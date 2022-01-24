Саудовская Аравия и ОАЭ под ударом йеменских хуситов

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что перехватили и уничтожили две баллистические ракеты над Абу-Даби, выпущенные йеменскими повстанцами-хуситами. Этот инцидент стал последним по времени витком эскалации затянувшейся войны в Йемене.

Атака произошла через неделю после того, как в результате другой атаки беспилотника хуситов на Абу-Даби погибли три мирных жителя, в то время как еще два человека были ранены ракетой, выпущенной по югу Саудовской Аравии, где также был уничтожен еще один снаряд.

"Обломки перехваченных баллистических ракет упали в отдельных районах вокруг Абу-Даби", - говорится в заявлении министерства обороны ОАЭ в понедельник.

ОАЭ "готовы противостоять любым угрозам и ... принимают все необходимые меры для защиты государства от любых нападений", - говорится в заявлении министерства.

Через несколько часов после инцидента в понедельник хуситы пригрозили усилить свои нападения на ОАЭ.

Хутисты заявили, что их целью была авиабаза Аль-Дафра в Абу-Даби, а также "жизненно важные" объекты в районе Дубая. Военный представитель хуситов Яхья Сари в телевизионном заявлении сказал, что атака "достигла своих целей с высокой точностью".

"Мы готовы расширить операцию на следующем этапе и противостоять эскалации эскалацией", - добавил он.

Власти ОАЭ не сообщали о нападении на Дубай.

Напомним, что ОАЭ входят в военную коалицию под руководством Саудовской Аравии, поддерживающую международно признанное правительство Йемена в его семилетней борьбе с хуситами, в конфликте, в результате которого погибли десятки тысяч человек, миллионы были перемещены и возник самый тяжелый гуманитарный кризис в мире (по словам ООН).

Между тем, в Саудовской Аравии государственные СМИ сообщили поздно вечером в воскресенье, что баллистическая ракета хуситов упала на юге королевства, ранив двух жителей - бангладешца и суданца - и повредив мастерские и автомобили в промышленном районе. Другая ракета была перехвачена и уничтожена над Дахрам аль-Джануб, говорится в заявлении коалиции.

Позже представитель хуситов заявил, что они нанесли удары по ОАЭ и Саудовской Аравии, не уточнив при этом ничего.

Хуситский телеканал Аль-Масира сообщил, что группировка объявит в течение нескольких часов о деталях "широкой военной операции" против Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее коалиция объявила что примет оперативные меры в соответствии с международным гуманитарным правом для защиты гражданского населения. Саудовские власти развернули системы ПВО даже в Мекке, чтобы защитить исламские святыни от хуситских бомб.

Видеоролики, размещенные в социальных сетях, показали небо над столицей ОАЭ, освещенное перед рассветом в понедельник, с точками света, похожими на ракеты-перехватчики в небе, сообщило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.

После атаки ракеты примерно на час было прекращено движение в международном аэропорту Абу-Даби, где базируется дальнемагистральный авиаперевозчик Etihad.

Между тем саудовская коалиция усилила бобмардировки Йемена. По меньшей мере 60 человек погибли в результате ударов по центру временного содержания в северной провинции Саада в пятницу, и около 20 человек были убиты в столице Сане, контролируемой хути, в результате атаки во вторник.

Эскалация напряженности вызвала опасения по поводу ухудшения гуманитарного кризиса в Йемене, где и так более пяти миллионов человек находятся на грани голода, а еще 50 000 человек живут в условиях, похожих на голод.