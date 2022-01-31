Над ОАЭ перехвачены новые ракеты хуситов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную из Йемена. Это случилось как раз тогда, когда страна Персидского залива принимала Ицхака Герцога, совершившего первый в истории визит в страну израильского президента.

Министерство обороны ОАЭ сообщило в понедельник, что обломки ракеты упали на необитаемую территорию. Оно не сообщило, была ли ракета нацелена на столицу ОАЭ Абу-Даби или Дубай.

Управление гражданской авиации страны заявило, что воздушное сообщение продолжается в обычном режиме, и все полеты проходят нормально, несмотря на атаку.

Министерство обороны Эмиратов сообщило также, что оно уничтожило пусковую площадку одной из ракет, упавших на территорию ОАЭ. Оно не предоставило дополнительной информации о точном местоположении объекта.

Через несколько часов йеменская группировка хуситов подтвердила, что выпустила несколько баллистических ракет по Абу-Даби, а также запустила несколько беспилотников по Дубаю, региональному деловому центру.

Штаб-квартиры международных компаний в ОАЭ станут объектами атак в предстоящий период, заявил в телевизионном обращении военный представитель хуситов, Яхья Сария, повторив предыдущие предупреждения.

"Мы поразили конкретные и важные цели в эмирате Абу-Даби несколькими баллистическими ракетами, а также чувствительные цели в эмирате Дубай несколькими беспилотниками Самад-3".

"Вооруженные силы Йемена подтверждают, что вражеское государство ОАЭ будет оставаться небезопасным до тех пор, пока в Абу-Даби и Дубае остаются инструменты израильского врага, развязывающего агрессию против нашей дорогой страны", - сказал Сария.

ОАЭ входят в состав возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, ведущей борьбу с проиранскими хуситами в Йемене. За семь лет конфликта уже погибли десятки тысяч людей, миллионы были перемещены и возникло то, что Организация Объединенных Наций называет самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире.

Представитель хуситов заявил поздно вечером в воскресенье, что группа в течение нескольких часов раскроет подробности новой военной операции в глубине ОАЭ. Он не сообщил никаких дополнительных подробностей.

Напомним, что хуситы уже совершили нападение на Абу-Даби 17 января, в результате которого погибли три человека, и второе ракетное нападение неделю спустя, после того как поддерживаемые ОАЭ йеменские вооруженные группы вмешались на линии фронта в Йемене.

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что истребители саудовской коалиции уничтожили ракетные установки, находившиеся в Йемене.