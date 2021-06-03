Сионисты, секуляристы, исламисты: новая израильская коалиция делает историю

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид сообщил президенту страны, что он может сформировать коалиционное правительство, которое положит конец 12-летнему правлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Лапиду, лидеру партии «Йеш Атид», президент Реувен Ривлин поручил сформировать правительство после того, как Нетаньяху снова не смог сформировать свою собственную коалицию после четвертых выборов в Израиле менее чем за два года.

В заявлении, опубликованном в Twitter в среду, Лапид сказал, что проинформировал Ривлина о сделке.

«Это правительство будет работать для всех граждан Израиля, тех, кто голосовал за него, и тех, кто не голосовал. Он сделает все, чтобы объединить израильское общество», - сказал он незадолго до крайнего срока в полночь.

Лапид, бывший телеведущий и светский центрист, в воскресенье заручился решающей поддержкой бескомпромиссного религиозного националиста Нафтали Беннета, технологического мультимиллионера, который занимал ряд государственных должностей, включая министерство обороны.

В соответствии с коалиционным соглашением Беннет и Лапид будут чередовать роли премьер-министра, причем Беннетт займет этот пост в течение первых двух лет, а Лапид - последние два года.

Соглашению еще предстоит пройти в Кнессете, парламенте Израиля, где оно требует поддержки большинства, прежде чем правительство может быть приведено к присяге. Ожидается, что голосование состоится в течение семи-двенадцати дней, сообщает газета Washington Post.

Последняя политическая драма Израиля усугубляет проблемы Нетаньяху, которого судят по уголовным обвинениям в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием при исполнении служебных обязанностей.

Потеряв пост премьер-министра, он не сможет протолкнуть изменения в основные законы, которые могли бы дать ему неприкосновенность, и потеряет контроль над некоторыми важными кандидатурами в министерстве юстиции.

Партия Нетаньяху «Ликуд» получила большинство мест на выборах 23 марта, но не смогла сформировать большинство со своими естественными союзниками — правыми. Что особенно важно, крайне правая партия Беннета - союзница Нетаньяху - отказалась объединить усилия с Объединенным арабским списком, партией, которая превратилась в своего рода «создателя королей».

Итак, в Израиле прямо сейчас происходят без всякого сомнения исторические события, о чем не забывают упомянуть практически все комментаторы (так что и мы не станем отставать).

Во-первых, судя по всему, Нетаньяху действительно все. Долгое правление израильского правого премьера заканчивается, даже несмотря на все его «успехи» в последнем конфликте с ХАМАС.

Во-вторых, в правительство Израиля снова возвращаются левые, стоявшие еще у истоков государства. После почти 40-летнего правления «Ликуд» (с краткими перерывами) и откровенного упадка левых, это большой успех. И хотя премьер-министром на следующие два года становится правый Беннет (а он по сути еще больший ультранационалист и сионист чем Нетаньяху), во власть проходит Яир Лапид и его партия, которые стоят на леволиберальных, секуляристских позициях, и что важно для нас, поддерживают решение о двух государствах и остановку незаконных еврейских поселений на Западном берегу.

Однако, едва ли не самым важным и громким итогом израильского политического разворота, особенно с точки зрения мусульманской перспективы, стал тот факт, что впервые в коалиции участвует арабская партия. Да не просто арабская, а откровенные исламисты, филиал Братьев-мусульман*, которые признаны террористической организацией в целом ряде стран-соседей и союзников Израиля (Египет, КСА и другие). Оказалось, что без блокирующего пакета акций в руках исламистов из РААМ во главе с Мансуром Аббасом невозможно создать коалицию.

Удивительно, но Израиль становится едва ли не единственной страной Ближнего Востока, где демократически избранная партия Братьев-мусульман проходит в колиционное правительство (если не считать странами БВ такие страны как Турция и Тунис).

«Мы обещали, что будем последними, кто согласится и подпишет документ. Вот что мы сделали. Мы понимаем, что к процессу подключились все остальные стороны. Мы видели, что все остальные стороны подписали документ», - сказал Аббас.

Что же было обещано РААМ, что побудило их присоединиться к новой коалиции?

Сообщают, что довольно много. Во-первых, 50 млрд шекелей уйдет на арабский сектор (в разы больше чем тратилось на евреев — ультраортодоксов). Во-вторых, в основополагающем документе о целях правительства не должно быть упоминания об Израиле как об еврейском государстве. В-третьих, должно быть легализовано арабское строительство в Негеве. Ходили слухи также о неком важном комитете в кнессете, который может быть возглавлен арабом, и даже о министерстве.

Вряд ли стоит даже упоминать, какой вой сейчас стоит среди еврейских правых сионистов и их союзников. Так как в русскоязычном пространстве таковых едва ли не столько же, сколько в Израиле, в этом легко можно убедиться. Жизнь боль, как говорится.

Помимо РААМ были заключены сделки с центристской партией «Сине-белые» во главе с Бенни Ганцем, который останется министром обороны в новом кабинете министров, левой партией «Мерец» и левоцентристской Лейбористской партией, а также националистической партией «Исраэль Бейтейну» бывшего министра обороны Авигдора Либермана.

Разумеется, такой альянс выглядит очень хрупким и никто не может гарантировать, что он не развалится уже в самое ближайшее время. Коалиция состоит из восьми средних и малых партий (впервые в истории Израиля), от левых до правых, среди которых есть сторонники расширения еврейских поселений на Западном берегу и сторонники двух государств, сторонники секуляризма и либерализации семейной кодекса (вплоть до легализации однополых браков) и религиозные люди, и так далее. За этими партиями вместе нет ничего общего, кроме стремления изгнать Нетаньяху.

Нетаньяху это клей коалиции - как долго этот клей сможет удерживать их вместе, - вопрос, которым задаются многие израильтяне, как евреи, так и арабы. И кстати, далеко не факт, что Нетаньяху еще не вернется, списывать его со счетов как политический труп рано.

Скорее всего, Израиль ожидает уже в скором времени новый период политической турбулентности. Сомнительно, что это приведет к краху израильского государства, на что рассчитывают многие. Но место и вес мусульманской общины почти наверняка изменится. Вопрос лишь, в какую сторону в итоге, но это покажет время.

На фото: (слева направа - Яир Лапид, Нафтали Беннет, Мансур Аббас)

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