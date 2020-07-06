В Вене убит популярный чеченский блогер

В пригороде столицы Австрии 4 июля выстрелом в затылок был убит выходец из Чечни Мамихан Умаров (на фото), получивший при обращении за политическим убежищем новые имя и фамилию — Мартин Бек. Об этом сообщает издание «Новая Газета».

Среди пользователей чеченских соцсетей Умаров был известен как «Анзор из Вены» и как яростный критик Рамзана Кадырова (в том числе в самой оскорбительной форме по отношению не только к нему, но и его семье).

НГ сообщает, что впервые об Умарове стало известно в 2018 году, когда он вышел на украинского депутата Игоря Мосийчука и сообщил, что ему заказали убийства трех человек — Адама Осмаева (командира батальона имена Джохара Дудаева), его жены Амины Осмаевой и самого Мосийчука.

Позднее на всех трех действительно были совершены покушения, а второе покушение на Амину Осмаеву оказалось фатальным для нее.

Мамихан Умаров дал по всем этим покушениям подробные показания сотрудникам СБУ и украинской контрразведки.

После того как Мамихан Умаров получил известность, он переквалифицировался в блогера и под ником «Анзор из Вены» вел эфиры на собственном youtube-канале. За последний год он набрал большую аудиторию и по популярности сравнялся с другим известным блогером Тумсо Абдурахмановым, проживающим в Европе. Напомним, что на Тумсо также было совершено покушение в 26 февраля этого года. Также в течение года в Европе были убиты Зелимхан Хангошвили и еще один блогер, остро критиковавший Рамзана Кадырова - Мансур Старый.

В связи с этим европейские СМИ и эксперты отмечают, что убийства чеченских противников Кремля и Рамзана Кадырова на территории стран ЕС приобрели систематический характер.