Правительство РФ поручило провести ЛГБТ-кинофестиваль

Министр культуры РФ Ольга Любимова намерена лично контролировать проведение ряда международных кинофестивалей на 2021 год, в числе которых Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» в Санкт-Петербурге. Об єтом сообщает EADaily со ссылкой на соответствующий приказ, опубликованный на сайте Минкультуры РФ.

Согласно документу, всего на территории РФ в 2021 году планируется провести 163 кинофестиваля. Кинофестиваль «Бок о Бок», о котором идет речь, в приложении к приказу № 1692 Минкультуры РФ от 24 декабря 2020 года значится под № 87. На официальном сайте мероприятия уточняется: «Международный ЛГБТ-кинофестиваль. Разная любовь — равные права».

Таким образом, ошибки быть не может, ЛГБТ-кинофестиваль пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 25 ноября, а проводить его собирается ООО «Международный кинофестиваль Бок о Бок» («БоБ»). В приказе за подписью Ольги Любимовой также подчеркивается: «Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой».

Если верить сайту ЛГБТ-кинофестиваля, то партнерами его являются генконсульства США, Израиля, Канады, Швеции и Норвегии в Санкт-Петербурге, а само мероприятие собираются освещать СМИ, получившие статус иноагента, например «Радио Свобода», либо пока не имеющие его, но близкие по своей направленности. Также в партнерах «Российская ЛГБТ-сеть», Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие и некие загадочные организации типа «Телефонная песенка о Кисаньке» или сайт «Нетипичный тюлень» (радужного цвета).

После публикации EADaily и поднятого шума Любимова опровергла эту новость, но текст приказа остается на сайте министерства, и фестиваль «Бок о Бок» там по прежнему значится.