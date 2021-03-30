Эшони Саиднуриддин лишен гражданства РФ и депортирован в Таджикистан

Только мы сообщали о том, как российские власти лишили гражданства и депортировали таджикского правозащитника Иззата Амона, как пришла еще одна похожая новость, доказывающая, что эта тенденция у них поставлена на поток.

Российского гражданства лишили известного таджикского имама Саиднуриддина Розикова. 60-летний имам более 20 лет жил в Режевском районе Свердловской области, но теперь его выдворили из страны. Об этом сообщает издание Радио Озоди.

Родственники Розикова утверждают, что власти Таджикистана необоснованно обвиняют его в связях с запрещенными салафитами.

"Мой отец таинственно исчез четыре дня назад, - рассказал сын имама Мухаммад Розиков. – Ему позвонил незнакомый человек, представившись чиновником районной администрации. Отец оделся и ушел. На следующий день нам стало известно, что он уже находится в Таджикистане».

Незадолго до этого, по словам Мухаммада, суд Режевского района удовлетворил заявление Розикова о восстановлении его в гражданстве РФ. «Власти в течение семи дней должны были вернуть ему изъятый ранее паспорт гражданина Российской Федерации», говорит Мухаммад.

Эшони Саиднуриддин последние 23 года жил и работал в России. Недавно власти Свердловской области лишили его российского гражданства под предлогом недостатка в документах, необходимых для получения паспорта.

Источник Радио Озоди в МВД Таджикистане 29 марта подтвердил, что Саиднуриддин Розиков находится в Таджикистане. Уголовное дело в его отношении, по словам источника, расследуется сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. В самом ГКНБ пока не комментирует задержание Эшони Саиднуриддина и выдвинутого против него обвинения.