Спор за наследие Эрбакана

В конце минувшей недели в Турции отмечалось 10-летие ухода в мир иной человека, чье влияние на ее современную политическую историю трудно переоценить - Неджметтина Эрбакана.

Три года назад на "Голосе Ислама" был опубликован текст, приуроченный к 7-летию его ухода из жизни, который можно порекомендовать прочитать тем, кто его не читал тогда (https://golosislama.com/news.php?id=33981). Многие положения этого текста сохраняют свою актуальность и по сей день, особенно в вопросах внешней политики, некоторые могут показаться уже неактуальными, однако, в 2021 году к 10-летнему юбилею ухода Эрбакана из жизни имеет место уже другая политическая ситуация, заставляющая обсуждать другие аспекты его наследия и борьбы за него.

В памятном мероприятии, приуроченном к этой дате, которое было организовано соратниками Эрбакана по основанной им Партии Добродетели (Saadet), приняли участие представители почти всех основных партий страны, от правящей Партии Справедливости и Развития (AKP) до оппозиционных Народно-Республиканской Партии (CHP), Хорошей партии (İYİ Parti), Партии Будущего (Gelecek Partisi), Партии Демократии и Прогресса (Deva Party) и даже курдско-неокоммунистической Партии Демократии Народов (HDP). Единственной из крупных партий, которая проигнорировала это мероприятие стала союзная Эрдогану Партия Националистического Действия (MHP).

Однако выступления представителей и лидеров этих партий говорят о том, что сегодня налицо два конкурирующих взгляда на наследие Эрбакана. Первое из них представлено нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдаганом, который сам не явился на данное мероприятие, но вместе с заместителем председателя своей партии Махиром Юналом направил ему свое послание. Напомним в этой связи, что сам Эрдоган был учеником Эрбакана и его соратником по основанному тем движению Millî Görüş (Национальное видение) и запрещенной Партии Благоденствия (Refah Partisi) и был арестован, будучи избранным от нее мэром Стамбула, после переворота 1997 года, сместившего правительство Эрбакана. Потом их пути разошлись - если Эрбакан открыто призывал к выходу Турции из НАТО и созданию Исламского Союза, то Эрдоган в 2001 году создал новую партию, которая провозглашала цель вступления Турции в ЕС и ее сохранения в НАТО, что и позволило ему не только взять власть, но и удержать ее в отличие от его учителя, которому удалось первое, но не удалось второе.

Но решив этот вопрос, сегодня Эрдоган может позволить себе позиционировать себя наследником истинного духа идей Millî Görüş. Так, в своей речи он помимо заслуг своего учителя отметил, что воплотил в жизнь его мечту о возвращении мусульманам Айя Софии и собирается продолжить реализовывать программные цели, намеченные Эрбаканом для Турции и Исламского мира до 2053 года. В этой связи надо напомнить, что не так давно Эрдоган встретился с одним из лидеров нынешней партии Эрбакана Saadet Огузханом Асильтюрком, видимо, для обсуждения возможности ее присоединения к правящей коалиции AKP и MHP, после чего соответствующие призывы были публично озвучены рядом представителей этих партий.

Можно было бы ожидать, что однопартийцы Эрбакана пойдут на это воссоединение на фоне противостояния между происламскими силами и движением ЛГБТ вокруг Босфорского университета, в котором на стороне последних выступила значительная часть светской оппозиции (https://golosislama.com/news.php?id=39545). Однако тональность выступлений многих лидеров на этом мероприятии, посвященном памяти Эрбакана, заставила в этом сомневаться еще сильней, чем раньше. Так, с одной стороны, лидер Saadet Темель Карамоллаоглу в своем выступлении четко дал понять, что наследниками идей Millî Görüş сегодня являются только члены его партии, фактически отвергнув претензии на это со стороны Эрдогана. С другой стороны, он противопоставил дух идей Эрбакана, выступавшего за социальную справедливость, реалиям монополизации власти и экономики, что явно выглядело как обвинение в адрес правящей партии.

Не менее показательными были и выступления представителей других оппозиционных партий, тональность которых совпадала с тональностью выступлений лидеров Saadet, критических к нынешней власти. Эту тему обыгрывал представитель идейных кемалистов Кемал Кылычдароглу, хваливший Эрбакана за то, что он даже в условиях запрета его партии не шел на разделение страны, а также за его безупречно корректную манеру диалога и полемики даже с идейными оппонентами, что явно выглядело как противопоставление его ученику. И даже представители курдско-неокоммунистической HDP отметили настрой Эрбакана на диалог с курдами, что на фоне угроз со стороны Эрдогана запретить эту партию выглядело как стремление показать разницу между учителем и учеником в этих вопросах.

Таким же был настрой двух бывших соратников Эрдогана и членов его партии, покинувших ее и создавших свои оппозиционные партии - Ахмета Давутоглу, возглавляющего Gelecek Partisi и Али Бабаджана, возглавляющего Deva Party. Они, как и другие выступающие говорили о том, что турецкой политической системе необходимо больше свободы, прозрачности и конкурентности, а также выступали за возврат к парламентской системе. И весь этот хор голосов звучал в унисон, создавая впечатление, что наследие Эрбакана сегодня является достоянием широкой оппозиционной коалиции, которая невзирая на внутренние противоречия, совместно противостоит авторитарным тенденциям существующей власти.

То есть, по прошествии 10 лет после смерти Эрбакана налицо два разных взгляда на его наследие. Согласно первому, несмотря на их личный конфликт и расхождение путей в политической тактике, истинным продолжателем его дела по возрождению исламской идентичности и миссии Турции является Реджеп Тайип Эрдоган и его праящая коалиция AKP и MHP. Согласно второму, истинные продолжатели дела Эрбакана, как и он сам, как и бывшие соратники Эрдогана вроде Давутоглу и Бабаджана сегодня находятся в оппозиции, и скорее поддержат светскую оппозицию, чем происламскую власть, которую они обвиняют в несоответствии духу идей Эрбакана.

В конечном счете обе противостоящие стороны считают, что их разногласия упираются в вопрос о принципах и оппортунизме. Но если для первых главными являются идейные принципы, которым должны быть подчинены политические методы, то вторые считают, что есть средства, которые не оправдывают цель, а искажают ее. И это разногласие, видимо, будет проявляться еще не раз и не только в Турции.

(На фото - Али Бабаджан, Ахмет Давутоглу, Темель Карамоллаоглу, Кемаль Кылычдароглу на фоне портрета Неджметтина Эрбакана)