Миграция для Кремля: вызов и ресурс. Для мусульман тоже

За последнее время произошло несколько событий, позволяющих судить о стратегии российской власти по отношению к миграции, преимущественно мусульманской по происхождению и главным образом среднеазиатской.

Сперва из России был вывезен в Таджикистан известный правозащитник и деятель таджикской диаспоры в Москве Иззат Амон (https://golosislama.com/news.php?id=39659). Затем стало известно о лишении российского гражданства и депортации в Таджикистан живущего в России двадцать лет имама Эшони Саиднуриддина (https://golosislama.com/news.php?id=39665). На этой же неделе Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в российских школах должно быть таким, чтобы "они могли погружаться в систему наших российских ценностей".

Из всего этого некоторые сделали вывод, что Кремль решил избавляться от мигрантов. Так ли это? Чтобы адекватно оценить планы Кремля по отношению к мусульманским мигрантам в России прежде всего надо избавиться от упрощенной схемы, в рамках которой таких отношений может быть только два - "за" или "против" миграции.

На самом деле, за последнее время Путин не раз говорил о том, что мигранты России нужны, в частности, ряду отраслей ее экономики. И это объективная данность - за двадцать лет своего правления Путин не сумел решить проблему с демографией россиян, причем, одним из худших является демографическое положение русского народа, чьи коренные области (ЦФО) в наибольшем минусе. Поэтому, не мудрено, что не решив, да и судя по всему никогда не собираясь серьезно решать демографической проблемы коренных россиян, российские власти объективно нуждаются в миграции, в частности, дешевой и неприхотливой рабочей силы.

В чем российский режим всегда видел и продолжает видеть угрозу, так это в усилении Ислама как такового и его превращении в силу, способную объединить мусульманские народы и общины России и превратить их в мощный общественно-политический фактор, в той или иной степени определяющий ее развитие. И среднеазиатская миграция воспринималась и воспринимается им как вызов и потенциальная угроза только в этом смысле - как питательная среда, в которой могут организовываться мусульмане, ускользающие из под контроля своих тиранических исламофобских режимов, и как потенциальная демографическая и кадровая подпитка уммы в России.

Поэтому неудивительно, что Кремль бьет именно по тем, кто олицетворяет собой такую угрозу. Ведь как стая разбредается без вожаков, а стадо без пастуха, так и оторванные от своих корней, вброшенные в чужую среду и вынужденные выживать в ней под социальным и экономическим прессингом мигранты, без способных объединить их людей действия и знания превращаются в ту пену, взбиваемую волнами, о которой повествует известный хадис.

Таким образом, Кремлю нужно нейтрализовать потенциальную угрозу, исходящую от миграции и превратить ее в свой ресурс. В краткосрочной перспективе - трудовой и экономический (одни патенты приносят в российский бюджет миллиарды, не считая "серых" и "черных" ниш, которые они крышуют), а в долгосрочной - в "новых россиян", способных компенсировать вымирание "старых россиян". Но чтобы это были хоть и новые, но действительно "россияне", их нужно правильно воспитать, и именно об этом и говорит Путин, требующий привития детям мигрантов "российских ценностей".

Но о каких ценностях говорит Путин? Лично Путин скорее всего имеет в виду то, что по-понятному можно охарактеризовать как "ватные ценности". И среди многих представителей старших поколений мигрантов, как и в целом этнических мусульман постсоветского пространства, они к сожалению весьма сильны. Однако это явление уходящее, потому что сегодня за ними не стоит никакой реальной идеологии и проекта, которые были в СССР, как к нему ни относись. Нынешняя же "вата" носится с фантиком, из которого давно изъяли конфету (состав, содержание и полезность той конфеты сейчас не обсуждаем), обернув в нее какой-то мусор.

Молодежь и вообще люди с незакостеневшими мозгами это прекрасно понимают, тем более, что среднеазиатские народы обладают богатым культурным наследием с глубоко укорененным в нем Исламом. Именно поэтому Кремлю и его исламофобским саттелитам-посткоммунякам в странах вроде Таджикистана важно не допустить обращения людей к Исламу и их объединения на этой платформе. Но в таких условиях неизбежного кризиса ватности, с одной стороны, и борьбы против исламского возрождения, с другой стороны, все большее количество мигрантской молодежи, которую будут усердно приобщать к "российским ценностям", может становиться добычей т.н. "либерализма" - "левого либерализма", "культурного либерализма", "прогрессизма" и т.п.

