Шойгу опять наплевал на мусульман. Почему так?

На днях министр обороны России и по совместительству лидер избирательного списка "Единой России" Сергей Шойгу, которого нередко прочат в преемники Владимира Путина, в очередной раз смачно плюнул на мусульманское сообщество России.

Напомним, что делает он это уже не в первый раз. Например, еще одним таким смачным плевком можно считать строительство и открытие им в качестве "Главного храма Вооруженных сил" многоконфессиональной России православной церкви (https://golosislama.com/news.php?id=34970). Мусульманам и прочим "басурманам", родом из которых сам перекрестившийся Шойгу, таким образом было указано на их место в этой стране - как бы это поприличнее назвать... "на галерке".

Еще одним таким плевком можно считать его заявления о том, что посредством бомбардировок мусульман Сирии российская армия проводила испытание своего оружия (https://golosislama.com/news.php?id=39811).

И вот очередное - теперь этот крещенный испытатель заявил, что ему посчасливилось (!) работать с организаторами геноцида мусульман Боснии, осужденными Гаагским трибуналом: их политическим лидером Радованом Караджичем, палачом Сребреницы Ратко Младичем и кукловодом всех этих этнических чисток Слободаном Милошевичем.

https://youtu.be/MKB578_jPKU

Возмущаться этому с моральной точки зрения абсолютно бесполезно. Поэтому давайте зададимся другим вопросом - почему это происходит? А ответ на него давно очевиден - потому что мнение миллионов мусульман - граждан этой страны не стоит ничего.

А почему это так? Надо понять и это - потому что в этой стране в принципе нет механизмов выявления независимого общественного мнения и его влияния на власть. Ведь будь это не так, и если бы в этой стране было независимое общество, а власть формировалась бы на свободных и конкурентных выборах, любой федеральный министр знал бы, что такие действия и такие высказывания будут стоить ему скандала со стороны мусульманской части российского общества с неизбежной, если не мгновенной отставкой, то потерей голосов мусульманских избирателей.

Просто хотим напомнить, как это работает даже в Израиле, где в отличие от России нет мусульманских автономий, так как Палестина фактически изолирована от него и ее жители на израильскую политику не влияют (https://golosislama.com/news.php?id=39862). Работает, потому что в формировании власти участвует все общество в диапазоне от крайних сионистов до умеренных исламистов, и как следствие, чтобы получить или сохранить необходимое парламентское большинство, ей нужно взвешивать каждое свое заявление и каждый свой шаг.

Ну, а как формируется власть в путинской России мы хорошо знаем, и видим в очередной раз в условиях фарса подготовки к очередным "выборам" - на фоне разгрома оппозиционных организаций и СМИ и недопуска к ним независимых кандидатов. В таких условиях и с мусульманами, конечно, считаться не будут, а будут только тогда, когда власть станет зависеть от выбирающих ее граждан и когда мусульмане смогут влиять на этот процесс с позиций защиты своих интересов.

Пока же имеем вот такие "смачные" реалии. Кстати, сколько считающих себя мусульманами граждан РФ проголосуют на этих выборах за "Единую Россию", чей лидер избирательного списка гордится сотрудничеством с организаторами осужденного миром геноцида мусульман?