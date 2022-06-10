Алжир объявил торговую войну Испании из-за Западной Сахары

Алжир приостановил внешнюю торговлю продуктами и обмен услугами с Испанией на фоне обострения спора о статусе Западной Сахары.
Объявление в четверг было сделано на следующий день после того, как североафриканская страна приостановила действие 20-летнего договора о дружбе с Испанией, который обязывал обе стороны сотрудничать в контроле над миграционными потоками. Алжир также запретил импорт из Испании.
Европейский союз призвал Алжир отменить свое решение, настаивая на диалоге для разрешения спора.
Испания была бывшей колониальной державой в Западной Сахаре, пока этот регион не был аннексирован Марокко в 1975 году. С тех пор Алжир и соседнее Марокко имеют напряженные отношения из-за судьбы Западной Сахары, в какой-то момент они даже вели войну в пустыне.
Алжир уже давно поддерживает сепаратистское движение ПОЛИСАРИО, которое добивается независимости региона от Марокко.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в четверг, что ответ Испании на шаг Алжира по прекращению двусторонней торговли будет «спокойным, конструктивным, но также твердым в защите испанских интересов».
Этот явно враждебный поворот Алжира по отношению к члену Европейского Союза происходит в то время, когда Испания и остальные члены блока из 27 стран суетятся, чтобы найти альтернативу российскому импорту энергоносителей в знак протеста против войны России в Украине. Причем именно Алжир должен заменить часть российского газа.
В марте Испания публично признала план Марокко предоставить региону автономию, а не полную независимость. Тем самым она разрешила свой давний конфликт с Рабатом, но, в свою очередь, разозлила Алжир. В то время Алжир отозвал своего посла в Испании.
Своим последним шагом Алжир поставил под угрозу торговые связи, в том числе продолжение поставок алжирского природного газа.
Это, в свою очередь, может осложнить более широкие связи ЕС с Алжиром, и официальный представитель ЕС по иностранным делам Набиля Массрали заявила, что Брюссель «крайне обеспокоен».
«Алжир является важным партнером Европейского союза в Средиземноморье [регионе] и ключевым игроком в обеспечении региональной стабильности», — сказал Массрали.
«Мы бы попросили алжирскую сторону еще раз взглянуть на это решение», — сказала она, призвав Алжир и Мадрид работать по дипломатическим каналам для разрешения спора.
Джихан Будиаф, старший аналитик по экономике и рискам S&P Global Market Intelligence, сказал, что спор ставит Испанию в затруднительное положение.
«Это будет в основном проблематично для Испании, потому что Алжир является третьим по величине клиентом Испании. Поэтому, когда дело доходит до таких вещей, как агропродовольственные или промышленные товары, это будет серьезным ударом по испанским экспортерам», — сказал Будиаф.
Напомним, что Марокко контролирует 80 процентов территории Западной Сахары. Остальное находится под контролем Фронта ПОЛИСАРИО, который вел 15-летнюю войну с Марокко после вывода испанских войск в 1975 году и хочет провести референдум о независимости.
Марокко предложило региону ограниченную автономию, но настаивает на том, чтобы анклав, богатый фосфатами и рыбными запасами, оставался под его суверенитетом.
Испания официально поддержала эту позицию в марте, чтобы помочь разрешить продолжающийся год дипломатический спор, вызванный визитом лидера ПОЛИСАРИО Брахима Гали в Испанию для лечения от COVID-19.
Через несколько недель после его госпитализации марокканские пограничники столкнулись с наплывом более 10 000 мигрантов в крошечный североафриканский анклав Испании Сеута.
В апреле Санчес совершил официальный визит в Марокко, чтобы наладить отношения после того, как его правительство поддержало план автономии Рабата 2007 года.
Алжир заявил в среду, что Мадрид «полностью поддержал незаконную и нелегитимную формулу… которую отстаивает оккупирующая держава».
Положение Испании сложное, потому что, хотя она имеет общие границы и прочные экономические связи с Марокко, она также частично зависит от Алжира в отношении природного газа.
Испанское правительство быстро приняло меры, чтобы успокоить опасения, что важный запас природного газа Алжира, который Алжир качает и транспортирует через Средиземное море, может оказаться под угрозой.
Министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес заявил, что пока ни одна испанская компания, работающая с Алжиром, не сообщила о каких-либо «неудобствах».
И, добавил он, «газовые компании говорят нам, что это решение не вызвало никаких затруднений».
Алжирская компания Sonatrach в прошлом году была ведущим поставщиком природного газа в Испанию, на долю которой приходилось более 40 процентов ее импорта.
Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что государственная компания Sonatrach, как ожидается, выполнит свою часть сделки.
«Мы не думаем, что контракты могут быть расторгнуты в одностороннем порядке по решению алжирского правительства», — сказал Рибера радио Onda Cero.
Одновременно с ухудшением отношений с Алжиром Испания переключилась на Соединенные Штаты, которые в последние месяцы стали ее ведущим поставщиком газа, опередив Алжир.
Алжир, чья хрупкая экономика сильно зависит от экспорта энергоносителей, в апреле подписал новое соглашение с Италией об увеличении потока газа по трубопроводу, соединяющему две страны.