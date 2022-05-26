Фронт ПОЛИСАРИО угрожает напасть на Испанию

Брахим Гали, лидер Фронта ПОЛИСАРИО, заявил во вторник, что «у Испании есть неоплаченные счета, которые однажды ей придется оплатить», во время своего первого интервью после смены политики Испании в отношении Западной Сахаре.

В недавнем интервью испанскому телеканалу Telecinco лидер сепаратистского движения коснулся испорченных отношений между Фронтом и испанским правительством после того, как Мадрид поддержал позицию Марокко по Западной Сахаре.

«Наши официальные отношения разорваны», — сказал Гали.

18 марта Испания отменила десятилетия нейтралитета в конфликте в Западной Сахаре, объявив о своей поддержке плана Марокко по автономии спорной территории, который предлагает ограниченное самоуправление сахарскому народу в пределах суверенитета Марокко.

После деколонизации территории в 1975 году Испания пыталась сохранять нейтралитет в этом вопросе и сумела сохранить хорошие связи с сепаратистским фронтом.

Однако недавнее решение Мадрида поддержать решение по автономии Западной Сахары в пределах Марокко (с этим планом согласна ООН) разозлило Фронт и его исторического союзника Алжир, которые оба выступают за полностью независимую Сахарскую Арабскую Демократическую Республику.

Во время интервью Гали обвинил испанское правительство в том, что оно подчинилось шантажу Марокко, имея в виду иммиграционный кризис, разразившийся на марокканско-испанской границе в Сеуте в прошлом году, когда более 8000 человек пересекли территорию контролируемого испанцами анклава.

Другой кризис произошел с опозданием на месяц во время визита Гали в Мадрид по медицинским показаниям. Мадрид тогда обвинил Рабат в дипломатическом шантаже.

Гали также обвинил испанское правительство в предательстве, заявив: "Мы [ПОЛИСАРИО] находимся в нескольких километрах от Канарских островов [регион Испании]… решение придет… сахарский народ достигнет своих целей. Это просто вопрос времени."

Между 1970-ми и 1980-ми годами, в первые годы своего партизанского движения за независимость, Фронт ПОЛИСАРИО совершал нападения на испанских рыбаков между регионами Сахары и Канарскими островами.

После терактов испанские власти приказали делегатам ПОЛИСАРИО в Мадриде покинуть страну.

Основанный в 1973 году Фронт ПОЛИСАРИО, самопровозглашенный представитель сахарцев, на протяжении десятилетий боролся с Марокко за суверенитет Западной Сахары; суверенитет, на который они оба претендуют, но ООН не признает ни того, ни другого.

Их 16-летняя партизанская война закончилась в 1991 году, когда ООН объявила о прекращении огня в провинции и направила свои миротворческие силы в Эль-Аюн, крупнейший город на спорной территории, для наблюдения за референдумом о статусе территории.

Голосование было назначено на 1992 год, но было прервано, когда Марокко отказалось принять любое голосование, допускающее независимость территории, заявив, что готово обсуждать только автономию.

С тех пор многочисленные переговоры, спонсируемые ООН, не привели к прорыву, и каждая сторона еще больше укрепилась в своем позиции.