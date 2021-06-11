Уроки израильской политики для российских мусульман

События, происходящие сейчас в Израиле, являются предметом для изучения политологами всего мира, но свои уроки из них следует сделать и мусульманам России.

Вкратце мы уже писали о том, что противникам Нетаньяху удалось договориться о создании правительства пестрой оппозиционной коалиции, включающей в себя и арабов-мусульман (https://golosislama.com/news.php?id=39837). А теперь поподробнее о том, как это удалось, что это может означать, и почему многие сионисты Израиля и всего мира переживают из-за этого настоящий шок.

Дело в том, что сионисты, то есть, еврейские израильские националисты, в общей сложности обладают поддержкой большинства еврейских и израильских избирателей. И опираясь на эту поддержку Биньямин Нетаньяху правил Израилем с 2009 года и собирался это делать и дальше, потому что его противники из числа еврейско-израильских левых и израильских арабов представляют меньшинство. А демократия это, как известно, власть большинства...

Но, дело в том, что Израиль является парламентской республикой, а израильская политическая система является многопартийной. И голоса израильских еврейских националистов, согласных между собой лишь в том, что Израиль должен быть еврейским государством, но расходящихся во многих других вопросах, собирает не одна партия Ликуд во главе с Нетаньяху, а конгломерат очень разных партий - радикально-религиозных, умеренно-религиозных, центристских и даже "русских евреев". И именно объединяя их всех в единую еврейско-националистическую (правую) коалицию во главе со своей партией Нетаньяху удавалось до сих пор править.

Однако 2 июня 2021 года произошло то, что по идее не должно и не могло было произойти - часть правых, которые раньше входили в коалиции Нетаньяху, но которых он окончательно "достал", чтобы покончить с его властью решили объединиться не только с еврейскими либеральными центристами, но и с левыми и даже мусульманами, которых не без основания называют исламистами. И вот как это выглядит.

Всего в израильском парламенте (Кнессете) 120 членов. Из них в новую коалицию вошли:

7 - от партии "Ямина" ("Новые Правые") Нафтали Беннета;

7 - от партии русско-еврейских националистов "Наш Дом Израиль" Авигдора Либермана;

7 - от правоцентристской партии "Новая Надежда" Гидеона Саара;

17 - от партии еврейских центристов-либералов "Йеш Атид" Яира Лапида;

7 - от партии еврейских центристов-либералов "Кахоль Лаван" Бени Гантца;

7 - от партии левых лейбористов Мерава Михаэли;

7 - от партии левых социал-демократов "Меретц" Нитцана Хоровица;

4 - от партии арабов-мусульман "РААМ" Мансура Аббаса (на фото).

Если мы посмотрим на состав этой коалиции, то увидим, что две левые партии дают ей лишь 14 мандатов и даже вместе с арабской партией не имеют никаких шансов создать коалицию, уже не говоря о том, что исламисты Аббаса категорически не сходятся с левыми по ряду вопросов. Но верно и обратное - без них ни еврейские центристы, ни еврейские правые, которым надоел Нетаньяху, тоже не могли его скинуть, как бы они ни хотели этого сделать и ни пытались избегать исламистов и левых. Вместе же они собрали 61 мандат из 120, то есть, буквально каждый депутатский мандат решал судьбу правительства и страны.

В такой ситуации 4 мандата арабской мусульманской партии "РААМ" тоже оказались решающими, хотя это всего лишь 4 места в парламенте из 120. Но именно они позволили партии арабов-мусульман не только получить присутствие в в правительстве Израиля - впервые в истории этого государства - но уже добиться от его участников в рамках коалиционных соглашений ряда уступок. В их числе прекращение или приостановление борьбы с арабскими поселениями в Негеве, которые сионисты пытаются устранить, пользуясь их неузаконенным характером, и выделение серьезного финансирования на социальное развитие арабского населения страны, что позволит еще больше усилить его позиции.

