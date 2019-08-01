МИД РФ против родственников Орхана Джемаля и его коллег

Доклад центра "Досье" (https://dossier.center/car/) об убийстве группы журналистов во главе с Орханом Джемалем в ЦАР застал врасплох российские власти, которые не смогли ни ответить, ни возразить по его фактической стороне, и даже кремлевские пропагандистские ресурсы на этот раз демонстрировали редкостную бесопомощность.

Тем, кто по причине нехватки времени не смог ознакомиться со столь объемным материалом, предлагаем просмотреть краткий видео-ролик, в котором изложена его основная суть https://youtu.be/U0nuFgKq0kw

Помимо прочего в докларе говорится - формально об отсутствии какого-либо содействия со стороны МИД РФ в расследовании убийства российских граждан за рубежом, фактически - о противодействии этому расследованию. На это решила на своей странице (https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10220194365919041) отреагировать главрупор данного ведомства Мария Захарова, попытавшаяся компенсировать полное отсутствие контраргументов обыкновенным хамством в адрес авторов расследования.

""Новая газета" сегодня написала, что «личные вещи погибших (убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты), которые хранятся в посольстве РФ в ЦАР, до сих пор не могут переправить в Москву. Ни Следственный комитет, ни МИД, ни Минобороны России не делают этого».

Это пример очередного вранья, столь характерного для освещения данной темы. Не вдаваясь в детали следственного процесса и не разбирая эти 2 предложения, в которых информация изложена не в фактологическом ключе, а в качестве способа манипуляции мнением и инструмента пропаганды, скажу только одно: личные вещи убитых журналистов направлены из ЦАР в Москву", - написала главпропагандесса Смоленской площади.

Однако во лжи ее тут же обвинила вдова Орхана Джемаля, журналист "Новой газеты" Ирина Гордиенко, не так давно подробно описавшая (https://golosislama.com/news.php?id=36856) противодействие ей на всех уровнях российской госмашины в расследовании убийства мужа и отца ее ребенка.

"Дорогая Мария, будем следовать вашему дипломатическому языку. Врете нагло и беззастенчиво вы. Если бы вы вдавались в детали следственного процесса, то знали бы, что я автор статьи в "Новой газете", что я являюсь потерпевшей по делу. И я утверждаю со слов следователя Золотова, сказанного лично мне, что вещи Орхана, Кирилла и Саши с марта 2019 года хранятся в посольстве РФ в ЦАР. МИД России и пальцем не пошевелил за все это время, чтобы это исправить или поспособствовать расследованию дела. Первый зам Лаврова Титов весь год отделывался только туманными отписками.

Дорогая Мария. Я впервые написала об этом 17 июля после похода к следователю, а не сегодня. Лучше изучайте анамнез. И если это за время вы быстренько подсуетились и отправили вещи в Москву. Поздравляю вас с оперативностью! Не забудьте проинформировать, как только вы доставите вещи, дорогая Мария", - написала Гордиенко.

Собственно, на то, что дело обстоит именно так, вполне отчетливо указывает манипулятивная формулировка самой Захаровой "скажу только одно: личные вещи убитых журналистов направлены из ЦАР в Москву", в которой вопреки обыкновению не указана точная дата, в которую они были отправлены. Что позволяет предполагать, что сделано это было сразу после того, как были опубликованы либо позавчерашний доклад, либо недавняя статья Гордиенко.

В неискренности Захарову обвинил Александр Радченко, отец другого погибшего журналиста - Кирилла Радченко:

"Мария Владимировна, расскажите лучше, почему МИД "затрудняется" уже 4 месяца (повторяю: ЧЕТЫРЕ) организовать мне и старшему сыну встречу с работниками посольства ЦАР в Москве. Почему Ваши руководители не могут встретиться со мной уже в течение ЧЕТЫРЕХ месяцев. Настолько "не могут", что вынуждают меня обращаться в Генпрокуратуру с жалобой на нарушение моих прав. А мне так хотелось рассказать Вашим руководителям о тех ошибках, которые были допущены Вами, временным проверенным в делах России в ЦАР Токмаковым, заместителем представителя России в СБ ООН Полянским в освещении обстоятельств убийства моего сына Кирилла, Орхана и Александра. Говорю "ошибки", чтобы не использовать более точных ... слов. Да, и для всех здесь присутствующих. - Прошу подавать на меня иски. Переписку с МИД могу выложить и предъявить в судебном заседании".

Помимо этого он подтвердил и то, что "высланных" МИДом вещей убитого сына они не получали: "Я, отец расстреляного в ЦАР Кирилла Радченко, потерпевший по делу, подтверждаю, что 2 недели назад вещей погибших не было в России. Права Ирина Гордиенко. А Мария Владимировна мягко говоря прикрывает задницу всему МИДу, о чем Ирина и "намекнула".

Все эти комментарии Захарова попросту проигнорировала, хотя как видно по обсуждению под этим ее постом, на другие, куда менее значимые и не относящиеся к теме комментарии, она отвечала...