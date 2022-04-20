Манипуляции Курбанова в вопросах настоящего и будущего

Итак, продолжим вчерашний разбор рассуждений Руслана Курбанова о войне в Украине (https://golosislama.com/news.php?id=40612).

Сперва же надо ответить некоторым комментаторам, которые считают, что нужно перестать "делать рекламу" Курбанову, так как "с ним и так все ясно". Но давайте смотреть на вещи трезво, во-первых, Курбанов не нуждается в нашей рекламе, так как его аудитория уж точно не меньше нашей. А во-вторых, кому-то ясно, а кому-то нет, и поэтому читатели постоянно просят нас отреагировать на упаковку им кремлевской повестки в исламскую обертку. Чтобы в свою очередь доводить это до тех, кто таким сбивается с толку манипуляциями прокремлевских "мусульманских блогеров".

Итак, вчера мы говорили о манипуляциях Курбанова в вопросах истории, а сегодня собираемся поговорить о манипуляциях в вопросах настоящего и будущего. Но начнем мы это с еще одного поднятого им вопроса истории, который имеет непосредственное отношение к настоящему.

Так, Курбанов говорит, что когда Путин захватывал Крым и вербовал Мустафу Джемилева и других лидеров Меджлиса крымскотатарского народа, им надо было ставить во главу угла не интересы Украины, а интересы своего народа. И в этом случае, если бы они в обмен на поддержку России попросили бы у Путина сделать Крым крымскотатарской республикой в ее составе, он бы им это дал.

И дело даже не в том, что Курбанов или так и не понял, что мотивы действий Путина в Крыму и остальной Украине определяются православно-русским проектом, или рассчитывает на тех, кто этого не понимает. Для них Крым это "крещенская купель Руси", то есть, то место (в Корсуни), где она по их мнению возникла, так как отдельные славянские племена после этого стали русскими. Этими же мотивами объясняется и главная цель войны против Украины, прикрытием для которой являются разговоры о базах НАТО и т.п., тогда как главной задачей является "возвращение земель Древней Руси", ради чего пачками гибнут выходцы из мусульманских народов России.

Дело заключается в том, что Курбанов или не понимает, или намеренно искажает исторические и политические реалии отношения Кремля с поверившими ему народами. Так, в отличие от Ичкерии Татарстан и Башкортостан пошли на подписание с Москвой договоров в том формате, к которому призывает лидеров крымскотатарского народа Курбанов. Они подписали эти договоры в 1994 году, а еще раньше остальные республики подписали Федеративный договор. И что же стало с этими договорами? Они были выброшены Путиным в мусорную корзину, а Кириенко, комментируя непродление договора с Татарстаном, заявил, что он свою миссию выполнил и теперь в нем нужды нет, так как российская государственность не строится на договорной основе. Еще раз - российская государственность не строится на договорной основе, или иначе говоря, все договоры, заключенные с Кремлем, особенно в моменты его слабости, не стоят и бумаги, на которой они написаны.

Поэтому, во-первых, крымскотатарскую республику в "русском Крыму" Путин скорее всего не дал бы, разводя лидеров Меджлиса на участие в правительстве, разные льготы, программы и т.п., а во-вторых, даже если бы и дал, то она бы превратилась в такую же фикцию, которыми сегодня являются большинство республик в составе России. При этом, если в Украине при всех промахах Киева в отношении Крыма и крымских татар, они выступают как самостоятельный субъект, который позволяет себе как поддерживать власть, так и быть в оппозиции, то в путинской России они бы этого лишились. Уже не говоря о том, что они бы лишились своих позиций на международной арене и превратились в предателей к тому моменту, когда Украина при помощи международного сообщества вернет себе Крым.

Теперь кратко об остальных тезисах Курбанова по настоящему и будущему. Их можно описать так: если Россия потерпит поражение в войне с Украиной, это приведет к ее распаду; если Россия распадется, то проиграют мусульмане Кавказа, которые не смогут объединиться и тут же начнут сводить друг с другом счеты; и также, если Россия распадется, то не на кого будет опираться мусульманам Турции, Катара, Саудовской Аравии, Пакистана, Палестины и вообще всего мира.

