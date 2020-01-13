СКР предсказуемо слил расследование убийства группы Джемаля

Следственный Комитет России (СКР) предсказуемо "слил" расследование дела об убийстве в Центрально-Африканской Республике Орхана Джемаля и его коллег - журналистов Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Заместитель главы СКР Игорь Краснов сделал перед журналистами следующее заявление на этот счет: "Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе". При этом съемочная группа "была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе журналисты отказались".

Переводя с канцелярита на общепонятный, это означает: "убили ради бабла" и "сами виноваты". Что и можно было ожидать, ведь никаких иных версий и фактов, свидетельствующих об обратном, даже не рассматривалось.

Напомним в этой связи, что независимым расследованием было доказано, что убийство журналистов готовилось еще в России, организовывалось из нее и ее гражданами и мгновенно информационно прикрывалось их пособниками (https://golosislama.com/news.php?id=36931).

Также напомним, что МИД РФ препятствовал в независимом расследовании этого убийства, в частности, отказывая родственникам убитых в возвращении их личных вещей и занимался явной дезинформацией по данному делу (https://golosislama.com/news.php?id=36941).

В чем отличие расследование этого дела от расследования дела об убийстве Джамаля Хашогги?

Хотя последнее, очевидно, также было спланировано на самом высшем уровне руководства КСА, столкнувшись с общественным резонансом, оно было вынуждено признать этот факт (как Иран признал уничтожение украинского Боинга) и возложить ответственность за произошедшее на "стрелочников".

Российские же государственные органы скоординированно отказались от настоящего расследования этого дела, включающего в себя выявления следа, ведущего в Россию. Тем самым продемонстрировав, что убийцы российских граждан и журналистов за рубежом не просто имеют поддержку на самом высшем уровне, но и что они ни в чем не раскаиваются.