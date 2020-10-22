Против Ислама - Макрон ведет Францию по китайскому пути

Происходящее во Франции все больше начинает напоминать то ли убийство Кирова в СССР, то ли поджог Рейхстага в Третьем рейхе с последовавшими за ними событиями.

В общем-то, происходит ровно то, что Эммануэль Макрон предлагал до убийства этого несчастного учителя-шутника и для чего оно стало превосходным поводом - всефранцузский погром исламского сообщества, сопоставимый с последствиями атаки на башни-близнецы в Америке или взрывов домов и громких терактов для чеченской диаспоры в Москве.

Помимо десятков задержанных, допрошенных и арестованных, сотен готовящихся на депортацию, поставлен вопрос об официальном запрете 51 (!) исламской организации, включая такие как «Коллектив против исламофобии во Франции».

Задержаниям подверглись те, кто просто критиковал абсолютно свинские карикатуры - а надо подчеркнуть, что речь идет не просто об изображении Пророка, мир ему, а о похабнейших рисунках, которые недопустимы в отношении человека в принципе, даже самого последнего. То есть, эти люди никому не угрожали и не призывали ни к каким расправам и были задержаны фактически просто за то, что высказали свое мнение - вот хваленная "свобода слова" в понимании Макрона.

Этих людей пытаются выставить ответственными за произошедшее убийство, хотя, даже если отставить в сторону главных подстрекателей этой провокационной кампании, винить в этом помимо собственно организаторов и исполнителей убийства нужно в первую очередь профнепригодную французскую полицию. Ведь, как выяснилось, в нее заблаговременно сообщали о поступающих этому учителю угрозах, также было известно, что в день убийства его предполагаемый исполнитель целый день ходил вокруг школы и распрашивал ее учащихся про этого учителя. То есть, имея все основания принять меры для его защиты, полиция не смогла этого сделать. Или все-таки не захотела? Так кто же тогда виноват - те, кто не выполнили возложенные на них обязанности или те, кто воспользовались имеющимся у них правом критики, не призывая ни к чему противозаконному?

На этом фоне не удивляет, что Макрон обратился к Владимиру Путину и попросил, чтобы французского главу МВД приняли его российские коллеги и научили, как бороться с экстремизмом. Но как на это уже саркастически заметили мусульманские блогеры, зачем мелочиться - почему бы сразу не отправить французского министра внутренних дел для изучения китайского опыта в Уйгуристане?

Судя по всему, он - Жеральд Дарманен - к этому уже полностью готов. Ведь помимо выпадов в адрес исламских организаций он заявил о недопустимости наличия во французских магазинах отделов и полок с халяльной продукцией. А от этого логически уже один шаг до принудительного кормления мусульман свининой или поения алкоголем, как происходит в лагерях перевоспитания в Китае.

Кто-то скажет, что мы преувеличиваем и что целью французских властей всего лишь является профилактика экстремизма и защита свободы слова в своей стране. Этот аргумент можно было бы рассмотреть всерьез, если бы камнем преткновения между Макроном и мусульманами был бы только вопрос карикатур. Но это не так - мы неоднократно писали о том, что ранее члены правительства и однопартийцы Макрона устраивали скандалы просто из-за визита во французский парламент покрытой мусульманки, кстати, коренной француженки, которую французские студенты выбрали своим представителем.

Борьба с хиджабом, борьба с халялем, начавшиеся не сейчас, но сейчас, после удобного повода вышедшие на новый уровень - все это не имеет никакого отношения к борьбе с экстремизмом и терроризмом. Это именно китайский путь, на который уверенно встает Макрон.

Но куда он приведет самих французов? Ведь китайский, да и ранее российский опыт, который сейчас хочет перенимать Макрон, показывают, что массированное подавление одной группы не ограничивается ею, но рано или поздно распространяется на остальное общество и приводит к изменению общественного порядка.

Например, если исчезнет халяльная продукция, стойкие мусульмане могут перейти на вегетарианское питание. И что тогда? Начинать бороться с вегетарианскими отделами и полками, которыми пользуются французы-вегетарианцы? Если запретят хиджаб, можно носить бандану или берет с шарфом - их тоже запретят? Так это и бывает. И к чему это приводит в Китае для самих китайцев, мы тоже видим - к государственной системе тотального контроля граждан в виде т.н. "социального кредита" и повсеместного распознания лиц и отслеживания передвижений и действий, а также к промывке мозгов обязательной государственной идеологией.

И, честно говоря, то, что все это начинает потихоньку становиться реальностью именно во Франции, тоже не удивляет. Как мы не раз писали, именно в этой стране впервые родилась прото-коммунистическая идеология и практика унификации всех граждан вплоть до обязательного поклонения республиканскому гражданскому культу Великого Существа, которой потом вдохновлялись сперва российские, а затем и китайские коммунисты, воплотившие их у себя. И сегодня мы видим тяготение французского истеблишмента именно к этим режимам, остающимся верными этой политической традиции.

"Совпадение? Не думаем".