Правозащитник Иззат Амон депортирован из России и задержан в Таджикистане

Известный защитник прав трудовых мигрантов Иззат Амон был депортирован из России согласно решению Тверского суда Москвы «за нарушение правил пребывания в этой стране и незаконное получение российского гражданства». Об этом сообщило МВД Таджикистана 27 марта.

Сразу же по прилету в Душанбе Иззат Амон был задержан по обвинению в мошенничестве. По словам силовиком Амон сейчас находится в предварительном заключении.

Его родные однако считают и саму депортацию из РФ и последующее задержание в Душанбе незаконными.

Мухаммадюсуф Холов, сын Иззата Амона, сказал 27 марта в беседе с Радио Озоди, что узнал о задержании отца из СМИ, и он до сих пор его не видел.

По закону, родственники задержанного должны быть уведомлены сразу же об аресте.

По словам Мухаммадюсуфа, в последний раз он говорил с отцом по телефону 24 марта, за день до его задержания в Москве, и тот был обеспокоен аннулированием российского гражданства и возможной депортацией в Таджикистан.

«Моего отца задержали якобы за мошенничество. А теперь представьте себе: два года назад я должен был купить машину у одного человека и передал ему в Душанбе 70 тысяч сомони. А он меня обманул. На протяжении двух лет куда я только ни обращался, но все без толку. А здесь из-за якобы 40 тысяч рублей задерживают в России и депортируют в Таджикистан. Ясно, как день, что мотивы задержания другие», - сказал Мухаммадюсуф.

Супруга Иззата Амона, которая находится в России, сказала, что наняла адвоката для защиты прав своего мужа и намерена подать в суд «на незаконные действия властей».

Ранее сообщалось, что 25 марта полиция Москвы задержала Иззата Амона и увезла его с собой и его местонахождение неизвестно. Министерство внутренних дел и посольство Таджикистана в Москве сообщили в тот же день, что не располагают информацией о судьбе Иззата Амона.

Иззат Амон, известный таджикский правозащитник и руководитель Центра таджиков в Москве, активно критиковал политику таджикского правительства. Некоторые таджикские эксперты видят в аресте Иззата Амона послание другим критикам постсоветских государств, в том числе и Таджикистана.

В предварительно записанном перед задержанием видео Иззат Амон утверждал, что его преследуют и что в случае задержания его «отправят в Душанбе по приказу таджикских властей». 26 марта МВД назвало эти обвинения беспочвенными.

Иззат Амон рассказал в видеоролике, размещенном на YouTube вечером 25 марта, что он является гражданином России с 1996 года, но за несколько дней до этого его паспорт был признан недействительным.

Тверской суд Москвы обвинил Иззата Амона в "незаконном осуществлении трудовой деятельности в России" и пригрозил депортацией из России. Решение суда было принято 4 марта и вступило в силу 16 марта.

В октябре прошлого года московские силовики обыскали офис возглавляемого Иззатом Амоном Центра таджиков из-за «пропаганды религиозного экстремизма». В опубликованном распоряжении об обыске говорилось, что Изатулло Холов (Иззат Амон), возможно, «осуществляет пропаганду религиозного экстремизма». Сам правозащитник на своей странице в Фейсбуке сообщил, что сотрудники полиции искали у него в офисе экстремистскую литературу. Иззат Амон тогда сказал, что по всей видимости, это было предупреждением для него о его усилиях по защите прав мигрантов, что не нравилось правительствам России и Таджикистана.