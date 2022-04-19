Манипуляции Курбанова в вопросах прошлого

"Голос Ислама" продолжает и собирается и дальше продолжать разоблачать манипуляции прокремлевскими "мусульманскими блогерами" в отношении мусульманской аудитории. Сегодня и завтра мы поговорим о новой порции перлов Руслана Курбанова об истории и современной политике в контексте российско-украинской войны (https://youtu.be/ylRjhmhh6cc).

В этой публикации будут разобраны исторические манипуляции Курбанова. На их примере видно, как неправильная оценка прошлого становится фундаментом, на котором строится неправильная оценка настоящего и планирование будущего. Им уже будет посвящена завтрашняя публикация, ин ша Аллах.

1. Курбанов говорит о том, что с распадом СССР мусульмане и России, и Украины были отброшены на десятилетия. И в подтверждение этого тезиса он начинает приводить факты сворачивания федерализма и национальных свобод в России, которые начали происходить примерно в десятые годы нынешнего столетия.

Интересно, одни мы видим, что Курбанов либо не умеет считать, либо рассчитывает строго на тех, кто не умеет считать или не знает новейшей истории? Ведь распад СССР произошел в 1991 году и от него до сворачивания федерализма и начала новой политики русификации в республиках прошло больше десятилетия.

И что же пришлось на это десятилетие в России (выводим за скобки Чечню) непосредственно после распада СССР? Да как раз пришлись подъем федерализма, национальное и религиозное возрождение мусульманских народов. Опять же кроме Чечни, которую залили кровью за попытку отделиться от России, но это уже по сути отдельная история российско-чеченских отношений, которые надо рассматривать отдельно. За их вычетом можно констатировать, что и в национальном, и регионально-политическом, и в религиозном отношении положение мусульман России непосредственно после распада СССР улучшилось. И то же можно сказать про Украину, которая как признает сам же Курбанов, превратилась в лабораторию самых продвинутых форм дауата и исламской активности на постсоветском пространстве. А теперь зададимся вопросом - а как с этим обстояли дела в СССР и выиграли ли от его распада мусульмане Украины или проиграли? Точно так же, как обстояли со всем этим дела при СССР в России и улучшилось ли положение ее мусульман непосредственно после его распада? Ответы на эти вопросы очевидны любому обладателю разума.

А когда началось то ухудшение положения мусульман в России, о котором пишет Курбанов? Ответ тоже очевиден - оно началось с приходом к власти Путина и укреплением этой власти ("закручиванием гаек"). Тут практически сразу и начинаются сворачивание федерализма и политических свобод в целом, борьба с исламским движением и вообще инакомыслием, централизация и государственная русификация.

Но разве все это результат распада СССР? Напротив - все это следствие того, что к власти пришел человек, желавший его возродить в новой форме и считавший распад СССР "величайшей геополитической катастрофой XX века". Именно с его приходом к власти и возрождением неосоветизма с такими его проявлениями как возврат мелодии гимна СССР, внедрение георгиевских лент, реабилитация сталинизма, и т.д., и т.п. и начало ухудшаться положение мусульман в России.

2. Курбанов утверждает, что кровавый конфликт в Украине случился только по вине руководителей трех славянских республик, разваливших Советский Союз.

Опять дешевая манипуляция, расчитанная на беграмотных. Ведь никакого кровавого конфликта России и Украины не было, пока их, и в особенности Россию, возглавляли те, те самые руководители республик, которые развалили СССР. А почему этого не было? Да потому что они договорились признать существовавшие между ними в СССР границы и разойтись по независимым государствам, сохранив тесное сотрудничество.

Когда же начался кровавый конфликт между Россией и Украиной? Опять же, он начался, когда вместо Ельцина к власти пришел Путин, который решил отказаться от политики признания границ Украины и самой ее независимости.

3. Курбанов говорит, что Советский Союз был противовесом американской гегемонии, Москва сдерживала кровавую поступь Вашингтона в мусульманском мире, а с распадом СССР американцы пролили кровь миллионов мусульман.

Правда заключается в том, что Советский Союз был богоборческим государством, который не только искоренял в том числе Ислам на своей территории, но и стремился экспортировать свою идеологию по всему миру. Напротив, именно в тот момент Запад в противостоянии с СССР поддерживал в том числе религиозно-консервативные силы в мусульманских странах - салафитское королество Саудовская Аравия и другие религиозные эмираты и султанаты стран Залива, Исламскую Республику Пакистан, придерживающихся тюркско-исламского синтеза военных и впоследствии Тургута Озала в Турции, Сухарто в Индонезии, Джихад в Афганистане и т.д., и т.п.

