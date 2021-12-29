Йемен: проэмиратовские силы захватили провинцию Шабха

Судьба йеменской провинции Шабва была постоянным источником конфликта между боевиками, поддерживаемыми Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), и проправительственными силами после назначения Мохаммеда Салеха бин Адьо губернатором в ноябре 2018 года.

После вступления в должность Бин Адьо провел несколько сражений против поддерживаемых ОАЭ сил в Шабве, в итоге захватив большую часть провинции к августу 2019 года.

Только морской порт Балха оставался под контролем эмиратцев, что разозлило местные йеменские власти, которые хотели, чтобы порт снова экспортировал газ в попытке подстегнуть экономику.

В сентябре Бин Адьо обвинил поддерживаемые ОАЭ силы в захвате Балхафа и призвал Абу-Даби уйти из порта.

Воспользовавшись спором, в том же месяце хуситы захватили районы Байхан и Айн в Шабве, где они также удерживают район Осайлан.

Напряженность между Бин Адьо и силами, поддерживаемыми ОАЭ, резко обострилась в субботу, когда международно признанный президент Йемена Абдур- Рабб Мансур Хади уволил Бин Адьо и назначил на его место губернатора Авада аль-Авлаки, поддерживающего ОАЭ.

Несмотря на гнев сторонников Бин Адьо, они ничего не смогли поделать с этой переменой, и Бин Адьо покинул Йемен.

В понедельник поддерживаемая ОАЭ бригада Аль-Амалика, которая вела бои в провинциях Таиз и Ходейда на западном побережье, вышла из района Аль-Хавха в Ходейде, чтобы поддержать Аулаки.

До назначения Аулаки бригада и другие силы, поддерживаемые ОАЭ, не осмеливались входить в Шабву, когда ее контролировал Бин Адьо.

Однако в понедельник захват был мирным: высокопоставленные военачальники, в том числе те, кто работал с бин Адьо, встретили бригаду на своих военных машинах, когда они прибыли в Шабву в понедельник вечером.

После развертывания, силы, поддерживаемые ОАЭ, теперь контролируют большую часть Шабвы.

Порт Балхаф, в котором в 2006 году был построен завод по производству сжиженного природного газа, находится под контролем ОАЭ с 2016 года, через год после первого вмешательства этой страны в дела Йемена.

Захватив порт, Бин Адьо обвинил эмиратцев в захвате одного из ключевых активов страны и использовании его для разжигания "мятежа".

В понедельник на сайте бригады Аль-Амалика, появилось заявление, что бойцы отправились в Шабву, чтобы освободить районы, находящиеся под контролем хуситов.

"Ополчение Хути - наш враг, и мы будем продолжать сражаться с ними везде, будь то в Шабве или на западном побережье, и нет никаких опасений по поводу западного побережья".

До войны доходы от добычи нефти составляли 70-75% доходов йеменского правительства и около 90% экспорта.

Но добыча нефти практически полностью прекратилась в 2015 году, когда началась война между правительственными войсками и хуситами.