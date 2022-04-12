Алжир вместо России: итальянцы будут покупать больше газа в Северной Африке

Италия и Алжир подписали соглашения об укреплении энергетических связей и увеличении экспорта энергоресурсов североафриканского государства в Италию.

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о сделках в Алжире в понедельник, добавив, что они являются важным шагом в стремлении Италии уменьшить свою зависимость от российского газа.

«За ним последуют и другие», — сказал он журналистам в столице Алжире после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Италия, сильно зависящая от иностранного газа, в прошлом году купила у России около 29 миллиардов кубометров газа, что составляет около 40 процентов от общего объема ее импорта газа.

Драги сказал, что газовая сделка с Алжиром была подписана двумя ведущими энергетическими игроками страны, Eni и Sonatrach. Подробности сделки сразу не разглашаются.

В рамках более широкой декларации о намерениях Драги заявил, что Италия готова работать с Алжиром над развитием возобновляемых источников энергии и зеленого водорода.

У Рима и Алжира уже есть контракт на поставку газа до 2027 года.

После вторжения России в Украину 24 февраля итальянские министры привлекли внимание многих стран к поиску альтернативных поставок газа, включая Демократическую Республику Конго, Анголу, Азербайджан и Катар.

Российское вторжение вызвало широкомасштабные западные санкции, которые угрожают нарушить потоки энергоносителей и повысить вероятность нехватки газа.

Министр экологического перехода Роберто Чинголани заявил на прошлой неделе, что в этом году Италия рассчитывает получить дополнительно 10 млрд кубометров газа по трубопроводам из Алжира, Ливии и Азербайджана.

В общем, как говорится "свято место пусто не бывает". Итальянские деньги за газ страны Северной Африки заслуживают гораздо больше, чем Россия.