мусульманам: безосновательные запреты, обыски, аресты и пытки. Вот уже более 20 лет власти России пытаются бороться с книгами и читателями известного турецкого мыслителя и богослова Бадиуззамана Саида Нурси.

В Турции во времена воинствующего кемализма и безбожия (1925-1950) Саид Нурси духовно и интеллектуально противостоял навязываемым турецкому обществу идеям безбожия и безнравственности, за что был многократно судим и провел в общей сложности 28 лет в тюрьмах и ссылках. Однако в итоге Саид Нурси оказался прав, и его служение Иману и Корану победило идеи отхода от Ислама и Корана. Его книги - тафсиры Корана "Рисале-и Нур" - стали не только свободно издаваться, но и были официально реабилитированы и признаны полезными на государственном уровне.

Как известно, в России, в г. Набережные Челны, продолжается процесс по запрету книг Саида Нурси в оригинале на османском (старотурецком) языке, которые читают местные татарские бабушки. Городской суд Набережных Челнов признал виновной педагога и основательницу первой мусульманской школы для девочек пенсионерку Накию Шарифуллину по ч. 1 ст. 282.2 УК («организация деятельности экстремистской организации») и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Весть о преследовании пожилых мусульманок в России с сожалением была встречена в Турции.

Профессор теологии, глава Управления по делам религии (Диянет) Турции Али Эрбаш (на фото) направил свой ответ на просьбу мусульман России и Турции о книгах Саида Нурси.

Ниже - перевод официального документа на русский язык:

Управление по делам религии

Президентский аппарат

Турецкой Республики Тема: о собрании произведений «Рисале-и Нур» 26/8/2021 Уважаемый адвокат Мустафа ТУНДЖЕЛЬ ул. проф. д-ра Казыма Гюркана, здание Чагдаш №7

2-ой этаж, офис: 13 Джагалоглу

Фатих/ Стамбул Ваш запрос от 18/08/2021 г. Ваш запрос о собрании произведений «Рисале-и Нур» и приложениях к нему рассмотрен. В запросе запрашивается информация о том, была ли выдана нашим Управлением экспертиза о запрете трудов Саида Нурси в связи с экстремизмом и опасностью, и о том, публикуются ли произведения Саида Нурси нашим Управлением. В нашем Управлении нет какой-либо экспертизы о том, что собрание произведений «Рисале-и Нур» Саида Нурси является экстремистским и представляет опасность. Напротив, в экспертизах, представленных в разное время в судебные и административные органы по данному вопросу Высшим Советом по делам религий, являющимся высшим руководящим и консультативным органом Управления по делам религий, было заявлено, что вышеупомянутые произведения, ясным и понятным языком толкуя Коран и хадисы, являются полезными произведениями для всех мусульман с целью воспитания в исламской вере и нравственности; что эти произведения не являются нежелательными с точки зрения религии, администрации и закона, соответственно их чтение и обучение этим произведениям не является преступлением в отношении религии и закона. Некоторые из произведений Саида Нурси публикуются в нашем Управлении по делам религии (Диянет). Подробную информацию об опубликованных работах можно найти на сайте продаж публикаций нашего Управления (https://yayinsatis.diyanet.gov.tr/). Информация представлена для вашего сведения. Проф. Др. Али Эрбаш, глава Управления по делам религии (подпись)

------------------------------------------------------------------ Саид Нурси (1878 -1960) – известный мусульманский богослов и толкователь Корана. Процесс по запрету книг Саида Нурси в современной России стартовал в 2001 году. В январе 2021 года начался суд уже по запрету трудов богослова на языке оригинала.

Прокуратура Татарстана призвала запретить 163 издания Нурси на турецком, татарском и русском языках. Многие тексты Нурси в переводе на русский в РФ уже признаны экстремистскими материалами.

Религиоведы неоднократно заявляли, что произведения Саида Нурси не содержат призывов к антиобщественным или антигосударственным действиям.

В 2006 году Совет муфтиев России представил заключение группы экспертов, состоящей из доктора теологических наук и доктора наук в области религиозной философии.

В нем говорится, что в своих книгах Саид Нурси объясняет основы исламской доктрины и толкует Коран. «Книги не содержат каких-либо экстремистских высказываний и не призывают к насилию или религиозной вражде», – заключили эксперты.

По мнению ректора Российского исламского университета, историка и академика Рафика Мухаметшина, в трудах Нурси нет ни единого упоминания про пантюркизм или панисламизм. «Ставить его в один ряд с различными экстремистами было бы не просто проявлением невежества, но и непониманием того, что религиозные деятели такого плана сегодня наоборот востребованы. Поскольку они призывали к решению проблем мирным путем и нравственному совершенствованию», – сказал он.

В 2018 году ЕСПЧ установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, запретив сочинения Саида Нурси. В 2010 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал богослова «совестью нации».