О мучителях, палачах и месте мусульман в РФ

История с липовой победой прокремлевских "мусульманских общественников" в борьбе за права мусульман Димитровградской колонии закономерно закончилась так же, как и большинство подобных историй.

Если изначально нам заявляли, что начальник колонии (на фото) в разговоре с Адамом Делимхановым обещал покончить с беспределом в отношении мусульман и сказали, что проблема решена, а потом стала поступать информация, что беспредел никуда не девался, то теперь этот начальник говорит, что никакого беспредела и не было, что его оговорили и те, кто это сделал, уже во всем признались.

Но не будем снова возвращаться к теме потемкинского пиара этих "общественников", которая уже начинает надоедать части наших читателей. Поговорим об устройстве самой системы на примере ряда интересных фактов, ставших известными в последние дни. Вот, что написала об этом известный журналист Надежда Кеворкова:

"Начальник тюрьмы в Димитровграде Ульяновской области, где избили постящихся мусульман и рвали Коран - Балдин.

Мы хорошо его знаем.

Он был начальником жуткой пожизненной тюрьмы Черный Дельфин в Соль-Илецке Оренбургской области.

Балдин лично пытал Расула Кудаева.

Этот Балдин говорил Расулу, что ему не хватает всего лишь одного укольчика. Сделаем тебе один укольчик, и ни одна экспертиза не установит, от чего ты умер

Мы тогда ещё не до конца понимали про укольчик. А теперь весь мир понимает.

Он ответственен за пытки и убийства пожизненных заключенных.

В 2017 Орхан Джемаль развернул гигантскую кампанию против палача Балдина - и его сняли, спрятали в управление тюрем.

Излюбленный совет начальства: посиди тихо, потом мы тебя переведем - и снова будешь в шоколаде.

Фсиновцы устроили большое нытье, что-де Балдин у нас в системе - самый честный и гуманный.

Перевели Балдина в Димитровград в июне 2021 - и вуаля:- вохровцы рвут Коран

- избивают тех, кто соблюдает пост в Рамадан

- применяют карцер и пытки".

Это к вопросу о том, как работает эта система и почему без ее изменения все виртуальные победы над ней будут не более, чем дешевым пиаром. А еще коли уж вспомнили имя нашего брата Орхана Джемаля, убитого этой системой, да помилует его Аллах, пара слов об этом.

Вчера сам Путин громогласно заявил и все кремлевские рупоры растиражировали, что якобы какие-то агенты украинских спецслужб готовили убийство Соловьева и прочих помойных прокремлевских пропагандистов. Явленные общественности кадры с этими пойманными террористами произвели такое же впечатление, как и во всех шоу российских силовиков, но речь сейчас не о том.

Просто оцените на этом примере разницу в отношении к своим и к чужим, даже если эти чужие являются российскими гражданами и журналистами, такими как Орхан Джемаль. Расследование убийства которого целенаправлено блокируется российскими силовиками при полной политической поддержке всех российских властей. То же - с убийствами Политковской, Эстемировой, Куашева, и многих, многих других, кто писал об убийствах и пытках мусульман.

И при этом одно только покушение (явно фейковое) на разжигателей войны используется чуть ли не для обоснования необходимости убийства главы соседнего государства. Без всяких расследований и доказательств того, что за этим покушением стоял действительно он.

Вот наглядные примеры того, как устроена эта система и какое место в ней занимают мусульмане и те, кто действительно пытаются их интересы защищать.