В таком контексте и нужно воспринимать феномен Манижи Сангин, отправленной от России на "Евровидение" (https://golosislama.com/news.php?id=39601). Он демонстрирует всю цену разговорам Кремля и его пропагандистов о традиционных ценностях, борьбе с пропагандой гомосексуализма и т.п., в то время как с самого начала в среде мусульманских народов они боролись с единственной силой, способной быть опорой здоровых ценностей и заслоном на пути вырожденческих - Исламом, привлекавшим к себе и многочисленных представителей немусульманских народов. В итоге своей исламофобской политикой Кремль расчистил пространство именно для того, с чем якобы боролся, и своим насаждением среди мусульманских детей "российских ценностей" будет продолжать это делать дальше. Причем, в этом в двумя разными руками, но по сути одну работу будут делать как "ватники", так и "либералы".

Ну а как же в такой ситуации себя вести мусульманам?

Прежде всего, так же как и наши противники мы должны понимать, что миграция может быть как ресурсом, так и вызовом, и что если исламскии мыслящие и практикующие братья и сестры являются для Ислама в России ресурсом и пополнением, и именно поэтому их и пытаются выбить, то новые "ватники" и "либералы" из числа мигрантов - это пополнение рядов наших противников.

Далее, надо понимать, что если десять умножить на десять, это даст сто, но если сто умножить на ноль, это в итоге даст ноль. Мусульманская история, в том числе на просторах России, знает немало прецедентов усиления местной уммы за счет ее пополнения мусульманскими переселенцами. Однако если сама местная умма находится в околонулевом состоянии, то не превратятся ли автоматически в ноль и пополняющие ее переселенцы? Поэтому, сегодня нужно не питать нелепых надежд на то, что приток в Россию бесправных мигрантов может усилить умму в России, а признать ее реальное плачевное положение и думать о том, как его исправлять.

Что касается наших переселяющихся в Россию братьев и сестер, то если они хотят принести пользу Исламу, будь то у себя дома или в России, или и там, и там, то прежде всего им надо трезво понимать ее реалии, а нам, если они их не понимают, объяснять им их. В России сегодня практически зачищено Исламское движение в лице ее коренных граждан, многие из которых (те, кто не были убиты или посажены) сами вынуждены были уехать из своей страны (https://golosislama.com/news.php?id=31080). Это не означает, что ничего на этом поле делать уже нельзя, но это означает, что глупо, поднявшись в полный рост как ни в чем не бывало идти по простреливаемой поверхности - если есть такая возможноть, то надо или незаметно ползти, или перебегать от укрытия к укрытию. И если это касается коренных россиян, то мигрантов это касается вдвойне, а тех, кто не имеет даже российского гражданства - втройне.

К слову, пользуясь случаем хотим обратиться к исламски мыслящим представителям среднеазиатских народов, которые читают нас, а также донести до них нашу просьбу. В ходе истории с Иззатом Амоном на нас выходили обеспокоенные его судьбой его земляки в Москве и спрашивали, что им делать, чтобы ему помочь? Например, стоило ли им устроить стихийный митинг у какого-то посольства или учреждения или что-то подобное? Мы не могли на себя взять ответственность за судьбы этих людей, так как во-первых, понимаем возможные риски таких действий для них, во-вторых, не можем оценивать ситуацию в полной мере. Но почему эти люди вынуждены обращаться к нам? Почему таджикской молодежью в Москве не занимается, например, Партия Исламского Возрождения Таджикистана? Понятно, что они не могут действовать в России и мы их к этому не призываем, но почему бы обязанность информационного освещения и координации многочисленной таджикской диаспоры в России не возложить на один из зарубежных центров этой партии?

Вот о таких вопросах, а именно о том, как помогать мусульманам выживать и развиваться, сохраняя свою религию во враждебной среде, и надо думать, если мы хотим, чтобы они были ресурсом для Ислама, а не для его врагов.