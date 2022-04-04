Имран Хан: союзник России больше не премьер-министр Пакистана

Премьер-министр Пакистана Имран Хан официально снят со своего поста. Это случилось после того президент страны Ариф Алви 3 апреля распустил Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента), спикер которой отклонил голосование по вотуму недоверия правительству Хана, сообщает издание The Express Tribune со ссылкой на кабинет министров страны.

Согласно Конституции Пакистана, Хан продолжит работу до назначения временно исполняющего обязанности премьер-министра. В отставку также отправлен весь кабинет министров, состоящий из 52 членов, советники и помощники премьер-министра.

Сенатор Фейсал Джавед Хан заявил, что временное правительство будет сформировано в ближайшие дни. А внеочередные парламентские выборы в Пакистане, по закону, должны пройти через 90 дней.

Сообщается, что Имран Хан сам инициировал роспуск парламента и свой уход в отставку на фоне политического кризиса в стране. За неделю до этого правящая партия Пакистана «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость») потеряла поддержку партии «Движение Муттахида Кауми» — ключевого партнера по коалиции — и тем самым лишилась большинства в парламенте. Хан в любом случае потерял бы свой пост, если бы вотум недоверия состоялся. Оппозиция обвиняла премьера в неэффективном управлении экономикой, в частности, неконтролируемой инфляции, и коррупции.

Имран Хан в свою очередь заявил, что попытки отстранить его от власти осуществлялись оппозицией при вмешательстве иностранных государств, в частности США, которым не нравятся его хорошие отношения с Китаем и Россией.

Хан стал первым иностранным лидером, кроме Алиева, посетившим Россию после начала российского вторжения в Украину, что воспринималось многими наблюдателями как шаги поддержки Москвы в конфликте с Западом. Вашингтон эти обвинения опровергает.

Напомним, что 69-летний Имран Хан, бывший спортсмен и профессиональный игрок в крикет, занимает должность премьер-министра Пакистана с августа 2018 года. После того как в 1996 году основал партию «Техрик-и-Инсаф», стал одним из самых популярных политиков в стране. Его позиции казались какое-то время почти незыблемыми, но теперь все изменилось.

Кто же теперь может стать следующим премьер-министром Пакистана? Эксперты, да и сам Имран Хан, в первую очередь указывают на Шехбаза Шарафа.

Шариф, брат бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, бывший главный министр провинции Пенджаб, сопредседатель политической партии Пакистанская мусульманская лига Наваза (ПМЛ-Н) и лидер оппозиции в Национальном собрании. Имран Хан прямо обвинил его в организации, планировании и содействии вынесению вотума недоверия ему путем создания заговора в партнерстве и поддержке США и других западных стран. Шариф занимается политикой более двух с половиной десятилетий и трижды занимал пост главного министра Пенджаба, что делает его старейшим премьер-министром провинции. Его шансы могут быть испорчены из-за обвинений в коррупции.

Другим кандидатом называют Марьям Наваз, дочь Наваза Шарифа. В июле 2018 года она была приговорена к семи годам тюремного заключения со штрафом в размере 2 миллионов фунтов стерлингов по обвинению в коррупции. Однако 19 сентября Высокий суд Исламабада приостановил вынесение приговора.

Еще один кандидат это Билавал Бхутто Зардари, сын бывшей премьер-министра Беназир Бхутто и президента Асифа Али Зардари, председатель Пакистанской народной партии.

В целом видно, что каждый из кандидатов принадлежит к определенным политическим династиям страны. Все они считаются прозападными и проамериканскими креатурами, и Имран Хан часто говорит о том, что Пакистан попадет в буквальное рабство к США, если тот же Шариф Шахбаз станет премьер-министром.

Сложно сейчас прогнозировать какой будет внешняя политика Пакистана, ведь она зависит не только от личности премьер-министра. Индия останется главными противником Пакистана при любом премьер-министре, а Китай здесь является самым естественным союзником. Но в тоже время нельзя не исключать, что Пакистан действительно может ждать перезагрузка отношений с США. И как минимум столь явные демарши, как объятия Имрана Хана и Путина в первые же дни войны в Украине мы можем больше не увидеть.