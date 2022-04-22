Потемкинский пиар "мусульманских общественников"

Ранее мы уже писали о похождениях ряда "мусульманских общественников" в Мариуполе, которые фактически приехали туда в обозе оккупационной группировки (https://golosislama.com/news.php?id=40606).

Кстати, никаких внятных публичных целей этого вояжа руководством этой делегации так и не было озвучено. Оно и понятно - скорее всего, "спонсоры" поставили их перед необходимостью этой акции так же, как ранее "мусульманские духовные лидеры" были поставлены перед фактом принятия от их имени "позорной фетвы" (https://golosislama.com/news.php?id=40536).

И все же, один из них в эмоциональном видео (https://youtu.be/uZIISUEcBtg) в свое оправдание гневно заявил, что в их визите в Мариуполь была великая польза для мусульман, перевешивающая его вред. А именно, речь идет о том, что благодаря ему им удалось на месте связаться с Адамом Делимхановым и сообщить ему о беспределе в димитровградской колонии в отношении постящихся мусульман-заключенных (https://golosislama.com/news.php?id=40607). После чего тот позвонил ее начальнику, жестко поговорил с ним и вопрос был решен. Вот какую пользу приносят мусульманам "прагматики" и "реалисты", знающие, как надо в России делать дела - не то, что только и способные молоть языком "забугорные лузеры и завистники"!

И тут мы даже не будем задавать очевидный вопрос о том, зачем в век мобильных телефонов и мессенджеров ехать с Делимхановым на фронт в Мариуполь, чтобы сообщить ему о беспределе в одной из российских колоний. Ответ на него очевиден (незачем), особенно с учетом того, что на момент выезда туда эти "общественники" об этом еще не знали, а узнали об этом уже там из социальных сетей, причем, благодаря "забугорнику" Осечкину из Гулагу.нет. Главный вопрос заключается в другом - а действительно ли эта проблема была решена этим звонком и решаются ли такие проблемы в принципе таким образом?

Вот, что об этом пишет сегодня ночью сам Владимир Осечкин, распространивший эту информацию:

"Голодовка против пыток в тюрьме УФСИН Ульяновской области продолжается. Узники камеры N240 Алиев Мухамед Абдулкеримович 08.09.1987гр и Решетников Алексей Константинович 08.10.1997гр зашили себе рты в знак протеста и объявили сухую голодовку в связи с тем, что администрация тюрьмы и начальник УФСИН Балдин до сих пор не передали их заявления и сообщение в прокуратуру, до сих пор в тюрьму не приехали прокуроры и следователи СУ СК, до сих пор не возбуждены уголовные дела ни по фактам унижений и превышения должностных полномочий с применением насилия, ни по фактам оскорблений чувств верующих и порванного Корана и религиозной литературы Алибека Мирзеханова.

Заключённым прямым текстом заявили, что «Москва закрыла вопрос с Кадыровым/Делимхановым», начальнику управления Балдину дан «зелёный свет» на любые карательные действия и, более того, за эти дни сотрудники УФСИН «подчистили видеоархив» и целый ряд улик против сотрудников уничтожен.

Официально с заявлением о голодовке обратились 13 заключённых, и ещё более 20 поддержали голодовку без письменных заявлений.

Также в тюрьму приезжали оперативники УФСБ, которые оказывали психологическое давление и шантажировали заключённых с целью принуждения к сокрытию факта порчи Корана и религиозной литературы мусульман, и помимо сотрудников спецслужб один из подконтрольных ФСБ криминальных лидеров из другого учреждения другого региона РФ пытался оказать давление на участников мирной массовой акции протеста с целью принуждения осуждённых к отказу от обоснованной голодовки и от дачи показаний о преступлениях садистов в погонах.

Мы приглашаем прокурора Ульяновской области и следователей СУ СК незамедлительно посетить тюрьму и в полном объёме провести следственные действия, опросить пострадавших, принять меры госзащиты, изъять жёсткие диски и восстановить удаленные файлы, и возбудить уголовные дела по ст.148УК и ч.3 ст.286УК в отношении виновных.

Также мы повторно приглашаем Адама Делимханова и Рамзана Кадырова посетить пострадавших мусульман и иных пострадавших от пыток и принять меры реагирования для защиты прав заключённых-чеченцев и других пострадавших от незаконных действий сотрудников УФСИН по Ульяновской области".

Итак, "прагматикам" и "реалистам", заявляющим, что они знают, как в России решать проблемы мусульман, сообщают, что их способы решения проблемы не работают. И предлагают им отвлечься от штурма Мариуполя или что они там сейчас штурмуют и приехать туда, где в них действительно нуждаются угнетенные мусульмане. Кстати, это было бы хорошей проверкой идеи другого "мусульманского общественника" Курбанова, согласно которой активное участие в войне "пехотинцев Путина" усилит их позиции в системе и позволит благодаря этому решать проблемы мусульман.

Но почему-то есть большие сомнения в том, что они возмутся за защиту угнетенных репрессивной системой мусульман так же ретиво, как они готовы воевать за цели "Русского мира". Ведь реальная их роль внутри системы заключается именно в последнем. А для мусульман сгодится и потемкинский пиар, который им всегда подгонят "мусульманские общественники".