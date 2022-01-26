Президент Израиля впервые в истории посетит ОАЭ

Президент Израиля Ицхак Герцог совершит исторический визит в ОАЭ в конце этого месяца, сообщила его канцелярия, что станет самым высокопоставленным визитом с момента нормализации отношений между странами.

Офис Герцога сообщил во вторник, что президент, который будет путешествовать с первой леди, встретится с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном во время поездки 30-31 января.

"Нам выпала честь войти в историю, совершив первый визит израильского президента в Объединенные Арабские Эмираты", - сказал Герцог в заявлении, добавив, что страны "закладывают основы нового совместного будущего".

Герцог также планирует встретиться с правителем Дубая и высокопоставленными правительственными чиновниками, а также посетить выставку Dubai Expo, сообщили в его офисе.

Визит состоится примерно через 16 месяцев после того, как ОАЭ нарушили десятилетия арабского консенсуса и установили дипломатические отношения с Израилем.

Этот шаг стал частью серии соглашений, заключенных при посредничестве США и известных как Авраамические соглашения, пакты, которые вызвали гнев палестинцев.

Премьер-министр Нафтали Беннетт уже вошел в историю в прошлом месяце, став первым главой правительства Израиля, посетившим ОАЭ, в ходе поездки, которая частично была посвящена международным переговорам по ядерной программе Ирана.

Герцог, чья должность является в основном церемониальной, станет первым главой израильского государства, официально посетившим ОАЭ.

Он пообещал, что "новое смелое партнерство" между странами "преобразит Ближний Восток", в те дни когда Израиль стремится расширить список арабских стран, подписавших Аврамические соглашения.

Напомним, что соглашения были заключены при бывшем президенте США Дональде Трампе, но одобрены администрацией президента Джо Байдена.

Бахрейн и Марокко также нормализовали отношения с Израилем в соответствии с соглашениями.

Судан тоже согласился сделать это, но официальные дипломатические отношения не были установлены на фоне нестабильности в Хартуме.

К слову на днях президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган тоже заявил о том, что президент Израиля может вскоре посетить Турцию.