Афганистан на грани экономического коллапса - ООН

Посланник ООН в четверг призвала мир продолжить передвижение денег в Афганистан, несмотря на озабоченность по поводу правительства талибов*, предупредив, что в противном случае страна может испытать коллапс исторических масштабов.

Дебора Лайонс, специальный представитель генерального секретаря по Афганистану, призвала мир, по крайней мере, дать шанс победившему Талибану, поскольку страна стоит на пороге ужасного экономического кризиса.

«Необходимо быстро найти способ вивенди, который позволил бы деньгам течь в Афганистан, чтобы предотвратить полный крах экономики и социального порядка», - заявила Лайонс на заседании Совета Безопасности.

В противном случае результатом будет «серьезный экономический спад, который может бросить многие миллионы людей в нищету и голод, может вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и на самом деле отбросить Афганистан назад на многие поколения».

Она предупредила, что новые афганские власти не способны выплачивать зарплаты, и выразила тревогу по поводу целой бури кризисов, в том числе обвала валюты, резкого роста цен на продукты питания и топливо, а также нехватки наличных денег в частных банках.

Иностранные доноры во главе с Соединенными Штатами обеспечивали более 75 процентов государственных расходов при 20-летнем правительстве Афганистана, поддерживаемом Западом - и быстро прекратили выплаты, когда правительство рухнуло в прошлом месяце на фоне вывода американских войск.

Администрация президента Джо Байдена заявила о своей открытости в отношении гуманитарной помощи, но заявляет, что любые прямые экономические меры, включая размораживание активов центрального банка Афганистана на сумму около 9,5 миллиардов долларов, будут зависеть от действий Талибана.

Международный валютный фонд также заблокировал доступ талибов к новым резервам на случай чрезвычайных ситуаций на сумму около 440 миллионов долларов.

«Талибан ищет международной легитимности и поддержки.Наш посыл прост: любую легитимность и поддержку необходимо заслужить», - заявил в Совете Безопасности высокопоставленный американский дипломат Джеффри ДеЛаурентис.

Лайонс, бывший посол Канады в Афганистане, согласилась с тем, что «необходимо создать гарантии, чтобы эти деньги расходовались там, где они должны быть потрачены».

Но она добавила: «экономике нужно дать возможность дышать еще несколько месяцев, чтобы дать Талибану возможность продемонстрировать гибкость и искреннюю волю действовать по-другому на этот раз, особенно с точки зрения прав человека, пола и борьбы с терроризмом».

Лайонс, однако, добавила, что имеются "заслуживающие доверия обвинения" в том, что талибы совершали расправы над силовиками кабульского режима, несмотря на обещания амнистии.

Вторя заявлениям западных держав, она выразила обеспокоенность по поводу состава временного правительства Талибана, в котором нет женщин и в котором высокопоставленные министры находятся в списках ООН для наблюдения за обвинениями в терроризме.

Россия и Китай, которые предложили стране чрезвычайную помощь на миллионы долларов, выступили за освобождение замороженных активов Афганистана.

«Эти активы принадлежат Афганистану и должны использоваться для Афганистана, а не в качестве рычага для угроз или сдерживания», - сказал заместитель посла Китая в ООН Гэн Шуан.

Предупреждение Лайонс прозвучало вскоре после резкого доклада Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в котором говорилось, что страна может столкнуться с всеобщей бедностью по мере сокращения экономики. ПРООН заявляет, что страна уже является одной из самых бедных в мире, где 72 процента людей живут не более чем на один доллар в день.

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