Какой будет конституция Турецкой Республики к ее 100-летию?

Итак, в 2021 году Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана и Народного Альянса, состоящего из его Партии Справедливости и Развития (AKP) и Партии Националистического Действия (MHP), оказывается на пороге того, что может стать кульминацией их правления - принятия новой конституции. С таким предложением к нации обратился Реджеп Тайип Эрдоган.

Необходимость принятия новой конституции обосновывается тем, что старая была принята в результате военного переворота 1982 года, и сейчас страна уже нуждается в гражданской конституции, которая будет принята после длительного общественного обсуждения. По словам Эрдогана, новая конституция должна будет стать примером всему миру и будет поддержана всем турецким обществом.

Впрочем, уже по первой реакции на эту инициативу видно, что добиться этого будет, мягко говоря, сложно. Ведь представления крупных блоков турецкого общества расходятся в том, как она должна выглядеть как минимум в двух отношениях.

Во-первых, в том, что касается устройства власти. Если правящий Народный Альянс выступает за дальнейшее укрепление президентской системы, то оппозиционные партии практически всего идейного диапазона, будь то идейные кемалисты из Народно-Республиканской Партии, оппозиционные радикал-националисты из Хорошей партии, курдские леворадикалы из Партии Демократии Народов, исламисты из Партии Благочестия, основанной Неджметином Эрбаканом и бывшие соратники Эрдогана из Партии Будушего и Партии Демократии и Прогресса, наоборот, выступают за усиление парламента и ограничение полномочий президента.

Во-вторых, не меньшая интрига заключается в том, будет ли новая конституция отличаться от старой главным образом в вопросах устройства власти или также идеологических основ страны. И этот вопрос разделяет общество не меньше первого, причем, уже внутри как власти, так и оппозиции.

Например, эффект разорвавшейся бомбы (впрочем, ожидаемой) произвело выступление главного имама мечети "Айя София", профессора исламской юриспруденции Мехмета Бойнукалына, призвавшего в новой конституции отказаться от священной коровы идейных кемалистов в виде секуляризма. Профессор призвал объявить официальной религией Турции Ислам, что вызвало взрыв негодования у всех идейно-секуляристских сил, начавших его травлю и потребовавших возбудить против него уголовное дело. Начались и закономерные разговоры о том, что Эрдоган собирается похоронить наследие Ататюрка. Однако самое интересное, что профессор Бойнукалын, напротив, предложил вернуться к самому что ни на есть наследию Ататюрка, а именно к формулировке из принятой им конституции 1924 года, ст.2 которой гласила "Государственной религией Турции является Ислам; официальным языком турецкий; местонахождением правительства Анкара".

Впрочем, напомним, что подобные и предложение, и реакция на них уже имели место в 2016 году, когда с ними выступил тогдашний спикер парламента от правящей партии Исмаил Кахраман, навлекший тем самым на себя такую же бурю негодования (https://golosislama.com/news.php?id=29602). Тогда против него выступили не только нынешние оппозиционные партии, но и MHP и даже часть AKP, руководство которой хоть и не отмежевалось от Кахрамана, но и не солидаризировалось с ним, заявив, что он выразил свое личное мнение. Велика вероятность, что и теперь произойдет, нечто подобное, потому что, если правящие партия и коалиция хотят, чтобы новая конституция стала конституцией общественного консенсуса, увы, добиться такового на основе отказа от секуляризма в современном турецком обществе вряд ли получится. Да и не будем забывать, что сам президент Турции многие годы выступает против господствовавшего в Турции понимания секуляризма с позиций... альтернативного секуляризма. "Я не принимаю секуляризм как атеизм и антирелигиозность. В понимании вопроса секуляризма нашей партией человек не может быть секулярным, но государство может быть. Когда как мусульманин правишь таким государством, то государство в отношении верований стоит на равном расстоянии. И к мусульманину, и к христианину, и иудею, и к атеисту. И безопасность всех верований находится под гарантией этого государства. Не надо бояться секуляризма. Но мы не признаем секуляризма в западном понимании" - вот его неоднократно высказанная позиция Эрдогана по данному вопросу.

Впрочем, в отличие от фарса с поправками в конституцию в путинской России, кулуарно разработанными и вынесенными на референдум за пару месяцев, Турции предстоит настоящий конституционный марафон, и поэтому предсказать, кто и что окажется первым на финише пока сложно. Первым шагом будет создан Интеллектуальный комитет из представителей двух правящих партий (AKP + MHP), затем они пригласят к общественному обсуждению все остальные партии, которые, однако, однозначно будут вести его параллельно и уже начали это делать. И только после этого проект конституции будет внесен в парламент и, возможно, будет вынесен на референдум - есть немало процессуальных факторов, от которых все это будет зависеть.

Принять же новую конституцию символически планируется лишь в 1923 году, приурочив ее к столетия создания Турецкой Республики. Тогда и будет понятно, станет ли новая конституция возвращением к "заводским настройкам" 1923 - 1924 гг, как это назвал имам Айя Софии, преодолением ее идеологии в принципе или косметическим ремонтом ее фасада под новое начальство.