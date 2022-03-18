Люстрация неизбежна: больше вы не перекраситесь

Одной из главных причин того, что ситуация в России в отличие от многих стран, где успешно демонтировали тоталитарные режимы, оказалась сегодня там, где оказалась, является не проведенная в ней после падения коммунизма люстрация.

Что такое люстрация? Это поражение в политических правах видных функционеров свергнутого режима - его правящей партии, его спецслужб, а также публикация списков тех, кто на них работал в качестве агентов и доносителей.

Но это касается не только политической сферы, но и других важнейших сфер общества, которые в постсоветской России по прежнему остались под контролем функционеров прошлого режима и агентов его спецслужб. Лицемерно сменивших политические маски, но сохранивших свою сущность.

Религия была одной из этих сфер, особенно важной в новых условиях, так как после десятилетий запрета на нее люди потянулись к Богу и в первую очередь стали обращаться к тем религиозным деятелям, которые стали выступать от Его имени.

Проблема в том, что во всех основных религиозных нишах к тому времени были сформированы корпорации религиозных чиновников, будь то попы или муллы, которые были выдрессированы КГБ и работали на богоборческий коммунистический режим. Причем, зачастую это касалось не только официальных мулл, но и как бы неформальных религиозных деятелей, которым позволялось действовать в СССР. Ведь как получалось, что одних за их деятельность сажали в лагеря, психушки, убивали или высылали из страны, а другим позволяли вести какую-то активность? Ответ на этот вопрос очевиден любому разумному человеку.

После того, как прежняя вертикаль управления страной рухнула, все многочисленные служители и агенты режима на какое-то время оказались без присмотра и в этих условиях стали позволять себе смелые действия и высказывания. Но рабской природы не изменишь, поэтому, когда в скором времени "хозяин" вернулся вновь, они забыли про свои смелость, принципиальность и амбиции, быстро построились и взяли под козырек.

Именно это демонстрирует сегодня обслуга путинского режима во всех сферах, одной из которых является "мусульманское духовенство". Представители которого 16 марта 2022 года собрались во Владикавказе и приняли "фетву" с одобрением "превентивной войны" против Украины как "Джихада". Приводим текст этого богохульства, чтобы читатели смогли ознакомиться с ним сами

https://telegra.ph/Fetva-chalmanoscev---sluzhitelej-taguta-o-vojne-protiv-Ukrainy-03-17

Среди тех, от чьего имени была принята эта "фетва", есть такие, чья позиция не вызвала никакого удивления, потому что на них уже и так давно клейма негде ставить. Это например Талгат_окропитель водой и целователь икон_Таджутдин и Альбир_Двуглавый Орел_Крганов. С таких и спрос невелик, потому что ни исламских знаний, ни исламской позиции от них никто в принципе не ожидает.

Но есть люди, которые многими мусульманами воспринимаются как носители исламских знаний и убеждений, такие как муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, муфтий Башкортостана Айнур Биргаллин или такие как муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, прекрасно знающий, что многие его ученики и имамы были убиты российскими спецслужбами.

Так вот, мы хорошо знаем, что либо сами эти люди читают нас, либо им это передадут те, кто нас читают. И мы также знаем, что не они писали эту "фетву" (кто ее писал, мы кстати тоже знаем), а их поставили перед фактом ее принятия от их имени. Знаем мы и то, что скорее всего они не отреагируют на это наше обращение.

Но все-таки из уважения к их былым заслугам, мы им говорим - если вас втянули в эту авантюру и вы понимаете, что вы совершили грех, зульм, а с высокой вероятностью и куфр, у вас есть возможность в ближайшее время заявить или ясно дать понять мусульманской умме, что вы не принимали этой "фетвы".

Тем же, кто это вовремя (!) не сделает, хотим сказать одно - соскочить и перекраситься, как вы или ваши предшественники это сделали в прошлый раз при падении коммунизма, у вас, ин ша Аллах, больше не получится. Не получится, потому что в прошлый раз у верхушки разложившегося за несколько десятилетий режима хватило ума его слить и переобуться. Сейчас же так не выйдет, потому что режим чекистов ведет себя так же агрессивно, как их предшественники в период становления их режима при Ленине и Сталине, повышает ставки и ставит вопрос ребром: или он - или его.

Поясним вам это на примере Украины. Что означает заявленная в качестве одной из целей войны "денацификация" Украины? Любому человеку с неповрежденным умом очевидно, что ни о каком нацизме в стране с президентом еврейской национальности и другими политиками самых разных национальностей и вероисповеданий в ее руководстве на всех уровнях говорить не приходится. Поэтому очевидно, что речь идет об изгнании из властных и всех общественных структур в случае оккупации Украины тех людей, которые были сторонниками независимой от России украинской государственности. Эти люди это прекрасно понимают, поэтому и воюют до конца. В том числе и украинские мусульманские деятели, которые осознают, что в оккупированной путинской Россией Украине им житья не будет.

Так вот, неуважаемые служители и коллаборационисты путинского режима в чалмах. Хотим, чтобы и вы понимали, что в случае его поражения, то же ждет и вас. Ошибки недоведенной до конца декоммунизации больше никто не повторит, и на этот раз после свержения власти вашего хозяина вас ждет депутинизация по самое не хочу.

Исключение может быть сделано только для тех, кто успеет отскочить от этого режима, осудить его и раскаяться в сотрудничестве с ним до того момента, когда он рухнет. Смотрите, не опоздайте.