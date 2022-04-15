Вот за что борются "кремлевские мусульмане"

В то время как многочисленные пехотинцы Путина из мусульманских регионов России удобряют собой украинский чернозем во имя "Русского мира", он от души вознаграждает их единоверцев, уже находящихся в его власти.

Так, в тюрьме Димитровграда Ульяновской области (ФКУ "Тюрьма") сотрудниками УФСИН были подвергнуты пыткам и унижению мусульмане, соблюдавшие пост в Рамадан, уничтожены их коврики и мусхафы Корана.

В частности были жестоко избиты следующие заключенные:

⁃ Закаев Саид-магомед Русланович 07.03.1995 г.р.,

⁃ Матиев Тимур Русланович 24.07.1996 г.р.,

⁃ Мочиев Шахид Шахмурзаевич 06.06.1999 г.р. Последнего избили особенно жестоко.

⁃ Мирзеханов Алибек Магидинович (его Коран порвали);

⁃ Бекмурзаев Расанбек Сулейманович 17.09.1980 год,

⁃ Алиев Мухаммед

⁃ Абдукеримович 8.09.1987 год,

⁃ Забайраев Магомед 30. 11.1994.

А Расанбека Бекмурзаева после полученных травм для оказания экстренной помощи вывезли спецэтапом под конвоем в ГКБ Димитровграда.

После этого десятки заключенных - как мусульман, так и немусульман вскрыли себе вены в знак протеста против этого беспредела, а уже 14 апреля сотни заключенных объявили голодовку.

Обо всем этом сообщает правозащитный проект "Гулагу.нет", выдавленного из России Владимира Осечкина. Который обращает внимание на то, что все это происходит в священный для мусульман месяц Рамадан.

Но особое внимание в распространенном им сообщении на себя обращают издевательские комментарии, которыми псиновцы сопровождали избиения мусульман, приговорая, что сколько бы чеченцы ни воевали в Мариуполе, за людей мусульман все равно никто не будет считать.

Вот за такой "Русский мир" для своих единоверцев и себя и своих детей (ведь от тюрьмы и от сумы в России не зарекайся) и воюют сегодня в Украине "мусульмане Московского Патриархата", в обозе которых идут "мусульманские блогеры" и "мусульманские общественники". Но об этом мы поговорим в следующий раз, ин ша Аллах.