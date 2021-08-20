Новый Афганистан: признанное государство или мировой изгой?

Хотя может сложиться впечатление, что власть Талибана* или точнее Исламского Эмирата Афганистан уже утвердилась и признана основными мировыми игроками, надо понимать, что устойчивым ее положение пока не является.

На данный момент новую власть, а точнее новое государство (об этом далее) в Афганистане официально не признала ещи ни одна страна, а по отношению к возможности такого признания можно констатировать наличие трех разных позиций и занимающих их стран.

Первые - страны, пока официально не признавшие новую власть, но заявляющие о возможности такого признания. Это Пакистан, Катар, Турция, Саудовская Аравия и еще ряд мусульманских стран, это Китай и Россия, а среди западных стран к такой позиции ближе всего Великобритания, чьи официальные представители заявляют о необходимости дать талибам шанс на построение государства и о том, что продолжат перечислять им те деньги, которые выделялись прежним афганским властям.

Вторые - это страны, заявляющие о том, что готовы иметь дело с новой властью Афганистана фактически, но не признают ее легитимной властью этой страны. Это позиция Европейского Союза и США, при этом последние блокировали новой афганской власти доступ к счетам и резервам прежней афганской власти, находящимся в американских банках и хранилищах.

Третьи - те, кто категорически дали понять, что не признают талибов афганской властью, как это сделал, например, Джастин Трюдо, премьер-министр Канады. И конкретно его случай это про то, что у каждой медали есть две стороны, ведь руководствующийся последовательным (что большая редкость) либерализмом Трюдо, как должны помнить наши постоянные читали, является одним из самых лояльных западных политиков к мусульманам своей страны, выступая против нападок на их права. Но, руководствуясь этими же принципами, он не хочет признавать власть талибов, которые по его мнению эти принципы отвергают и грубо попирают. И хоть последнее мусульманам может быть не по душе, надо признать, что он хотя бы последователен, и ценить выгодный нам аспект этой последовательности. Чего не скажешь о Милоше Земане, президенте Чехии, подстрекающем к возобновлению войны против талибов, который сам отличается нетерпимостью к мусульманскому меньшинству в Европе. Впрочем, внешнюю политику этой страны определяет не президент, а правительство, которое скорее всего будет заодно с остальным ЕС.

Так вот, возвращаясь к этим трем позициям, динамика в отношении международного сообщества к Талибану будет зависеть от того, как быстро первая группа стран от готовности к официальному признанию новой власти перейдет к самому официальному признанию посредством заключения двухсторонних договоров, обмена послами и т.п. и от того, начнет ли вторая группа стран склоняться к тому же. Это благоприятный сценарий, но есть и неблагоприятный - такого признания за единичными исключениями так и не начнется, при этом вторая и третья группы начнут консолидироваться на антиталибовских позициях, пытаясь перетащить на них страны из первой группы.

Чем это чревато, показывает история с Чеченской Республикой Ичкерия*, с представителями которой в 1996 году власти РФ сели за стол переговоров, подписали соглашения и даже взаимодействовали, но так их легитимной властью Чечни и не признали. Напротив, начались провокации, закончившиеся войной, в результате которой Кремль установил на территории Чечни власть лояльной ему Чеченской Республики Российской Федерации, а Ичкерию признал террористической организацией. Чему помимо прочего способствовало то, что международным сообществом Ичкерия также не была признана.

Поэтому, статус непризнанного государства или непризнанной власти не так уж безобиден. Конечно, государства существуют и сохраняют независимость и контроль над своей территорией в первую очередь благодаря силе, а не признанию их легитимности. Более того, если этой силы у них нет, никакое признание им не поможет, что мы видим по таким странам как Сирия или Ливия, и наоборот, при наличии этой силы они в принципе могут десятилетиями существовать и без признания. Но все же его отсутствие создает дополнительные риски и создает существенные ограничения для развития страны, что в конечном счете медленно подрывает неспособную обеспечить это развитие власть и создает комплексные предпосылки для ее свержения в будущем.

Исходя из всего этого, добиться международного признания своей власти талибам будет очень важно, но... непросто. И в первую очередь потому, что как было указано выше, они настаивают на признании не только их власти, но и их государства. То есть, речь идет о том, что талибы, судя по всему, отказались от возможности править страной, взяв под свой коннтроль институты признанной международным сообществом Исламской Республики Афганистан. Вместо этого они настаивают на существовании и признании провозглашенного ими Исламского Эмирата Афганистан, международным сообществом пока непризнанного.

И в общем-то, по существу, если таков выбор афганского народа, кому какое дело, республикой называется его страна или эмиратом? Никого же не волнует существование международно признанных Объединенных Арабских Эмиратов, а также различных султанатов, королевств и т.п. Однако в существующих реалиях все не так просто, учитывая наличие достаточно влиятельных кругов, настроенных на демонизацию Талибана и его превращение в мирового изгоя.

Со своей стороны нынешнее руководство Талибана сейчас делает максимум возможного, чтобы не допустить этого во второй раз и добиться своего признания миром. Но при наличии таких противников в одиночку ему этого будет добиться сложно - для этого нужно, чтобы у Нового Афганистана появились влиятельные и решительные союзники в мире.

* - запрещено в РФ