Мусульмане и будущие протесты

Казалось бы, в предыдущем тексте о нашем отношении к Навальному эта тема уже была раскрыта (https://golosislama.com/news.php?id=39493). Однако обсуждение этого материала показывает, что надо еще раз повторить важные вещи. А заодно и обсудить связанную с этим тему возможного участия мусульман в предстоящих протестах.

1. Мы раз за разом, год за годом доносим до наших читателей важнейшую мысль - ни одна неисламская сила никогда не решит проблем мусульман и всегда будет пытаться использовать их в своих интересах. Защита исламских интересов может исходить только от самих мусульман, а для этого они должны иметь самостоятельную политическую субъектность. Это база исламской политики, исходящая и из соответствующих коранических призывов не полагаться на внешних, здравого смысла и многократно подтвержденного опыта.

2. В путинской России возможностей для обретения политической субъектности мусульман нет и не будет. Но и существующая российская оппозиция не хочет ее - см. п.1. В худшем случае она хочет гнобить мусульман еще больше, в лучшем представлять их интересы и решать за них, что им нужно, а что нет, навязывать им свою повестку.

3. Отличие Путина от российской оппозиции, какой бы они ни была, заключается в том, что первый обладает властью и при его власти мусульманам ничего не светит. Вторые не обладают властью. Получив ее в полном объеме, они бы тоже вели политику, противоречащую интересам мусульман. Однако конструкция власти выстроена так, что просто взять ту власть, что есть у Путина и передать в руки несистемной оппозиции невозможно. Передать власть таким образом власть может только сама себе, как сделал Ельцин с Путиным или Путин с Медведевым. Это возможный вариант и он ничего не изменит ни для мусульман, ни для России. А вот единственным шансом несистемной оппозиции является не взятие той власти, которая есть у нынешнего режима, а ее свержение и разрушение властной вертикали, после которого будет выстраиваться власть на новых принципах. Это и называется революцией.

4. Сегодня все ведущие силы российской несистемной оппозиции - Навальный, Ходорковский, Форум Свободной России, говорят о том, что целью революции должны стать передача властных полномочий от (нового) президента к (новому) парламенту, а также от центра к регионам и городам. Но совершенно правы те, кто говорят, что если эти процессы будут происходить под руководством российской оппозиции без участия в них мусульман как самостоятельных сил, новая система также не будет учитывать мусульманских интересов и не будет с ними считаться.

5. Однако в условиях революции, когда старая власть уже рухнет, а новая еще не выстроится, возникнет окно возможностей - продолжительностью от нескольких месяцев до пары лет - когда мусульмане смогут воспользоваться этим, чтобы обрести свою политическую субъектность и усилить свои позиции. Если эту возможность мусульмане проспят, смена власти не принесет им улучшений, а может даже принести ухудшения.

6. Поэтому мусульманам, живущим в своих регионах, не надо включаться в протесты под чужим руководством и без представительства в нем происламских сил. И в целом, надо дать начаться этим протестам, чтобы оценить серьезность их участников и организаторов, а также их цели - намерены ли они действительно бороться против власти, или собираются с ней торговаться.

7. К протестам имеет смысл присоединяться, если они приобретут серьезный характер. Но в мусульманских регионах это нужно делать не под Навальным и аналогичными лидерами, а начиная с создания своей силы. Необязательно позиционируя ее как исламскую, так как общество может быть к этому неготово, но при ведущей роли в ней убежденных мусульман. Национальные и республиканские движения - оптимальный для этого формат.

8. В протестные акции мусульманам в своих регионах имеет смысл заходить со своими символами и лозунгами, и обозначая свои цели и приоритеты. Если речь идет о политических заключенных, идти с портретами не Навального, а наших узников совести, и скандировать их имена. Требовать прекращения диктата и террора "федералов", свободы для религиозных и национальных организаций, самостоятельного и свободного избрания народами своих глав вместо назначения им московских ставленников.

9. Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, самостоятельные протестные силы в мусульманских регионах должны будут вступить в диалог с аналогичными силами в других регионах и российской оппозицией, ставя их перед фактом того, что в этих республиках волю народа выражают их собственные протестные силы.

10. Только при соблюдении перечисленных условий революция может пойти на пользу мусульманам и с ними будет считаться новая власть. Кто в таком случае окажется во главе нее в Москве или новом российском центре для мусульман не так принципиально - главное, чтобы эта власть была вынуждена признать права и автономию мусульман и считаться с их голосом.