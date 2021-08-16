Исламский Эмират Афганистан 2.0.

Итак, революция, о которой так долго говорило движение "Талибан"*, свершилась - вчера в президентском дворце Кабула его членами было провозглашено установление власти Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) над всей страной.

О главной политической новости последнего времени уже много всего было сказано и еще много будет, в том числе, ин ша Аллах, и на нашем сайте. Поэтому постараемся выделить главные тезисы.

1. Так как сейчас снова стали говорить о возможном ренессансе джихадизма в свете победы талибов, следует понять - почему им удалось то, чего не удалось ни одному джихадистскому движению. А именно после военного разгрома одержать военную победу в 20-летней борьбе и вернуть себе контроль над весьма крупной страной.

Представляется, что у такого успеха есть три блока причин.

Во-первых, об уникальной специфике Афганистана как страны в свое время писал такой идеолог глобального джихадистского движения как Абу Мусаб ас-Сури, который указывал в частности на такие три фактора как 1) идеальное для партизанской борьбы соотношение протяженности территории и ее ландшафта, 2) большую протяженность и трудноконтролируемость границы (афганско-пакистанской), через которую можно получать подпитку ресурсами и 3) стойкий, сильный и аскетичный народ, способный к длительному сопротивлению. К тому, какие он из этого делал выводы, вернемся позже, но в общем можно зафиксировать, что такое сочетание факторов сложно найти где-либо еще.

Во-вторых, талибам удалось создать и сохранить на протяжении двух десятилетий единое народное движение сопротивления, и удалось именно потому, что единство на удачно выбранной основе (фундаментального Ислама в той его форме, которая укоренена в конкретном регионе) обеспечило ему народную поддержку, а народная поддержка укрепляла его единство. Практически во всех остальных местах джихадистскими группировками были нарушены оба этих принципа - как народность, так и единство, при том, что наибольших успехов они добивались именно в те моменты, когда следовали им.

В-третьих, одновременно с успехами на полях сражений и в мобилизации поддержки населением их партизанского государства, действовавшего параллельно с официальной властью Кабула, талибы сумели провести колоссальную и эффективную работу на дипломатических полях. И именно это обеспечило тот фактор их победы, который многие сейчас недооценивают - их главные военные противники приняли для себя решение, что оставить Афганистан талибам будет рациональнее, чем удерживать неэффективную и недееспособную власть официального Кабула. Именно с этого момента, то есть, с начала переговоров США с Талибаном на контактной площадке в Катаре, которые мы несколько лет освещали, исход теперь уже бывшей кабульской власти был предрешен и оставалось ждать, когда же американцы начнут вывод своих войск. Хотя и здесь надо отметить, что талибам удалось добиться выигрышного для себя результата и не дать обвести себя вокруг пальца, как часто происходило в подобных переговорных процессах с участием исламских групп.

При этом важно понимать, что хотя провозгласивший вчера победу Исламский Эмират Афганистан был создан в 1996 году, фактически сейчас мы наблюдаем становление Исламского Эмирата Афганистан 2.0., контуры которого стали вырисовываться примерно в 2016 году, о чем мы тогда и писали (https://golosislama.com/news.php?id=29446). Именно произошедшая тогда смена не только прежнего состава руководства ИАЭ, но и его внешнеполитического курса в виде перехода талибов на рельсы национально-государственного прагматизма и реализма, наряду с наращиванием военной активности, в конечном счете и открыли "Талибану" путь к тому триумфу, который весь мир с замиранием дыхания наблюдал вчера.

Все это имеет прямое отношение к выводам, которые сделали из своих наблюдений об Афганистане Абу Мусаб ас-Сури и его единомышленники - идеологи "Аль Каиды"*, решившие, что эта страна идеально подходит на роль базы мировой военной конфронтации с Западом. Этот курс, которому по тем или иным причинам не смогло противостоять руководство старого ИАЭ, в конечном счете и привел к его разгрому как государства, и сегодня можно констатировать, что он себя не оправдал.

Курс, в рамках которого ИЭА был восстановлен как государство - это курс на построение одновременно шариатского и национального (не в узкоэтническом, а в гражданском смысле) государства, готового принимать правила игры международно-правового порядка. По крайней мере, таким он провозглашается официально, и более того, по интенсивным контактам ИЭА с Пекином, Москвой и Тегераном мы видим, что он пытается избежать повторения истории 20-летней давности, выйти из ниши международного террористического движения и быть признанным в качестве полноценного государства в мире и регионе.

Путь этот очевидно будет непрост, и на его пути ИЭА 2.0. будут поджидать не меньшие опасности (разного характера...), чем поджидали ИАЭ 1.0. Нам же остается только надеяться и просить у Всевышнего, чтобы благородный мусульманский афганский народ наконец-то был облагодетельствован Им безопасностью в своей стране и условиями для ее развития - как во благо их самих, так и на пользу всей Исламской умме.

* - запрещены в РФ