Как же всего этого удалось добиться, несмотря на доминирование в политике официально являющегося еврейским государством Израиля еврейских националистов?

Во-первых, потому что в нем существует реальная многопартийная политическая система. И именно угроза ее сворачивания и перехода к диктатуре, которую почувствовали от Нетаньяху некоторые еврейские националисты, толкнула их к союзу со своими оппонентами с целью эту многопартийность спасти и воспользоваться ее плодами.

Во-вторых, потому что Израиль является парламентской, а не президентской республикой. Будь это наоборот и вся власть по-прежнему была бы у одного из еврейских националистов, который если не в первом, то во втором туре получил бы больше всего голосов избирателей. А так как в парламентской республике правительство формируется большинством депутатов парламента, а в нем сидят многие партии, то некоторые из них могут предпочесть объединиться не с теми, кого в такой ситуации поддержали бы их избиратели, а с теми, с кем выгодно объединиться им.

В-третьих, благодаря политической гибкости израильских политических игроков, включая арабо-мусульманскую партию "РААМ". Посмотрим, о чем идет речь.

Партия "Баллад", которая долгие десятилетия была основным представителем арабов Израиля в политике, придерживалась позиции союза с израильскими левыми против израильских правых. С одной стороны, это выглядело как принципиальная позиция - не вступать ни в какие союзы с врагами арабов Израиля, с другой стороны, приводило к тому, что эта партия разделяла всю анти-традиционалистскую повестку левых в таких вопросах как отношение к религии, семье и ролям в ней, а в последнее время и т.н. ЛГБТ. Лидер РААМ Мансур Аббас выбрал противоположную линию - с одной стороны, он заявил, что будет придерживаться консервативной линии в вопросах общественных ценностей, с другой стороны, что готов, защищая интересы мусульман и арабов, взаимодействовать с теми израильскими правыми, которые готовы эти интересы признавать.

В итоге, как мы видим, в ситуации, когда ставка только на израильских левых сработать не могла, сработала гибкость Мансура Аббаса, который был готов иметь дело с израильскими правыми и успел навести с ними мосты. Но верно и обратное, ведь точно также несколько голосов для сохранения своего правительства не хватило Нетаньяху, а этом могли быть именно голоса РААМ, сотрудничество с которой он категорически отверг, напротив, сделав ставку на эскалацию конфликта с ХАМАС. Так он надеялся сорвать создание оппозиционной коалиции и сплотить вокруг себя еврейские партии, однако, в отличие от него у его правых оппонентов хватило гибкости договориться с партией Аббаса.

Теперь, если мы экстраполируем эту ситуацию на Россию, то увидим, чего бы и при каких условиях могли добиться мусульмане России, которых в ее населении примерно столько же, сколько и арабов в Израиле. Если бы в России была реальная свобода и конкуренция партий, если бы она была парламентской республикой, и если бы у мусульман были представляющие их независимые политические силы в политике, они могли бы определять, и какой будет российская власть, и какой будет ее политика. Причем, это происходило бы несмотря на то, что наряду с ними в российской политике были бы партии, которые честно не любят мусульман вместо того, чтобы лицемерно любить их, как делает российская власть. Как показывает израильский пример, в условиях остро конкурентной борьбы даже часть таких партий была бы вынуждена идти на союз с мусульманами и удовлетворение их требований. Отнюдь не из большой любви, а просто потому, что так работает парламентская многопартийная система.

Вот, собственно, и ответ на вопрос, какими же должны быть уроки этой истории для мусульман России. Там, где есть возможности политического представительства и там, где политическая система предполагает формирование власти посредством коалиций, возможность иметь свой голос в политике появляется у любой многочисленной группы, даже если ее пытаются маргинализировать. Причем, порой, именно ее голос может оказаться решающим. А там, где вся власть всегда находится в один руках, подобным маргинализированным группам только и остается, что демонстрировать им свою лояльность и надеяться на их взаимность. И эти надежды в подавляющем большинстве случаев не сбываются.