Охота ведьм

Вчера ФСБ, МВД и Следственный комитет раструбили об аресте ими известного чеченского поэта и блогера Шамиля Арбинина (на фото), который был представлен как "член банды Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников в 2000 году". И этот арест надо воспринимать в контексте разворачивающихся в России процессов.

Что касается Следственного Комитета России (СКР), то он в последнее время осуществляет активный самопиар как организации, которая борется за восстановление исторической справедливости с позиций патриотизма. В частности, инициировано возбуждение уголовных дел в отношении реальных или мнимых нацистских преступников и по факту преступлений, совершенных против советских граждан во время Второй мировой войны. А на этой неделе глава СКР Александр Бастрыкин еще раз громогласно заявил, что все нацистские преступники должны быть найдены и наказаны.

В рамках этой кампании СКР сейчас возбуждает дела, фигурантами которых в большинстве своем являются уже давно умершие люди, а в некоторых случаях пытается добиться экстрадиции в Россию столетних стариков, доживающих где-то свои дни. Само по себе это вызывает неоднозначное отношение, но в принципе это можно было бы понять и даже поддержать - то же самое делают и израильтяне с теми, кто уничтожал евреев, преследуя их без срока давности, а чем хуже народы бывшего СССР?

Однако тут есть одно но. Занимаясь отмщением за давно убитых врагами евреев, израильтяне одновременно и прежде всего защищают евреев живых, их права. Да, попирая при этом права мусульман и арабов, но строго говоря никто от них другого и не ожидает, а вот интересы своих людей они защищают не только в прошлом, но и в настоящем. Чего не скажешь о СКР, ведущем эту показушническую кампанию. Так, расследуя преступления против граждан СССР восьмидесятилетней давности, СКР фактически покрывает преступления, которые совершаются против граждан России сейчас.

Это можно сказать о его отказе возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, хотя оно уже фактически (https://golosislama.com/news.php?id=39400). Это можно сказать применительно к делу нашего брата Тимура Куашева, где СКР фактически прикрыл явное убийство, взяв расследование этого дела под свой контроль (https://golosislama.com/news.php?id=28722). При этом убийство Куашева фактически было расследовано в рамках независимого расследования покушения на Навального, выявившего связи всех этих и многих других политических убийств (https://golosislama.com/news.php?id=39527). По итогам этого расследования стало ясно, что внутри силовых органов существуют структуры, методично занимающиеся бессудными казнями не просто граждан России, а известных граждан России - политиков, правозащитников, журналистов и т.д. Но СКР отказывается заниматься расследованием этих убийств и этой деятельности, тем самым становясь ее пособником.

То же самое было и с убийством нашего брата Орхана Джемаля и его коллег-журналистов в ЦАР. Оно тоже было фактически расследовано (https://golosislama.com/news.php?id=36931), однако, коллега Бастрыкина Игорь Краснов, переведенный из под его подчинения на должность генерального прокурора, прикрыл и это преступление - заранее спланированное убийство известных российских журналистов (https://golosislama.com/news.php?id=37925).

В такой ситуации показушная кампания СКР по привлечению к ответственности реальных или мнимых (как в случае с Арбининым) военных преступников прошлых войн ничего кроме брезгливости не вызывает. Однако конкретно в этой ситуации было задействовано еще одно действующее лицо (точнее, группа лиц) уже со своими мотивами - ФСБ. И тут надо сказать, что громкий арест Арбинина произошел на фоне прямого обвинения этого ведомства Рамзаном Кадыровым в том, что оно курирует его врагов, а именно "Новую газету" (https://youtu.be/0ItKWFS6ThA).

В данном случае так же был арестован чеченский поэт, который открыто выступал в Чеченской Республике, что могло происходить только с ведома ее властей. К тому же он уже был амнистирован за участие в "незаконных вооруженных формированиях" в 2000 году. Сейчас же получается, что ФСБ поднимает дела двадцатилетней давности, явно бросая камень в огород Рамзана Кадырова - мол, его власть покрывает террористов. А это значит, что завтра так же могут арестовать и Тимура Муцураева, а следом в участии в НВФ начнут обвинять и видных функционеров системы Рамзана Кадырова, которые никогда особо и не скрывали, что ранее воевали против Кремля, но потом перешли на его сторону.

К слову, это происходит не только на чеченском и не только на мусульманском направлении, но и на противоположном. Так, в сентябре 2020 года в одной из колоний был запытан до смерти бывший неонацист Максим Марцинкевич, известный по кличке Тесак, которому за несколько месяцев до его освобождения решили инкриминировать обвинения в убийствах на расовой почве, совершенных в Москве в начале нулевых годов. Кто совершал эти убийства, сказать сложно с учетом того, что признательные показания явно давались под пытками. Но характерна другая закономерность - те фигуранты этих дел, которые в свое время согласились на сотрудничество со спецслужбами, вышли сухими из воды, а вот тех, кто участвовал в оппозиционной деятельности или был склонен к ней, давно изменив свои взгляды, привлекли за преступления двадцатилетней давности.

В общем, уверенно можно сказать, что если кому и следует бояться "борьбы за восстановление исторической справедливости", инициированной российскими силовиками, так это самим россиянам. Благо, в рамках этой, очередной охоты на ведьм у силовиков появится возможность привлекать людей не только за комментарии и посты в соцсетях в недавнем прошлом, но и за вмененные им преступления без срока давности на основании показаний, выбитых под пытками.