Чеченцы дали отпор африканским бандам во Франции

В последние дни во французском Дижоне вспыхнули настоящие уличные бои между отрядами чеченской самообороны и бандами североафриканских наркокартелей.

Терпение чеченцев было переполнено очередной выходкой африканских расистов, избивших чеченского подростка в Дижоне и заявивших после этого, что то же произойдет с любым чеченцем, который встанет у них на пути. После этого чеченцы из разных городов Франции стянулись в этот город и осуществили возмездие в отношении объектов (в основном злачных мест), принадлежащих африканской мафии. После того, как большая часть чеченцев разъехалась из Джиона, наркокартели стянули в него вооруженные подкрепления.

https://youtu.be/Uvpf3uwnVn0

Об этой частьи истории сейчас говорят многие, но мало кто говорит о ее предыстории. А именно о том, что африканские банды уже почти месяц как развязали террор против чеченцев. Главной причиной этого является то, что чеченцы в отличие от коренных французов, пасующих перед беспределом африканских банд, и даже от полиции, не могущей ничего с ними поделать, отказываются принимать их криминальный диктат.

Это потверждает и префект самого Дижона Бернанд Шмельц, который заявил, что беспорядки в данном городе "не были результатом действий чеченской общины и были спровоцированы жителями города", как он политкорректно называет африканских колонизаторов. Также показателен издевательский твит Командования национальной полиции Франции в отношении африканских банд, которым указали на то, что встретившись с чеченцами, приехавшими в Дижон, они буквально "обмочили штаны", а потом, когда они разъехались, снова почувствовали себя героями (https://twitter.com/PoliceSynergie/status/1272571642502426624). То есть, на чьей стороне в данном случае симпатии и местных французских властей, и французской полиции, очевидно.

Но у этой истории есть один аспект, не менее показательный для мусульман. Когда африканские банды после того, как большая часть чеченцев разъехалась из Джиона, стянула в него свои вооруженные автоматическим оружием отряды, они стали выкрикивать "Путин, Путин", зная, что это имя является красной тряпкой для чеченцев. В то же время чеченцы в ходе этих столкновений выкрикивали "Аллаху Акбар".

К слову, несмотря на то, что это может показаться случайным казусом, некоторые комментаторы не исключают, что африканская наркомафия может иметь тесные связи со спецслужбами одной "великой наркотической державы", которая гоняет по миру тонны кокаина под прикрытием своего дипломатического ведомства и связана с наркокартелями в латиноамериканских прокоммунистических государствах. Так что, в данном случае могли совпасть как криминальные, так и политические интересы, учитывая усилия Лубянки по нейтрализации чеченской диаспоры в Европе.

В такой ситуации ответственные лидеры европейских чеченцев призывают сейчас своих земляков не поддаваться на провокации, целью которых может быть изображение чеченцев опасным, деструктивным для Европы элементом, как это ранее делалось в ряде стран при участии промосковских политиков и СМИ.