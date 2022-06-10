Алжир объявил торговую войну Испании из-за Западной Сахары

Алжир приостановил внешнюю торговлю продуктами и обмен услугами с Испанией на фоне обострения спора о статусе Западной Сахары.

Объявление в четверг было сделано на следующий день после того, как североафриканская страна приостановила действие 20-летнего договора о дружбе с Испанией, который обязывал обе стороны сотрудничать в контроле над миграционными потоками. Алжир также запретил импорт из Испании.

Европейский союз призвал Алжир отменить свое решение, настаивая на диалоге для разрешения спора.

Испания была бывшей колониальной державой в Западной Сахаре, пока этот регион не был аннексирован Марокко в 1975 году. С тех пор Алжир и соседнее Марокко имеют напряженные отношения из-за судьбы Западной Сахары, в какой-то момент они даже вели войну в пустыне.

Алжир уже давно поддерживает сепаратистское движение ПОЛИСАРИО, которое добивается независимости региона от Марокко.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в четверг, что ответ Испании на шаг Алжира по прекращению двусторонней торговли будет «спокойным, конструктивным, но также твердым в защите испанских интересов».

Этот явно враждебный поворот Алжира по отношению к члену Европейского Союза происходит в то время, когда Испания и остальные члены блока из 27 стран суетятся, чтобы найти альтернативу российскому импорту энергоносителей в знак протеста против войны России в Украине. Причем именно Алжир должен заменить часть российского газа.

В марте Испания публично признала план Марокко предоставить региону автономию, а не полную независимость. Тем самым она разрешила свой давний конфликт с Рабатом, но, в свою очередь, разозлила Алжир. В то время Алжир отозвал своего посла в Испании.

Своим последним шагом Алжир поставил под угрозу торговые связи, в том числе продолжение поставок алжирского природного газа.

Это, в свою очередь, может осложнить более широкие связи ЕС с Алжиром, и официальный представитель ЕС по иностранным делам Набиля Массрали заявила, что Брюссель «крайне обеспокоен».