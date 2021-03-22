Удар по феминисткам: Эрдоган повышает ставки в игре

Итак, стамбульская консервативная революция, о которой так долго говорили, свершилась - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим указом вывел Турцию из т.н. Стамбульской конвенции. О том, что это такое, и почему это было нужно сделать, читайте в нашей предыдущей статье по этой теме (https://golosislama.com/news.php?id=38881). Вот выдержка главной ее части для тех, кто не читал или не захочет/не сможет прочитать всю эту статью:

"Так о чем же идет речь? На первый взгляд, из полного названия этого подписанного в Стамбуле документа - Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием следуют весьма благовидные цели. Разве кто-то будет возражать против необходимости борьбы с насилием против женщин в целом и домашним насилием в частности? В Турции эти проблемы тоже актуальны и сам Куртулмуш, призвавший к выходу из этой конвенции, подчеркнул, что борьба против этих явлений все равно будет продолжаться.

Но дело в том, что при внимательном ознакомлении с этим документом станет очевидно, что ряд закрепленных в нем положений выходят далеко за рамки борьбы с насилием и домашним насилием против женщин. А все вместе они, эти положения, представляют собой целостную идеологию, направленную против понимания семейных ценностей и межполовых отношений, коренящихся в культурах, основанных как на Исламе, так и на Христианстве. В связи с чем в Европе сторонники действительно консервативных христианских сил давно борятся против Стамбульской конвенции, равно как представители мусульманских сил в Турции говорят о враждебности ее духа ценностям турецкого народа.

В частности, в этой конвенции содержатся утверждения, что "насилие в отношении женщин является проявлением исторически неравного соотношения сил между женщинами и мужчинами, которое привело к доминированию и дискриминации в отношении женщин мужчинами", что является ярко выраженным феминистским взглядом. Исходя из таких установок, страны - участницы этой конвенции обязываются принимать "все необходимые меры по внедрению изменений в социальных и культурных моделях поведения женщин и мужчин с целью искоренения предрассудков, обычаев, традиций и любой иной практики, которые основаны на идее неполноценности женщин или стереотипных представлениях о роли женщин и мужчин".

То есть, по сути, эта конвенция предписывает бороться с укорененными в культуре народов представлениями о мужественности и женственности и ролях, которые мужчина и женщина играют в семье и обществе, внедряя вместо них полностью противоположные установки.

Причем, установки эти касаются отношений не только мужчин и женщин друг с другом. Конвенция предписывает принимать "необходимые шаги по включению педагогического материала по таким вопросам, как равенство между женщинами и мужчинами, нестереотипные гендерные роли", понимая под последними однополые, а также измененно-половые отношения - т.н. ЛГБТ".

Конечно, феминистская и ЛГБТ пропаганда во всем мире пытается сейчас изобразить дело так, как будто бы решением вывести Турцию из этой конвенции турецких женщин лишили их прав и безопасности. Но это полная чушь, ведь как показал опыт применения этой конвенции, она никак не помогла решить проблему насилия над женщинами. Феминистки скажут, что это из-за того, что в стране до сих пор силен патриархальный менталитет, а конвенция как раз и призвана его разрушить. Но извините, это что-то из серии "гильотина - лучшее средство от головной боли". Значительная, если не большая часть этих преступлений связана с употреблением алкоголя - может быть, в таком случае лучше запретить алкоголь? Еще один источник подобных преступлений - внебрачные отношения. Так почему бы тогда не запретить их, чтобы лучше защитить женщин? Да и в целом, с точки зрения сознательных мусульман, лучшее средство предотвращения львинной доли этих преступлений - это должное исламское воспитание как мужчин, так и женщин, которое сформирует у них понимание дозволенного и запретного, рамки которого нельзя переступать.

Но нет же, либеральные пропагандисты не хотят защищать женщин от насилия любой ценой, потому что некоторые методы решения этой проблемы для них неприемлемы. Но почему тогда это должно делаться методами, которые неприемлемы для религиозной части общества? Мусульмане не хотят, чтобы эта проблема решалась посредством внедрения идеологии гендерного равенства, да и вообще гендерности, а также нормализации ЛГБТ. Тем более, что эти методы, как видно, не позволяют достигнуть цели защиты женщин от насилия.

Фатма Бетюль Саян Кайя, заместитель председателя эрдогановской Партии Справедливости и Развития (AKP) заявила, что вместо отмененной в Турции Стамбульской конвенции в ней будет инициировано принятие Анкарского соглашения, направленного конкретно на защиту женщин от насилия, но не содержащего в себе порочной идеологии. Напомним в связи с этим, что недавно Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале разработки и обсуждения новой конституции Турции вместо нынешней, которая будет примером для всего мира с точки зрения гарантий прав человека (https://golosislama.com/news.php?id=39566). И разработку такого документа (Анкарского соглашения) наряду с проектом новой конституции можно воспринимать как звенья одной цепи.

Меж тем, как и следовало ожидать, решение Эрдогана вызвало осуждение не только со стороны феминизированного и содомизированного истеблишмента западных стран, но и бурное негодование у турецких феминисток, которых в этом поддержали все "прогрессивные" (CHP, HDP, İYİ Parti) и даже некоторые умеренно-консервативные партии (Gelecek Partisi, Deva Party), при том, что религиозно-оппозиционная партия Saadet одобрила это решение правящей партии к неудовольствию своих союзников (https://golosislama.com/news.php?id=39585). В свою очередь тысячи гендерных экстремистов протестуют против выхода страны из т.н. Стамбульской конвенции на улицах страны.

Сейчас оппозиция пытается поймать и оседлать волну. Помимо выхода из т.н. Стамбульской конвенции это инициированный правительством запрет партии - прикрытия псевдокурдских левых террористов HDP и обвал лиры, произошедший на днях после увольнения главы Центробанка Наджи Агбала. Вместе с тем, Эрдоган явно не так глуп, чтобы одновременно пойти на непопулярные действия, чреватые обвалом лиры и на выход из этой конвенции, а ранее инициировать процесс по запрету HDP. Дело в том, что если экономические проблемы объективно существуют и подрывают популярность власти в самых разных слоях населения, то феминистическо-радужно-леворадикально-псевдокурдская оппозиция так же объективно непопулярна у турецкого большинства. И Эрдогану выгоднее, чтобы оппозиция ассоциировалась с такими, чуждыми национально-консервативному ядру турок силами, чем была бы представлена теми, кто способен мобилизовать народное большинство. По этой причине, действия, мобилизующие левоэкстремисткие круги и превращающие их в авангард антиэрдогановской оппозиции помимо прочего могут быть хорошо просчитанным ходом по нейтрализации этой оппозиции.

Впрочем, не стоит недооценивать рисков. Как экономическая, так и политическая турбулентность в Турции будет объективно возрастать, чем постараются воспользоваться те, кто не скрывают своих планов сместить президента Эрдогана, как о том открыто заявляли президенты США Джо Байден и Франции Эммануль Макрон. Правда и сами эти страны сталкиваются с не меньшими проблемами, так же провоцирующими поляризацию их обществ. Поэтому, кто и на радость кому будет смещен, это еще вопрос.