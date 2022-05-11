Муаммар Зукорлич был отравлен. Появится ли в его убийстве российский след?

Осенью прошлого года мы сообщали о скоропостижной смерти одного из лидеров мусульман Санджака и Сербии, бывшего муфтия, лидера Партии Правды и Примирения, вице-спикера Сербии Муаммара Зукорлича, а также о его уроках для современных мусульман (https://golosislama.com/news.php?id=40248).

И вот, на прошлой неделе появилась не менее шокирующая новость - тело муфтия было эксгумированно и перезахоронено на территории одного из исламских комплексов Нового Пазара в Санджаке.

Но на этом шокирующие новости не закончились, что и понятно - таким неприсущим Исламу действиям как перезахоронение уже преданного земле по канонам Шариата тела должно быть разумное объяснение. И оно появилось...

Сын и преемник муфтия - Усама Зукорлич заявил, что у семьи появились веские подтверждения того, что его отец умер не из-за болезни, но в результате отравления ядом. Сообщается о том, что отравление муфтия ядом с тяжелым металлом на основании представленных семьей для анализа биоматериалов было подтверждено двумя европейскими лабораториями. После чего по настоянию семьи прокуратура Сербии приняла решение об эксгумации для проведения следственных действий.

Кстати, то что муфтий мог быть убит, мы предположили сразу после его смерти. Тогда, в статье, посвященной этой новости, мы писали: "Особое же значение фигура Зукорлича стала приобретать сейчас, когда в воздухе снова запахло сербско-босняцкой войной (https://golosislama.com/news.php?id=40197). Поэтому тот факт, что призывающий к миру, полный сил Зукорлич умер накануне возможных судьбоносных событий, одними был воспринят как недоброе предзнаменование, а у других породил сомнения, что эта смерть могла быть "не естественной"".

Вопрос вопросов заключается в том, кто же мог убить Муаммара Зукорлича. И тут вариантов может быть немало - от его конкурентов в Санджаке и партии войны в сербских спецслужбах до спецслужб иностранных держав, ареной противоборства которых сегодня являются Босния и Санджак как ее этнический эксклав в государственном теле Сербии.

Но если исходить из последней версии, то ответ на вопрос "кому выгодно" будет вполне очевиден. Ведь в эскалации внутри Боснии и Герцеговины и вокруг нее, чреватой новой войной, инициатива исходит целиком от Милорада Додика и сербских ястребов. А чьим верным союзником является Додик, мы хорошо знаем (https://golosislama.com/news.php?id=38891). Как знаем и то, в какой стране отравления политически неугодных лиц поставлены на конвеер.

Так что, возможно, помимо органов сербской прокуратуры, которые в таких раскладах могут быть заинтересованы в сокрытии истины, к независимому расследованию отравления Зукорлича следовало бы подключить Христо Грозева, установившего отравителей Навального и других врагов Кремля. Тем более, что незадолго до смерти Зукорлича к нему зачастили всевозможные деятели из России, явно связанные с ее спецслужбами, в свете чего хорошо было бы сверить графики их встреч и последующего смертельного заболевания муфтия.