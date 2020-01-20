Новый генпрокурор: все, что о нем нужно знать

Кандидатура нового Генпрокурора России Игоря Краснова (на фото) была внесена Владимиром Путиным для утверждения сегодня. А мы о нем писали совсем недавно - еще как о замглавы Следственного Комитета России (https://golosislama.com/news.php?id=37885).

Собственно, это все, что нам надо знать о новом генеральном прокуроре России. А именно, что этот человек на голубом глазу заявил о том, что российские граждане и журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР "с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе".

Все данные независимых расследований, указанные на то, что к убийству были причастны лица, связанные с ЧВК Вагнером и Евгением Пригожиным, попросту были проигнорированы (https://golosislama.com/news.php?id=36931). Родственники убитыз заявили о своем полном недоверии результатам Следственного Комитета России (https://golosislama.com/news.php?id=37886).

И вот, через несколько дней после официального "слива" расследования политического убийства видных российских журналистов Игорь Краснов идет на повышение...

К слову, следует отметить, что тот же Игорь Краснов курировал расследование убийства Бориса Немцова, результатом которого стало выявление только его предположительных исполнителей, но не заказчиков.