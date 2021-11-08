Тяжелая утрата для балканских мусульман. А также о золоте и бижутерии

Тяжелая утрата постигла мусульман всего балканского региона. В конце прошлой недели на пике своей активности, после перенесенного коронавируса от сердечного удара умер 52-летний Муаммар Зукорлич, о котором знают многие наши читатели (https://golosislama.com/news.php?id=29474).

Этот человек был неформальным лидером не только мусульман Санджака - региона Сербии, населенного мусульманами-славянами, то есть босняками (в этом регионе это скорее потомки албанцев, которые в результате славянизации приняли босняцкое самосознание). А чтобы понять, что значило быть таким лидером еще в 90-е годы, когда он был официальным муфтием, надо знать и помнить, что в тот момент в Боснии шла истребительная война между сербами и боснийцами, которая могла перекинуться и на Санджак. И муфтию удалось с одной стороны удержать мусульман Санджака от присоединения к этой войне, которого ждали сербские шовинисты, чтобы "зачистить" от них и этот регион, с другой стороны, сохранить в регионе исламскую идентичность, связь с босняцкой нацией и моральную солидарность с ней.

Будучи представителем босняцкого национального меньшинства в Сербии, муфтий Зукорлич тем не менее со временем смог стать лидером мусульман этой страны без оглядки на национальность, снискав доверие и мусульман-албанцев, и мусульман с сербским самосознанием. Оставив несколько лет назад должность муфтия, он сосредоточился на общественно-политической деятельности, создав и возглавив новую Партию Правды и Примирения.

И вот тут-то мы уже подходим к его значимости для всего региона. Слово "Правда" в названии этой партии означало, что без признания и принятия правды, в том числе о преступлениях и ошибках (а часто преступления военных становятся результатом ошибок политиков и идеологов) невозможно двигаться вперед. Поэтому он настаивал на признании геноцида в Сребренице, несмотря на резкую аллергию на эту тему значительной части сербского общества. Но при этом на основе признания этой Правды он призывал к Примирению, то есть, к тому, чтобы была перевернута страница национального антагонизма балканских народов и они бы вместе устремились в будущее.

В силу этой своей позиции Зукорлич как осуждал сербский сепаратизм в Боснии и Герцеговине, так и удерживал от сепаратизма мусульман босняцкого Санджака Сербии, призывая их отстаивать свои автономию и интересы в ее составе и активно участвовать в ее политике. Причем, надо отметить, что начав с полного неприятия и одиозной репутации в сербском обществе, Зукорличу в итоге удалось превратиться в фигуру сербской политики, уважаемую как сербским истеблишментом, так и сербскими оппозиционными националистами.

В силу этого Зукорличу посредством своих сторонников в Черногории удалось внести свой вклад в создание новой оппозиционной коалиции с участием как черногорцев и мусульман - албанцев и босняков, так и сербов, которая победила на последних выборах (https://golosislama.com/news.php?id=39138). Правда, это настроило против него большинство босняцких националистов, последовательно поддерживающих бывшую черногорскую партию власти во главе с Мило Джукановичем, противостоящим в Черногории "Сербскому миру" (https://golosislama.com/news.php?id=37827). Да и усилия Зукорлича по политической сербизации босняков Санджака и Сербии вызывали у них все большее раздражение.

Особое же значение фигура Зукорлича стала приобретать сейчас, когда в воздухе снова запахло сербско-босняцкой войной (https://golosislama.com/news.php?id=40197). Поэтому тот факт, что призывающий к миру, полный сил Зукорлич умер накануне возможных судьбоносных событий, одними был воспринят как недоброе предзнаменование, а у других породил сомнения, что эта смерть могла быть "не естественной". Так или иначе, если жизнь Зукорлича, а точнее его деятельность в последнее время вызывала разногласия у босняков, то его смерть объединила сердца подавляющего большинства не только из них, но и мусульман региона всех национальностей, которые восприняли ее как трагедию. Кроме того, у шейха остались две вдовы и восемь детей, старшие из которых уже пообещали продолжить дело своего отца. Пусть Аллах укрепит их во благе и дарует лучший удел их отцу...

Напоследок же хотелось бы сказать пару слов о попытках примазаться к Зукорличу некоторых российских деятелей, позиционирующих себя как "реформаторов" и "обновителей" Ислама. Пользуясь тем, что многие исламские деятели встречаются с посещающими их представителями мусульман из других стран, руководствуясь презумпцией доверия (хусну-занн) и не вникая в их деятельность и взгляды, они сейчас, используя факт знакомства с ним, позиционируют себя чуть ли не как его российский аналог. При этом используется такой аргумент, что Зукорлич отличался открытостью политических взглядов, поэтому, если он был человеком с открытыми взглядами и у них "открытые взгляды", то они подобны ему.

Нет уж, "хазраты". Та открытость политических и общественных взглядов, которой отличался Зукорлич, во-первых, продолжала давнюю политическую традицию мусульман региона, включая в том числе и Алию Изетбеговича, основателя современной Боснии и Герцеговины и выходца из организации "Молодые Мусульмане" - боснийского филиала "Братьев-Мусульман" (запрещены в вашей "РФ"). И она вполне соответствует тому, чему учат такие ученые современности как Юсуф Кардави, Али Карадаги и другие, тогда как ваше "реформаторство" и "обновленчество" уже давно вышло за пределы этого и противопоставило себя им. Ведь никто из них не отрицает основы религии Ислама, будь то в виде его источников (Коран, Сунна и иджма) и богословских школ, или общепринятых форм религиозного поклонения. И если бы носящий бороду, имеющий двух жен Зукорлич узнал, с какими взглядами вы его пытаетесь ассоциировать на основании шапочного знакомства с ним, вряд ли бы ему это понравилось...

Кроме того, если уж и говорить о его политической открытости и деятельности, то с вашими они соотносятся примерно так, как золото соотносится с бижутерией. Какими бы ни были его взгляды, он прежде всего не боялся идти в их отстаивании против власти, будь то сербской, когда это требовалось, или черногорской и боснийской. А в последние годы в Санджаке он и вовсе стал кем-то вроде "исламского Навального", объявив войну местным коррупции и мафии, в ходе которой был убит один из его соратников. И вы себя сравниваете с ним?! Побойтесь Аллаха, если вы на это способны...

Мусульманам же России, да и всего постсоветского пространства действительно нужны лидеры вроде Зукорлича. Но именно такие - золото, а не бижутерия, и оригинал, а не дешевая копия. Просим у Аллаха вывести их для Исламской уммы и ее рядов и сделать мусульман в этих странах достойными их и способными их принять и поддержать.