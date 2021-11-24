Все книги Саида Нурси будут переведены на русский специалистами Казанского университета?

Как известно, в Татарстане продолжается судебный процесс по книгам Саида Нурси в оригинале на османском (старотурецком) языке.

Суд не стал назначать комплексную экспертизу и ограничился документом, предоставленным прокуратурой. Экспертизу проводили специалисты с невысокой квалификацией, не владеющие языком оригинала и не являющиеся носителями языка из Набережночелнинского педагогического университета.

Это была первая попытка запрета богословских трудов на языке оригинала в России. До этого экстремистскими признавались только переведенные тексты.

Однако в августе Верховный суд Татарстана отменил решение Набережночелнинского суда о запрете книг Саида Нурси на османском (старотурецком) языке. Верховный суд отметил, что при рассмотрении дела Набережночелнинский суд неправомерно проигнорировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по переводам книг Саида Нурси на русский язык.

Более того, издания написаны на турецком языке, переводы книг на русский язык суду не представлены, соответственно судья не могла прочитать эти книги, не зная турецкий язык, и принять решение о наличии в книгах признаков экстремизма.

В итоге, Верховный суд Татарстана назначил новое рассмотрение дела.

Новое судебное заседание в ином составе было назначено на 8 сентября 2021 г. в здании Набережночелнинского суда. На днях Набережночелнинский суд постановил перевести всё собрание произведений "Рисале-и Нур" Саида Нурси, состоящее из 6000 страниц, на государственный язык, то есть на русский, после чего на основе этих переводов будет сделана экспертиза на наличие экстремизма в трудах Саида Нурси, которая будет представлена суду. Перевод будет осуществлен за счет государственного бюджета, а работа возложена на специалистов КФУ (Казанского федерального университета).

Мусульмане России и Турции в целом позитивно восприняли эту новость, как шаг к примирению и установлению справедливости.

Естественно, возникает вопрос: насколько готовы специалисты Казанского университета взять на себя эту непростую обязанность? Возьмут ли они на себя такую ответственную миссию? Помимо большого объема работы, необходимо иметь высокую квалификацию в знании старотурецкого османского, арабского, персидского языков, в знании Исламских наук и терминов и т.д.

Например, переводы книг Саида Нурси на английский язык осуществлялись специалистами знаменитого Кембриджского (Хамид Алгар) и Даремского университетов (Шюкран Вахиде), которые не только в совершенстве знают турецкий, персидский, арабский языки, но и долгое время жили среди мусульман Турции, чтобы правильно понять и осмыслить основы и культуру Ислама, а также значение и смыслы Исламских терминов и понятий.

Мусульмане желают успехов в этом непростом деле и ждут настоящих, качественных переводов от казанских специалистов.