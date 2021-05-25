Об "испытателях" и "подопытных"

В конце прошлой недели российский министр обороны Сергей Шойгу сделал заявление, шокировавшее своей циничностью тех, кто в него вдумался. Он сказал:

"Что нам дала Сирия?

У нас были моменты, когда на базе Хмеймим были конструкторы и специалисты из 76 предприятий и КБ разных. Мы там специально построили цех, мы отработали более 300 видов оружия.

Мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Было оружие, которое принято на вооружение и прошло госиспытания, но оружием по сути своей не является. Это и связь, это и средства радиоэлектронной борьбы, и разведки, и ударные комплексы.

Мы почти полтора десятка просто сняли вообще с вооружения и перестали производить.

И я должен сказать слова благодарности нашей науке, которая очень оперативно включилась в это и довела все, что у нас на вооружении, до верхней планки.

И сегодня наша армия является хорошо обученной, хорошо оснащенной, она является одной из лучших армий мира".

То есть, Шойгу откровенно признал, что война в Сирии с сотнями тысяч жертв, миллионами калек, сирот, вдов, беженцев, той силовой группировкой, которая правит Россией, рассматривалась как испытание новых вооружений и военных технологий, а сама эта несчастная страна как полигон, на котором они проводились.

Но на самом деле Шойгу лишь повторил мысль, высказанную Владимиром Путиным еще в 2015 году применительно к войне в Сирии: "Лучшего учения трудно себе представить. Поэтому мы в принципе достаточно долго можем там тренироваться без существенного ущерба для нашего бюджета".

Что тут скажешь?

Конечно, можно этому возмущаться, и каждый, кто это будет делать, проклиная таких испытателей, будет прав. Как известно, между мольбой угнетенного и Аллахом нет преграды, и мы уже не раз имели возможность убедиться в этом на примере многих советских ли и российских участников войн в Афганистане, Чечне и Сирии, их американских ли коллег, прошедших Ирак и Афганистан, и т.д.

Военные аналитики могут усомниться в бравадах Шойгу и достижениях российской военной машины, и тоже наверное в чем-то будут правы.

Но вообще-то, как бы мы ни возмушались этому цинизму, а Шойгу не открыл никакой Америки в Сирии. Для военных руководителей любая война с ее пафосом и героизмом для одних и потерями и трагедиями для других - это будничная работа, и это тот процесс, который они должны хладнокровно оценивать и анализировать, абстрагировавшись от человеческих эмоций.

С этой точки зрения, как бы мы этому ни возмущались, как гласит русская поговорка, слезами горю не поможешь. В истории, в политике, в войнах есть те, кого используют как подопытных кроликов, а есть те, кто проводят на них испытания, чтобы подготовиться к возможной схватке с серьезными противниками. И вторые сегодня должны обладать для этого необходимыми не только оружием, технологиями, но и промышленностью и наукой.

Это надо понимать и помнить мусульманам, стремящимся к джихаду, который если вывести за скобки религиозное измерение, в сухом остатке является войной.

Имеете ли вы представление о том, какие для этой войны сегодня нужны вооружения, технологии и кадры, чем из них располагает ваш предполагаемый противник и где их собираетесь взять вы? Или вы собираетесь стать подопытными объектами для испытаний всего этого и превратить свои страны в полигон для них?