Региональные протесты и федеральное представительство мусульман

Первые протесты россиян в 2021 году прошли, и можно оценить как их показатели, так и участие в них мусульман.

В целом протесты пока остаются слишком малочисленными, чтобы привести к смене власти, но на этот раз впервые за многие годы немало их участников показало, что готово бороться за это всерьез. А вот готовы ли к этому их лидеры, пока неясно. Во Владивостоке, Уфе, Петербурге штабы Навального призывали протестующих не идти на конфронтацию с полицией и расходиться. И в целом в конце 23 января команда Навального фактически призвала протестующих разойтись по домам и придти на следующий митинг только через неделю. Но сколько за это время будет арестовано самых отчаянных ребят, которые проявили себя в этот раз? И чего можно добиться, если каждый раз давать врагу неделю, чтобы к следующей акции протеста нейтрализовать самых буйных?

Теперь что касается мусульманского участия в протестах. Его символом, конечно, стал тот отчаянный молодой кавказец, который один на кулаках дрался против целого строя полицаев под шквалом ударов дубинками. Но это действительно символ и это демонстрация того, что могло бы быть, если бы Навальный и его команда привлекали к себе таких ребят, а не отталкивали их от себя своими антиисламскими выпадами в прошлом, как они это делали.

Могло бы, но пока не произошло. И республики Кавказа в целом эти акции проигнорировали за исключением малочисленной акции в Махачкале. Тому есть множество причин, главная из которых - особое положение на Кавказе, где за конфронтацию с властью уже давно приходится платить куда большую цену, чем по остальной стране. И пока мусульмане Кавказа не видят особого смысла платить такую цену за такие протесты.

Основная протестная активность в исторически мусульманских регионах имела место в Поволжье - Казани и Уфе. Но в Казани в протестах не был выражен ни исламский, ни национально-татарский фактор. А вот в Уфе основной руководящей силой этих протестов стали башкирские активисты, включая и сознательных мусульман - те, кто ранее уже себя проявил в протестах в Куштау (https://golosislama.com/news.php?id=39065). Эти ребята присоединились к общегражданским выступлениям и требованиям, но наполнили их своим содержанием, и в результате недоброжелатели пишут о том, что "протесты Навального в Башкирии перехватили ваххабиты и башкирские националисты".

В общем, это именно та модель, о которой как о наиболее перспективной для возможного участия мусульман в таких протестах писали мы (https://golosislama.com/news.php?id=39510). Однако именно этот наш совет вызвал похожую критику со стороны людей, которые хотя и видят это совершенно по-разному, но написали примерно одно и то же - что установка на "регионализацию" мусульманского участия в российской политике неправильна и надо не бороться за "автономию меньшинств", а стремиться к "сильному консолидированному представительству на федеральном уровне" или даже "брать под свой контроль территорию и политические процессы в РФ".

Что касается второй позиции, мы бы и сами ее поддержали, но в отличие от неофитов исламской политики представляем себе потенциал ее развертывания в общероссийском масштабе. Мягко говоря, он пока невелик, поэтому ни о каком взятии мусульманами России под контроль общероссийских территории и политических процессов в обозримом будущем не может идти и речи. Поэтому те, кто предлагают влезать в эти процессы, предварительно не создав соответствующих плацдармов в виде реальных автономий, попросту предлагают сжечь ограниченный мусульманский политический потенциал в интересах тех, у кого будут возможности управлять политическими процессами. Такая тактическая близорукость простительна для неофитов, но обсуждать это всерьез смысла нет.

А вот представители первой позиции, которые называют себя "опытными исламскими политиками", пожалуй, знают, чего хотят. Это те, кто десятилетиями пытался добиться "сильного консолидированного представительства на федеральном уровне" в рамках существующего режима, но так и не понял, почему это в принципе невозможно.

А это так хотя бы потому, что задача эта по сути революционного масштаба, в то время как эти "представители мусульман на федеральном уровне" отнюдь не революционеры, а приспособленцы, думающие, что можно выторговать или выпросить то, за что нужно бороться. А так как они никогда не будут бороться и всегда будут прогибаться и пассовать под первым же нажимом, как с ними не считались раньше, так с ними и не будут считаться в будущем. И если у мусульман и дальше будут такие "консолидированные представители на федеральном уровне", то и с ними в целом не будут считаться.

Еще об одном заблуждении этих претендентов на роль "представителей" и "духовных лидеров" мусульман России, которые хотят сделать их центром Москву вместо регионов исторического преобладания мусульман, мы уже подробно писали (https://golosislama.com/news.php?id=39052). Интересующимся советуем перечитать эту заметку, но повторим главные ее мысли тезисно.

Во-первых, как бы кто об этом ни мечтал, Москва не является мусульманским городом, в смысле города преобладания мусульман, и вряд ли таковым будет. Даже, если закрыть глаза на то, что основной контингент ее мусульманского населения составляют иностранцы или новые россияне, принадлежащие к иностранным диаспорам, все вместе они все равно будут в меньшинстве в общей структуре населения этого города. Это не значит, что в Москве мусульмане не должны быть представлены или не должны бороться за свои права - конечно, это нужно делать. Но надо быть реалистами - Москва как город, как регион не будет представлять и отстаивать интересы мусульман России просто потому, что это не мусульманский регион в отличие от мусульманских регионов Поволжья и Кавказа.

Во-вторых, если мы говорим о революционном сценарии политических изменений, то он автоматически приведет к ослаблению власти центра, которым сегодня является Москва, и усилению веса регионов - всех, а не только мусульманских. И именно в таких условиях появится возможность для представительства мусульманских интересов на федеральном уровне, но только в том случае, если мусульмане для начала вернут себе контроль над своими регионами и, опираясь на них, делегируют своих представителей в федеральную политику. Именно в федеральную в полном смысле этого слова, а не в столичную и не в "центр", как это имеют в виду те, кто говорят о "федеральном уровне" сейчас.

Ну и, конечно, этих новых представителей мусульман в федеральной политике должны выдвинуть протесты и политическая борьба, чтобы на этот раз ими оказались борцы, а не соглашатели. Вот тогда мы и получим настоящее, отобранное в борьбе "сильное консолидированное представительство на федеральном уровне", опирающееся на свою базу в регионах. И тогда оно будет в состоянии, если не "брать под контроль политические процессы" в общероссийском масштабе, то хотя бы влиять на них и быть их весомым фактором.

(На фото - акция протеста 23 января 2021 года в центре Уфы)