Тирания и альтернативы ей

На фоне происходивших на этой неделе в США событий, которыми было полностью занято внимание американского общества, посольство Китая решило выступить с заявлением из серии "за гранью".

Так, 7 января твиттер-аккаунт китайского посольства США почему-то решил выступить с пропагандой... концлагерей для уйгурских мусульман, называемых в этой стране "центрами перевоспитания".

В нем была размещена ссылка на соответствующую рекламную статью из официальной китайской прессы со следующим предисловием:

"Исследования показывают, что благодаря переобучению уйгурских женщин в Синьцзяне в духе антиэкстремизма они стали свободными, они познали, что такое гендерное равенство и репродуктивное здоровье. Они стали сильными, независимыми и перестали быть "машинами по производству детей"". А в самой статье рассказывается о том, как благодаря изменению сознания мусульман-уйгуров "уровень рождаемости в Синьцзяне упал с 1,6% в 2017 году до 1% в 2018 году, а естественный прирост населения снизился с 1,1% до 0,6%".

Вообще, конечно, возникает интересный вопрос - случайно ли такое заявление было сделано именно в день, когда было окончательно и официально признано поражение на прошедших выборах Дональда Трампа, объявившего коммунистический режим Китая главным противником США и в борьбе с ним активно использовавшего тему концлагерей для уйгуров? Если это был "прощальный подарок" Трампу, то вряд ли он дошел до своего адресата - ему сейчас явно не до китайского тролинга. А не может ли быть, что это символическое послание о том, что с победой в Америке Демократической партии, которая теперь получила не только президента, но и большинство в обеих палатах Конгресса, наступает эра господства новых ценностей?

Если вдуматься, коммунистический Китай пропагандирует искоренение тоталитарными методами религиозных ценностей и образа жизни. И ранее в связи с инициативами правительства Эммануэля Макрона во Франции, мы уже писали, что с этой же целью те же методы могут быть приняты на вооружение внешне либеральными режимами (https://golosislama.com/news.php?id=39258).

И вот свежее подтверждение из Австралии, где в парламент недавно был внесен биль, направленный против религиозных сообществ, основанных на "антилиберальных" ценностях (https://www.acl.org.au/cm_vic_conversionbill). Если он будет принят, религиозных деятелей, которые будут советовать гомосексуалистам отказаться от своей ориентации и сменить ее на нормальную, могут ждать драконовские штрафы или даже тюремные сроки.

Конечно, кто-то из наших читателей в России может вздохнуть с облегчением - чего-чего, а этого в ней сейчас нет, и даже наоборот действуют законы о запрете пропаганды гомосексуализма. Однако даже применительно к путинской России мы не советуем испытывать иллюзии по данному вопросу в свете новости, которую мы размещали на этой неделе о проведении фестиваля ЛГБТ при участии Министерства культуры (https://golosislama.com/news.php?id=39458). Вряд ли кто-то серьезно верит в искренность консерватизма нынешнего режима, но если его старшее поколение еще вынуждено защищать "скрепы", то молодое настроено совсем иначе. Так, сам Владимир Путин был помощником Анатолия Собчака, а его дочь Ксения Собчак вовсю пропагандирует защиту прав ЛГБТ. Один из главных пропагандистов режима Дмитрий Киселев уже давно призывает регистрировать в России гомосексуальные партнерства, и он в этом не одинок, учитывая что под руководством Маргариты Симоньян в Russia Today работает открытый гомосексуалист и при этом путинист Анатолий Красовский.

Однако мы сейчас обсуждаем вопрос не гомосексуалистов, а религиозных свобод. Потому что, если в стране тоталитарный режим, то так же как он сегодня запрещает пропаганду гомосексуализма, завтра он может начать преследовать за пропаганду против гомосексуализма. Поэтому возникает вопрос о гарантиях свобод для религиозных сообществ, в частности мусульман, которые как видно могут становиться жертвами не только тоталитарно коммунистических, но и тоталитарно либеральных режимов.

Конечно, для мусульманского мира наиболее эффективной гарантией является контроль в той или иной форме последователей Ислама над своими территориями, обеспечивающий возможность жить на них согласно своей религии. Сложнее тем, кто живет вне мусульманских территорий, в том числе потому, что многие из них находятся под властью антиисламских сил. И в связи с этим вернемся к тому, с чего начинали эту статью - к фону, на котором сделано китайское заявление.

Мы не испытываем никаких иллюзий в отношении Дональда Трампа и никогда не были его сторонниками. Однако надо понимать, что многие из тех, кто ворвались 6 января в Капитолий, делали это не столько из любви к Трампу, сколько опасаясь установления новой однопартийной диктатуры. А еще интересно то, что среди них многие были с флагами либертарианцев - сторонников доктрины невмешательства государства в частную жизнь граждан и их права жить по тем принципам, по которым они хотят, а также пропагандировать то, что они хотят, если это не навязывается и не угрожает другим.

Кстати, в тех же США уже есть мусульмане-либертарианцы. И, возможно, там, где мусульмане живут вне традиционных мусульманских земель, им стоит присмотреться к этой общественной доктрине как альтернативе тирании.