Кстати, может быть напомнить Курбанову и всем, у кого короткая память, кто первым пролил реки крови мусульман в тот период? Это сделал именно СССР в Афганистане, стремясь насадить безбожный коммунизм, в противостоянии чему мусульманам там как раз помогали Запад и прозападные правительства в мусульманском мире. И эту же политику потом продолжила в Таджикистане ельцинская Россия, поддержавшая местных коммунистов в борьбе против исламских сил, а затем обрушившаяся на Чечню. Это, чтобы не говорили, что мы идеализируем Ельцина - нет, он был лучше, чем Путин, но вся эта имперская мерзость сохранялась и при нем и в итоге сожрала хрупкие ростки демократии.

То есть, когда СССР заливал кровью мусульман Афганистана, Запад оказывал им поддержку, а в то время как продолжающая его политику Россия воевала против мусульман в Таджикистане и Чечне, Запад помогал мусульман Балкан сопротивляться геноциду, устроенному "братушками" России сербами. Америка напала в тот момент на Ирак? Но в тот момент сам Ирак, кстати, социалистический, напал на Кувейт, мусульманский эмират, и о помощи Америку попросили мусульманские королевства Залива.

А вот когда Америка действительно залила кровью Ближний Восток, так это при Джордже Буше-младшем. А теперь внимание, вопрос - кто в тот момент находился у власти в России? А находился в ней у власти тот, кого Руслан Курбанов старательно выводит из под удара во всем своих размышлениях, переводя стрелки на распад СССР. Тот, кто еще раньше, чем Буш на Ирак и Афганистан обрушил бомбы на Чечню, тот, кто внутри России вел еще большую охоту на ведьм против мусульман, чем велась в США после 11 сентября (в отличие от России там даже тогда не были запрещены Братья-Мусульмане, Хизб ут-Тахрир, Таблиг, Нурджулар и т.д.). Тот, кто сегодня говорит, что напал на Украину, чтобы под боком у России не появилась база НАТО, а тогда сам предоставил под базу НАТО непосредственно территорию России - для удобства крестового похода Буша в Афганистане.

4. Далее еще интереснее - Курбанов пытается повесить на США кровь в Сирии и Ливии.

Но из внешних держав кровь в Сирии в первую очередь на руках Ирана и России, которые решили любой ценой удержать у власти Асада, пролив реки этой крови. США и Запад в целом тут можно обвинить в том, что они допустили такую ситуацию. А вот в Ливии, где восстанию против тирана Каддафи ими была оказана оперативная помощь, этих рек крови как раз удалось избежать. Но потом и туда пришла Москва, чтобы поддержать против установившегося революционного Правительства Национального Согласия путчиста Хафтара, и кровь полилась по новой.

5. Курбанов говорит, что пока существовал Советский Союз, палестинцы успешно противостояли израильской агрессии, а с его распадом Израиль тут же заблокировал Сектор Газа и началась колонизация Палестины поселенцами.

Очередная ложь. Палестинская автономия была создана в 1994 году на основе соглашений, достигнутых в Осло в 1993 году. При этом Советский Союз распался в 1991 году, что перечеркивает всю схему Курбанова. Ведь получается, что самого большого своего политического успеха палестинцы добились как раз после распада СССР. Кстати, при участии того же самого Клинтона, который в тот момент помогал и боснякам, и албанцам.

А когда же началась блокада Сектора Газа и колонизация Палестины т.н. поселенцами? Отнюдь не "тут же" после распада СССР, а как раз тогда, когда у власти в России находился - кто? Правильно, тот, кого всячески выгораживает Курбанов. Именно при нем, Путине, Россия установила превосходные отношения с теми правительствами Израиля - Шарона и Нетаньяху, которые взяли курс на срыв создания Палестинского государства, предусмотренного соглашениями в Осло. А одним из самых ярых проводников этой политики в Израиле стала партия "русских евреев" Авигдора Либермана, которая связывала Кремль с израильскими воинственными сионистами.

Такова подмена исторических ориентиров Курбановым, благодаря которой он пытается манипулировать мусульманской аудиторией в вопросах нынешнего дня и возможных сценариев будущего. О чем, ин ша Аллах, мы поговорим уже в следующей статье.