Таким образом, чтобы не произошло этих ужасов, Россия в Украине не должна проиграть. При этом в отличие от многочисленных ястребов, требуюших полного уничтожения Украины как государства, Курбанов "щедро" готов согласиться на ее существование, чтобы де не пострадали ее мусульмане. Но для этого, чтобы уже не распалась Россия, а значит не пострадали мусульмане ее и всего мира, мусульмане Украины должны согласиться с тем, что Россия должна что-то оттяпать у Украины. Как минимум, Донбасс, а как максимум Донбасс, Слобожанщину и все Причерноморье.

Очень трудно, конечно, такое комментировать, оставаясь в рамках приличий... Но все же укажем на очевидное - уже не говоря об этической составляющей рассуждения Курбанова несостоятельны просто логически. Потому что кроме хотя бы частичной победы России в войне и ее распадом в случае неудачи ее "военной операции" существуют и другие сценарии. Например, устранение Путина в результате переворота с возложением на него ответственности за войну и поражение в ней. Или наоборот, объявление Кремлем о том, что цели демилитаризации и денацификации Украины достигнуты с разворачиванием репрессий против всех, кто откажется это признать.

Что касается того, что в случае распада России проиграют все мусульманские страны, смехотворность этого заключения очевидна. Напротив, Турция окончательно заместит ее на Южном Кавказе и в тюркских республиках Центральной Азии и начнет распространять свое влияние в Северном Кавказе и Поволжье. А в Таджикистане талибы приведут к власти лояльную им таджикскую оппозицию. Ну а то, что без России пропадут Пакистан или Катар с Саудовской Аравией, которые от нее никогда не зависели, и вовсе не надо комментировать.

Теперь что касается соотношения возможностей и рисков, которые возникнут в этом случае у мусульман нынешней России и особенно Кавказа. Да, надо честно признать, что риск описываемого Курбановым сценария существует. Но только что он делает, чтобы его предотвратить? Отрабатывает повестку Кремля среди мусульманской аудитории, представляя ее как исламскую? Но эта манипуляция не позволит отвести тот сценарий, которого он боится, в случае его наступления. Потому что предотвратить его могло бы только одно - появление хотя бы в общественной плоскости кавказского проекта или точек сборки кавказских исламских лидеров мнений, которые уже сейчас начали бы обсуждение того, что нужно, а чего нельзя делать, чтобы в случае коллапса Кремля суметь воспользоваться им, а не стать его жертвами.

Надо понять одно - никакого исламского проекта под Кремлем реализовать не получится. И разумеется, не произойдет никакой исламизации России после войны в награду за участие в ней "пехотинцев Путина". Верить в обратное - либо самообман, либо намеренный обман своей аудитории. Исламские, да и любые другие проекты будут возможны только после того, как обрушится кремлевская вертикаль и возникнет окно возможностей, когда народы и регионы окажутся предоставлены сами себе.

Вот в этот момент задача мусульманских сил и мусульманских лидеров мнений должна быть в том, чтобы мусульманские народы и общины либо выступили вместе, либо хотя бы договорились о том, что не будут выступать друг против друга и отложат выяснение всех идеологических и территориальных споров на будущее и исключительно мирными методами. Что же касается политических форматов выступления, то теоретически их существует много, от требований получившими самостоятельность регионами реальной федерализации пространства нынешней РФ с правом блокирующего голоса для мусульманских регионов, до создания федерации из них самих (кавказской, поволжской) или же создания отдельных государств с заключением уже межгосударственных союзов (Чечня - Грузия, Башкортостан - Казахстан и т.д.).

Да, безусловно, не стоит поддаваться шапкозакидательским настроениям, мол, рухнет путинский режим или развалится Россия, и тогда заживем. Эти сценарии чреваты большими рисками, но надо понимать, что если прятать голову в песок, то мы их не отведем, а просто не будем готовы к ним в то время, как уже сейчас к этому надо готовиться. Но главное, что надо понимать, это то, что при сохранении путинского режима и сохранении путинской России никаких перспектив у мусульман точно нет. Поэтому работать на такое сохранение, да еще и требуя от мусульман других стран жертвовать ради этого своими интересами, преступно и недальновидно.