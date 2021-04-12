Античеченский сговор и двуличие

Депортации чеченцев из стран ЕС в Россию, где их ожидают пытки и возможно убийства, стали уже системой в последнее время.

Лишь с начала марта этого года были депортированы Ильяс Садуев, Лези Арцуев и Магомед Гадаев из Франции и Мамуев Нурмагомед из Германии (на фото). Никто из них при этом не был ни в международном, ни в российском розыске и не запрашивался на экстрадицию. То есть, юридически никто из них не обвинялся ни в чем, поэтому по прибытию в России никто из них не был официально арестован или задержан. Однако все они были вывезены в Чечню, где либо содержатся без предъявления им официальных обвинений и возбуждения против них уголовных дел, либо их местонахождение и вовсе неизвестно, как и то, живы ли они или нет.

Последний случай, с депортацией Магомеда Гагаева побудил известную журналистку Елену Милашину отказаться от врученной ей французской правозащитной премии, обвинив власти Франции в трусости и сговоре с противниками прав человека (https://novayagazeta.ru/articles/2021/04/09/s-trusami-mne-ne-po-puti). К Милашиной могут быть претензии по отдельным аспектам ее деятельности, о чем мы уже писали, но в данном случае она абсолютно права.

В целом же бросается в глаза явное лидерство французов в этом прискорбном списке. Некоторые связывают это с реакцией на убийство учителя Самюэля Пати, другие считают, что чеченцам мстят покровители влиятельной наркомафии, у которой они встали на пути (https://golosislama.com/news.php?id=38781). Есть и более очевидное объяснение - характер французской политики по отношению к чеченцам вписывается в общий курс исламофобской политики Эммануэля Макрона, о котором мы уже не раз писали.

В таком контексте неудивительно, что такая же античеченская атмосфера царит сейчас и в Австрии под руководством брата-близнеца Макрона - Себастьяна Курца (https://golosislama.com/news.php?id=39294). В частности, недавно венский суд приговорил к 14 годам лишения свободы чеченца Ахмеда А. за то, что он стрелял в киллера (но даже не ранил его), убившего чеченского блогера Мамихана Умарова (https://golosislama.com/news.php?id=38889).

Что показательно, во всех этих случаях соответствующие властные и силовые круги в Европе активно сотрудничают с теми, против кого они на словах выступают и попирая те ценности, за которые якобы выступают. Например, они только и твердят, что Ислам представляет угрозу для Европы, потому что несовместим с уважением к правам человека или безопасностью пресловутых ЛГБТ. Но в то же время помогают расправляться с неугодными им людьми тем властям Чечни, которых обвиняют в расправах над геями журналисты,награждаемые европейскими премиями.

В данной ситуации хотя бы у одного такого журналиста хватило совести отказаться играть в одной команде с этими лицемерами и указать им на их двуличие.