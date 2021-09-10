За что воевали талибы: международное признание или зависимость от Китая?

Итак, с разгромом т.н. "Панджшерского сопротивления" (похоже, существовавшего больше в интернете, чем в реальной жизни) Талибан* уверенно приступил к строительству новой власти и государственности Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА).

Презентован новый состав правительства, проводятся переговоры с представителями иностранных государств.

Вместе с тем, при всей кажущейся очевидности перспектив нового государства вопрос, поставленный нами несколько недель назад, то есть, о том, будет ли оно официально признанным т.н. международным сообществом или существовать лишь в качестве "серой зоны", становится все более актуальным (https://golosislama.com/news.php?id=40048).

Со странами Запада все понятно - их никто не ожидал увидеть в первых рядах признавших новую власть, а потому о них позже. Пока же начнем с Турции, которую многие хотели бы увидеть главным союзником ИАЭ. Вот как ответил на вопрос об официальном признании талибов в качестве легитимной власти Афганистана министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу:

"Признает ли Турция "Талибан"? Давайте не принимать поспешных решений. Нужно, чтобы было создано правительство, которое сможет справиться с кризисом, не допустить сползания в гражданскую войну. Для этого нужно инклюзивное правительство с участием всех политических сил и слоев населения, не забывая о женщинах. И для того, чтобы весь мир признал "Талибан", нужно обеспечить создание такого правительства. Cреди тех членов правительства Афганистана, которые представлены миру – только представители "Талибана". Мы не собираемся формировать им правительство, но свои мысли передаем непосредственно "Талибану". Будем смотреть и действовать по ситуации, пока у нас четкой позиции по этому вопросу нет".

Официально ИАЭ пока не признала и никакая другая мусульманская страна, включая таких его фактических союзников и в каком-то смысле покровителей как Катар и Пакистан.

Теперь что касается Запада. Отвечая на соответствующий вопрос, госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил: "Талибы ждут международного признания, но любое признание, любую поддержку ещё надо заслужить". Представитель же фактического правительства ЕС (Еврокомиссии) Петер Стано настроен более негативно: "Первый шаг «Талибан» не оправдал ожиданий. Новое правительство Афганистана непохоже на инклюзивную и репрезентативную структуру, отражающую богатое этническое и религиозное разнообразие Афганистана. В Брюсселе ожидают, что постоянное правительство будет инклюзивным".

И вот тут-то возникает вопрос, который нередко задают в комментариях некоторые наши читатели, напротив, раздосадованные, как им кажется, излишним либерализмом талибов и их желанием понравиться "цивилизованному миру".

"Мне кажется, или Афганистан упорно пытается доказать Западу, что они лояльны и либеральны? Я не могу понять, почему всем так важно мнение или оценка Запада? Они столько лет сражались, прошли столько испытаний, стольких людей (в том числе детей) похоронили по вине этого проклятого, высокомерного Запада. И сегодня Аллах за их упорство даровал им победу и свободу от всех этих мерзких оккупантов, а талибы перед ними как-будто оправдываются. Они никогда не будут довольны, пока мусульмане не оставят свою религию. И победа бывает только от Аллаха, посредством послушания, покорности и искренности перед Аллахом", - пишет один из нащих читателей.

Что ж, есть два аспекта, которые нужно учитывать в поиске ответа на этот вопрос.

Первый. Да, действительно, талибы одержали победу по воле Аллаха и далее благодаря своей стойкости. Первое у мусульман вообще вопросов не вызывает, так как мы знаем, что в принципе все происходит по воле и предопределению Аллаха - и победа, и поражения, все от Него. Что же касается стойкости, которой тоже наделяет Аллах, то без нее после разгрома их первого государства американцами они могли бы разбежаться, в то время как они перешли к партизанской войне и выстояли в ней.

Вместе с тем надо учитывать те "объективные" факторы, которые сделали возможной победу талибов на фоне поражения многих движений джихада, о чем мы уже писали (https://golosislama.com/news.php?id=40032). И в общем-то надо трезво понимать, что одним из этих факторов стало принятое американцами решение уходить из Афганистана. А принято оно было не внезапно в августе 2021 года, когда произошла так впечатлившая многих эвакуация их остатков вместе с местными коллаборационистами из кабульского аэропорта, а несколько лет назад - когда начались переговоры между ними и талибами на контактной площадке, созданной в Катаре. Вот в результате этих переговоров, получив требовавшиеся им сигналы от Талибана, американцы поняли, что им будет проще, выгоднее и дешевле оставить Афганистан новому руководству талибов, чем бесконечно сидеть там, тратя миллиарды на нежизнеспособное коллаборационистское правительство. И именно после этого, когда американцы начали вывод своих войск из Афганистана, талибы фактически за несколько месяцев заполнили вакуум власти, где-то додавив своих афганских противников силой, а во многих случаях просто убедив их перейти на свою сторону.

Второе. Из партизан, которым нужно было добывать ресурсы только для себя, в том числе облагая данью население, теперь талибы превратились во власть, которой нужно удовлетворять нужды разрушенной войной страны с почти 40-миллионным населением. И тут же столкнулись с очень тяжелой ситуацией (https://golosislama.com/news.php?id=40100).

Так вот, помимо объективных причин опустошенности страны войной, столь острой эту ситуацию сделал арест американцами находившихся в их хранилищах финансовых активов Исламской Республики Афганистан, то есть, его бывшей власти. 12 миллиардов долларов - это огромная сумма, которая так необходима сейчас стране, но которая удерживается США, фактически оставившими талибам нищую страну. Именно на том основании, что Талибан - это не легитимная, признанная власть Афганистана, а всего лишь захватившая его группировка, с которой приходится иметь дело по необходимости.

И тут, конечно, нам начнут рассказывать об огромных залежах лития и вообще всей таблицы Менделеева в Афганистане. Спору нет - природных ресурсов там немало. Но как заставить эти ресурсы работать? Как запустить экономику? Откуда взять инвестиции, оборудование, кадры? Куда продавать свою продукцию?

На эти вопросы есть только два принципиальных ответа. Первый - если новое государство будет официально признано, то желающих инвестировать во все это будет предостаточно. Второй - если этого не произойдет, они тоже будут, но это во многом будет происходить "всерую". А если завтра "проклятый Запад" опять наложит санкции на компании, сотрудничающие с ИЭА, то и вовсе "вчерную".

А что это означает на практике для Афганистана с его географией? Это означает, что он будет обречен на превращение в экономический придаток Китая. Потому что в такой ситуации именно китайцы придут как спасители и благодетели со своими инвестициями, кадрами, оборудованием и т.д. И как следствие будут навязывать свои правила игры, потому что выбирать ИЭА особо не придется.

Вот именно по этой причине - чтобы иметь пространство для маневра среди мировых игроков руководству ИЭА крайне важно добиться международного признания в качестве законной власти Афганистана. В противном случае эта страна рискует превратиться в одно из непризнанных государств вроде ДНР, ЛНР, Абхазии, Сектора Газы и т.п., в данном случае обреченное на полную экономическую зависимость от Китая. И тогда возникнет другой вопрос - за это ли воевали афганцы?

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