Отношение к Навальному - не вместо Путина, а против Путина

Главной политической новостью для России и той части мира, которая за ней наблюдала, вчера стало возвращение в Россию Алексея Навального с его предсказуемым арестом сразу после прилета. Но Навальный в последние дни также стал горячей темой, обсуждаемой мусульманами в соцсетях, после того как ряд мусульманских блогеров выступили с обвинениями в его адрес и он ответил одному из них.

В этой связи хотим сказать следующее. Мы неоднократно выступали с предельно жесткой критикой Навального в связи с его высказываниями, затрагивающими Ислам и мусульман. Любой, кто хочет в этом убедиться, может в правом верхнем углу нашего сайта найти функцию поиска и вбить туда слово Навальный, и увидит, что о нем писалось на "Голосе Ислама" особенно в предыдущие годы.

Это делалось тогда, когда власть играла с Навальным в поддавки, при этом сажая мусульманских общественных деятелей, что игнорировалось им и его коллегами по цеху российской оппозиции. Однако в связи с чем некоторые мусульманские деятели и блогеры погнали против Навального волну сейчас? Он опять сделал какое-то заявление, затрагивающее Ислам и мусульман? Об этом ничего неизвестно. Так в чем же тогда причина этих нападок на Навального?

Никто не дал ясного ответа на этот вопрос. Поэтому вольно - невольно он напрашивается сам, учитывая провластную ангажированность инициаторов этой кампании, с подачи которых эту тему подхватили потом некоторые наивные мусульманские общественники. И причина эта очевидна - ей является возвращение Навального в Россию. К слову, возвращение на верный арест человека, пережившего тяжелое отравление и покушение на жизнь, который легко мог бы этого не делать, кто бы что об этом ни болтал из провластных пропагандистов. Ведь понятно, что по первой же просьбе ему бы предоставили политическое убежище и не стали бы выдавать по запросу Кремля. А кто хотел предотвратить это возвращение, нарочито объявляя его перед этим в розыск, хорошо известно. И вне зависимости от своих желаний (разных у разных людей) мусульманские деятели и блогеры, включившиеся в антинавальнистскую кампанию сейчас, выступили подпевалами тех, кому она сейчас была нужна.

Теперь что касается отношения мусульман к Навальному. Сейчас, "очень вовремя" ему были выдвинуты претензии, о которых мы писали ранее, когда он не представлял особой угрозы для этой власти. И все они служат обоснованием вывода - "для мусульман Навальный враг" или в более умеренной форме "для мусульман Навальный не лучше, чем Путин". Об этом и поговорим.

Во-первых, для тех, кто говорит, что для них Навальный или кто-то еще не лучше, чем Путин, это так по двум причинам. Либо это явные или тайные почитатели Путина, которых он на самом деле устраивает. Либо это те люди, которые, даже если Путин их не устраивает, никогда не сделают ничего для того, чтобы на смену ему пришел кто-то, кто будет "лучше Путина".

Во-вторых, если говорить всерьез о том, кто может или не может быть "лучше Путина" для мусульман, то правильный ответ на этот вопрос - "никто". Но не потому, что для них хороши Путин или его политика, а потому, что источником этой политики является не конкретный человек, а вся система, которую он олицетворяет и возглавляет.

Но в чем проблема этой системы? Те, кто настроен максималистски скажут, что в том, что это система куфра или иностранного господства над мусульманскими народами. К такому подходу вернемся в конце, а пока начнем с уровня рассмотрения альтернатив внутри России. Три ключевые проблемы, в частности для мусульман, на наш взгляд заключаются в следующем: 1) ее репрессивный, авторитарный и уже близкий к тоталитарному характер и подавление всякого инакомыслия, всего, что выходит за рамки господствующей идеологии; 2) сосредоточение власти в одних руках и исключение политической конкуренции и влияния оппозиции; 3) полное лишение регионов самостоятельности и их подчинение центру.

