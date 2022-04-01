Пакистан: конец власти Имрана Хана?

Пакистанская оппозиция в четверг призвала премьер-министра Имрана Хана уйти в отставку в преддверии парламентского голосования, которое может привести к отстранению от власти бывшей звезды крикета и возвращению политической неопределенности в ядерной стране.

69-летний Хан сталкивается с растущей критикой своей работы, в том числе его управления экономикой, страдающей от высокой инфляции и растущего дефицита, и он потерял большинство в парламенте в среду, когда один из главных союзников вышел из его коалиции.

«Мы хотим послать Имрану Хану сообщение о том, что для вас нет безопасного прохода», — заявил журналистам в парламенте лидер оппозиции Билавал Бхутто Зардари, сын убитой бывшей премьер-министра Беназир Бхутто. «Я хочу предложить вам принять почетный выход, а почетный выход состоит в том, что вы уходите в отставку сегодня и позволяете лидеру оппозиции принести присягу лидера палаты».

Парламент проголосует за отстранение Хана от должности премьер-министра в воскресенье в 11:30.

«Премьер-министр все равно, что ушел», — заявила влиятельная газета «Рассвет» в редакционной статье на первой полосе своего веб-сайта в четверг.

Напомним, что в среду главный парламентский союзник Хана, Движение Муттахида Кауми (ДМК), покинуло его коалицию и присоединилось к оппозиции, стремящейся свергнуть его.

Лидеры оппозиции призывали Хана уйти в отставку еще до того, как он потерял большинство в парламенте, но его помощники заявили, что он не уйдет.

Отставка Хана может означать еще один виток нестабильности в стране, в которой военные имеют долгую историю вмешательства в политику, а ни один премьер-министр никогда не занимал полный пятилетний срок.

Политологи утверждают, что Хан пользовался поддержкой военных, когда выиграл выборы и стал премьер-министром в 2018 году, но позже потерял благосклонность генералов из-за различных споров.

Хан отрицает, что когда-либо имел поддержку военных, а сами военные, которые правили Пакистаном примерно половину его истории, отрицают свое участие в гражданской политике.