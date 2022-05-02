Что Умма может сделать для Асламбека Эжаева?

В этот праздничный день нельзя не вспомнить о тех, кто лишен возможности полноценно проводить его со своими близкими - наших мусульманских узников совести.

И хотя из числа последних на слуху обычно имена Абдулмумина Гаджиева и Кемала Тамбиева, на самом деле их много - только в России, о которой мы сейчас говорим, таких насчитывается сотни. И речь в данном случае будет идти о них всех, хотя в качестве собирательного образа этих людей мы используем в этой статье одно имя - Асламбека Эжаева. Как потому, что из многих российских мусульманских узников совести его наш коллектив знает лучше всего, так и потому, что на днях исполнился год с момента его заточения за решетку.

Асламбек, конечно, не первый на нашей памяти мусульманский узник совести, заточенный за свою деятельность за решетку. Не первый, но в каком-то смысле на данный момент уникальный и весьма показательный в контексте этой статьи.

Во всех предыдущих случаях, когда мусульманского общественного деятеля бросали за решетку, ход его дела освещался СМИ и мусульмане знали, что с ним происходит. Так или иначе всегда присутствовало какое-то официальное обвинение, пусть и самое абсурдное, комментарии адвокатов, правозащитников, освещение выступлений в суде, беспредела и подлогов, словом, всего, что сопутствует судебному процессу.

В данном же случае с самого начала стало ясно, что ситуация с Асламбеком отличается от этого в корне. Его просто бросили за решетку и долгое время ему не то, что не предъявляли никаких обвинений, но в отношении него даже не проводили никаких дознавательных действий.

Вот и сейчас, прошел уже год, но нет никаких развернутых комментариев адвоката, экспертиз правозащитников, репортажей из суда. И понятно почему - адвокаты, действительно желающие помочь такому обвиняемому, легко сами могут превратиться в обвиняемых, как произошло с адвокатом Дагиром Хасавовым, правозащитные организации из России выдавлены, независимые СМИ разгромлены.

Ничего кроме, мягко говоря, удивления не вызывают на этом фоне пафосные комментарии некоторых системных мусульман о том, что "Умма не сделала для Асламбека Эжаева ничего". Особенно если учесть, что они исходят из уст тех, кто сам, если что и сделал, то поспешил отмежеваться от Асламбека и обвинить его в том, что он не принял новых правил игры, которые приняли они (https://golosislama.com/news.php?id=39765).

Так как же можно помочь Асламбеку и таким как он в рамках этих правил игры? И как ему помогли те, кто их приняли?

Не так давно пшиком закончилась их претензия на то, что благодаря своей интегрированности в систему они де могут эффективно решать проблемы угнетенных мусульман (https://golosislama.com/news.php?id=40634). И этот пшик не исключение из правил, а само правило, которое гласит, что их роль в системе заключается не в том, чтобы изнутри нее решать проблемы угнетенных мусульман, а в том, чтобы формировать у мусульман лояльность к этой системе, в том числе байками о том, что внутри нее их проблемы решать можно.

И сегодня отвечая на вопрос о том, чем же Умма может помочь Асламбеку Эжаеву и другим мусульманским узникам совести, мы говорим - прежде всего констатацией того, что при существующей системе принципиально помочь им невозможно.

Кто-то спросит, зачем надо констатировать это очевидное и удручающее обстоятельство? Очень просто - хотя бы затем, чтобы каждый мусульманин, когда он будет выступать в защиту этой системы под всевозможными абсурдными предлогами, отдавал себе отчет в том, что он тем самым выступает против Асламбека, против Абдулмумина, против Кемала и против многих, многих других своих единоверцев, которых он предает и приносит в жертву этой системе ради каких-то нелепых соображений, которые на самом деле призваны прикрыть одно - его приспособленчество и страх.

Поэтому, даже если мы не можем сейчас вытащить наших узников из-за решетки, то, что мы можем и должны делать сейчас - это не укреплять эти решетки и стены сегодня и стремиться разрушить их завтра.

И пусть нам не говорят, что это утопическая позиция и это невозможно. Если бы это было так, прокремлевские "мусульманские блогеры" не убеждали мусульман в том, что мусульмане должны бояться крушения этой империи зла, потому что это является самым худшим для них сценарием (https://golosislama.com/news.php?id=40618). Стало быть, боятся этого сценария и они, и их хозяева, рассматривая его как реальный - и действительно, в противном случае зачем бы они на упреждение кидали за решетки тысячи тех, от кого по их мнению чисто теоретически может исходить такая угроза.

Так вот, мы должны стремиться к тому, чтобы это теоретическая угроза стала практической реальностью. Для чего необходимо прежде всего дать себе отчет в том, что иначе проблему угнетенных мусульман не решить, и утверждать такое понимание среди большинства мусульман. И как бы все эти "практики" ни усмехались на счет того, что это не изменит ничего, на самом деле и они, и их хозяева боятся именно этого.

Потому что они прекрасно понимают, что как только такое убеждение сформируется что среди мусульман, что в других сообществах страны, изменится все. И тогда-то придет время освобождения наших узников.