Если мы посмотрим на ситуацию с этой точки зрения, то увидим, что для мусульман, являющихся в данной стране меньшинством, принципиально не то, кто возглавляет такую систему, а то, каков ее характер. Потому что при сохранении такой системы даже если во главе нее окажется человек, который искренне любит мусульман, либо он мало что сможет изменить в ее реалиях, либо если он даже этого добьется на период своего правления, потом все равно все вернется на свои круги. И наоборот - например, уходящий президент США Дональд Трамп не раз выступал с антиисламскими заявлениями и пару раз это делал действующий глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Однако системы, существующие в этих странах, таковы, что права мусульман в целом защищены наличием независимых судов, свободных СМИ, гражданского общества, политических конкуренции и представительства и в такой ситуации не так критично, что позволяет себе думать или говорить глава государства, который сегодня один, а завтра другой. И даже в такой исламофобской стране как Сербия после свержения диктатора Слободана Милошевича и взятом курсе на вступление в ЕС, при очень сильных позициях исламофобов-националистов, не только защищены права мусульманских религиозных организаций, но мусульмане имеют широкую автономию в регионе Санджак, у них есть свои партии и они избирают оттуда своих политиков, которые сидят в сербском парламенте и дискутируют с политиками-сербами, защищая свои интересы.

Теперь вернемся конкретно к Навальному. Хотим ли мы, чтобы он завтра оказался на месте Путина? Еще раз - нет. Но разве он сам этого хочет? Один Аллах знает, чего он на самом деле хочет, однако, как минимум заявляет он сейчас совершенно другое. Например, если мы посмотрим последнее часовое интервью Навального экономисту Сергею Гуриеву, кстати, этническому осетину, который задавал ему неудобные вопросы по национальной проблеме, то мы там увидим другое (https://youtu.be/5jf-F-AmCKc). В нем он озвучивает свое видение будущей России после свержения существующей власти так: освобождение политических заключенных; свобода политической жизни; реформа судов с целью очистить их от коррупции и сделать их независимыми; передача большинства полномочий от президента парламенту; передача большинства полномочий из центра в регионы и на места.

А теперь пусть любой мусульманин, не являющийся сторонником нынешней власти, спросит сам себя и скажет - это для нас лучше, чем то, что есть сейчас или нет? Наш ответ однозначен - да. А это значит, что в этом наши цели совпадают не только с Навальным, но и с любым, кто стремится к тому же. Значит ли это, что мы должны голосовать за него или за его партию? Нет, не значит. Во-первых, потому что при этой системе никто их не пустит на выборы и не даст им победить. Во-вторых, потому что когда и если эта система изменится, это произойдет только в том случае, если голосовать можно будет не только за Навального и его партию, но и создавать новые партии. И тогда появятся условия для того, чтобы возникла партия и появились политики, защищающие интересы в том числе и мусульман, и чтобы можно было проголосовать за них. И даже, если на выборах победит Навальный или его партия, новая система будет устроена так, что будет слышен голос оппозиции и защищены права меньшинства.

Теперь, что касается тех, кто считает, что у мусульманских народов в принципе не может быть будущего в России и без исламского государства. Что касается второго, не будем скрывать нашу позицию - при всей привлекательности этого идеала все попытки его реализации в последние годы показали, что мусульмане в их нынешнем состоянии не особо способны на его достижение и пока добиваются наибольших результатов там, где совмещают приверженность исламским ценностям с использованием преимуществ современных политических и экономических систем и, в том числе, признают международное право. Да, в рамках последнего теоретически возможно создание новых государств мусульманских народов, базируясь на принципе права наций на самоопределение. Однако как показывает опыт, на территории Российской империи такие государства появлялись только в результате революций в центре. Кстати, далеко не у всех и не сразу это получалось - у кого-то получалось, у кого-то нет, и причины этих неудач тоже нуждается в серьезном осмыслении, так как без этого они будут повторяться. Но когда такое получалось, этому все равно предшествовала революция в России, так как при существовании имперской диктаторской системы никаких предпосылок для этого не было и быть не могло.

Таким образом, как мусульманские народы и общины, которые понимают, что у них скорее всего не будет альтернативы развитию внутри России, так и те, кто решат идти своим путем, в любом случае заинтересованы в том, чтобы существующий режим в России уступил место принципиально другому. Навальный в этом теперь тоже заинтересован, хотя бы потому, что при этом режиме у него нет шансов не только на политическое будущее, но уже и на свободу. Как, кстати, и у множества мусульманских узников совести, которые, будем откровенны, при этом режиме на свободу не выйдут, а если выйдут, то скоро сядут вновь.

Так с кем тогда у нас сейчас совпадают цели - с Навальным или с нынешней властью? И на чьей стороне должны быть наши симпатии в такой момент?