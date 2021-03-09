Будущее "Русского мира": "недославянка-недотаджичка" за геев и мигрантов

Со вчерашнего дня национально озабоченные круги не могут придти в себя от новости - представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2021 году будет иммигрантка из Таджикистана Манижа Сангин (Хамраева) с песней "Русская женщина". Как говорится, никогда такого не было и вот опять.

По-хорошему, проблематика "Евровидения" не должна была бы интересовать нормальных мусульман, да и нормальных людей вообще. Однако уже не в первый раз мы видим, как выбор представителя России на этом дегенеративном конкурсе провоцирует споры о проблемах идентичности в такой сложной в этом отношении стране как Россия.

Ранее "русские патриоты" уже возмущались тому, что представлять Россию посылали то Алсу, то Билана. Для ряда "этнических мусульман" это было поводом включиться в дискуссию с ними с позиций "любишь кататься, люби и саночки возить" или в данном случае - хотите иметь империю, включающую в свой состав десятки разных народов и их земли, значит, миритесь с последствиями этого. Хотя одновременно любому сознательному мусульманину было понятно, что конкретно это - не те случаи, когда надо радоваться тому, что выходцы из мусульманских народов представляют эту страну...

Однако если ранее это касалось участия мусульман по происхождению в неприемлемых с точки зрения Ислама мероприятиях, то сейчас мы сталкиваемся с тем, что посылаемая туда от России личность у сознательных мусульман вызывает не лучшие чувства, чем у "русских патриотов". Ведь будучи представительницей древнего мусульманского таджикского народа, она откровенно пропагандирует не только феминизм, но и т.н. ЛГБТ.

"Я недославянка, я недотаджичка. Живу по Корану в стенах церкви. Един Бог, и грани его бесконечны. Я вроде бы пела, что из другого теста, Но мне неизвестно моё место. На земле родной я уже чужой, а на земле чужой ещё не родной" - поет о себе новая "российская звезда".

И здесь интересно будет присмотреться к ее биографии. Манижа Далеровна Сангин (Хамраева) с ее собственных слов является правнучкой одной из первых "освобожденных женщин Востока" в советской Средней Азии, публично снявших паранджу и бросивших вызов местному мусульманскому укладу. Ее дедушка Тоджи Усмон был активным советским "деятелем культуры" из числа "нацкадров", внедрявших в мусульманскую среду коммунистические ценности и установки в национальной оболочке.

То есть, перед нами не случайный, а закономерный продукт советского человеководства в нескольких поколениях. И именно такой, о котором мечтают российские ненавистники Ислама всех сортов, будь то коммунисты, либералы и шовинисты, считающие миссией России и русской культуры "освобождение женщин Востока от оков Ислама".

Ну вот они и "освободились" - а что вам не нравится теперь? "Рожей не вышла"? Ну извините - ваш национальный лидер сам постоянно повторяет: "У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так по-простому, по-народному сказать". И он прав в том смысле, что совместить сохранение и возрождение империи, о котором до сих пор мечтают тоскующие по царской России или Советскому Союзу, с сохранением народа, истратившего свой генофонд ради нее, невозможно. Поэтому, если вы выбираете первое, то забудьте о втором и радуйтесь успехам, достигнутым ей в деисламизации мусульманских народов, за которую вы ратуете.

Кому тут действительно нечему радоваться, так это мусульманам, которых от имени "этнических мусульман" хотят включить в новую прогрессивную повестку, враждебную Исламу. Ту, в рамках которой борьба за права мигрантов идет в пакете с "борьбой за права геев". Проповедники, журналисты, правозащитники, способные бороться действительно за интересы и ценности миллионов российских мусульман, десятилетиями убиваются, сажаются, выдавливаются из страны или находятся под угрозой всего этого. А тем временем в этом вакууме создаются новые "герои" и "образы", которые продвигаются в том числе как примеры для подражания мусульманской молодежи.

Видимо, это и есть закономерное будущее "русского мира", разговоры о традиционном характере которого не могут обмануть ни одного разумного человека. Ведь не может быть никакой традиционности там, где борьба с Исламом является многовековым геополитическим и цивилизационным императивом. Удел подобной империи - это плавильный котел, в котором плавятся не только гены, но и религии и традиционные культуры. И он, по всей видимости, начинает выходить на новый уровень своей работы.