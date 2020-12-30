Игры вокруг Карабаха: кремлевская стратегия против турецкой

Сразу же после завершения Второй Карабахской войны мы написали о том, что ни в коем случае нельзя считать борьбу вокруг Карабаха законченной (https://golosislama.com/news.php?id=39307), впоследствии разъяснив, что ее надо воспринимать как одно из проявлений глобальной схватки, в которую теперь оказался вовлечен Азербайджан (https://golosislama.com/news.php?id=39394).

События последних дней наглядно проиллюстрировали этот тезис, однако, перед тем, как перейти к их освещению, начнем с другого вопроса. Так, немало аналитиков сегодня рассуждают о складывающемся российско-турецком стратегическом союзе на примере миротворческих усилий двух стран в Карабахе. Но давайте посмотрим, кто заинтересован в стратегическом развитии такого сотрудничества в регионе на деле, а кто на словах говорит одно, а делает совсем другое...

На состоявшейся встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу еще раз однозначно подтвердил заинтересованность Турции в примирении и сотрудничестве с Арменией и примирении последней с Азербайджаном. Он в частности сказал: "Господин Алиев, несмотря на все трудности, протянул Армении руку мира, проявил добрую волю. Наш президент и мы много раз говорили, что если этот процесс пойдет своим путем, если будет прочный мир, мы сможем нормализовать отношения Турция-Армения, Армения-Азербайджан. Это то, что нужно сделать. Мы будем координировать нашу работу с Азербайджаном по этому вопросу. Здесь важно наше сотрудничество с Россией. Мы действительно хотим видеть такой результат, чтобы был мир, стабильность, экономическое развитие, так, чтобы нашим миссиям не было необходимости устанавливать и контролировать мир там в будущем".

После военного разгрома в самой Армении в правительстве Никола Пашиняна и его пока еще правящей партии тоже стали звучать голоса сторонников начала перезагрузки отношений с Турцией и Азербайджаном. К этому призвал министр экономики Армении Ваан Керобян, выступивший со следующим заявлением: "Конечно, открытые границы - это очень хорошо для экономики, потому что в результате конкуренции создаются более качественные продукты, то есть по качеству наша экономика может достичь мирового уровня. Если в страну ввозятся дешевые и качественные продукты, то наш местный производитель вынужден стать лучше. Будут открыты турецкие порты, появится множество более широких возможностей. Возможно, откроется азербайджанский рынок для наших товаров и наш рынок для Азербайджана". С аналогичным призывом выступил член правящей партии и парламентской франкции Андраник Кочарян, который заявил: "Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически. Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было. Установление дипломатических отношений с Азербайджаном может изменить ожидающиеся перспективы".

Однако как и следовало ожидать, в Армении и армянской диаспоре это вызвало бурю негодования, в первую очередь у тех сил, которые сегодня требуют ухода от власти Пашиняна, суда над ним или даже его внесудебной казни (https://golosislama.com/news.php?id=39418). Эти заявления наряду со "сдачей Арцаха" Пашиняном и его согласием на возвращение Азербайджану некоторых территорий в рамках проходящей делимитации границ с Арменией по административным границам двух бывших союзных республик, за которые в одностороннем порядке ранее вышла армянская сторона, используются в качестве подтверждения того, что нынешний премьер Армении является "турецкой марионеткой". А рупор армянского экстремизма и терроризма Арам Габрелянов, который разгоняет лозунг "турк Никол", четко сформулировал дилемму, стоящую перед Арменией: "Водораздел очень простой - или протурецкая Армения с Пашиняном или прорусская Армения без Пашиняна".

Что же на этом фоне делает Москва? На словах Владимир Путин после заключения трехсторонних соглашений не раз выступал в поддержку Никола Пашиняна и даже защищал его от нападок армянских экстремистов, объясняя, что он был вынужден пойти на капитуляцию. Путинская Россия создает мониторинговый центр с Турцией, Лавров с Чавушоглу обсуждают перспективы установления в регионе устойчивого мира и развития сотрудничества и т.д., и т.п.

Тем временем, на этой неделе председатель Совета Безопасности т.н. Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Виталий Баласанян выступает с провокационным заявлением о том, что это образование при помощи России собирается "вернуть территории", которые перешли под контроль Азербайджана в ходе недавней войны. Одновременно с этим Баласанян начинает вести себя как фактический глава данного сепаратистского образования, заявив о подчинении ему всех силовых структур и потребовав у его политического руководства закрыть свои страницы в соцсетях. Кроме того, его партия "Справедливость" выступила с совместным заявлением с представительством экстремистской партии "Дашнакцутюн" в т.н. НКР, направленным против номинального лидера НКР Араика Аратюняна, считающегося человеком Пашиняна, с требованием отдать власть оппозиции.

Казалось бы, причем тут Москва? А дело в том, что все это происходит на следующий день после часового разговора, который состоялся между Владимиром Путиным и Робертом Кочаряном, бывшим главой т.н. НКР и Армении, являющимся неформальным лидером "карабахского клана", свергнутого бархатной революцией Пашиняна в 2018 году. А сегодня пресс-служба Кремля сообщает о поздравлении Владимиром Путиным с Новым годом и Рождеством того же Роберта Кочаряна, а затем и Сержа Саргсяна, бывшего президента Армении и другого представителя "карабахского клана".

Не менее интересным аспектом заявления главы хунты НКР Баласаняном было требование к "сектантам" закрыть все свои офисы в этом образовании и покинуть его территорию. Под сектантами "Армянской Апостольской Церковью" (ААЦ) подразумеваются все не принадлежащие к ней христианские, протестантские группы, в частности церковь "Слово Жизни", которую еще начиная с бархатной революции 2018 года обвиняли в том, что она является одним из ее ударных отрядов и опорой новой власти. Интересно это потому, что в самой Армении ААЦ открыто поддерживает воинственную оппозицию и "топит" Пашиняна, выступая за его отставку, выгоняя его из своих храмов, где священники отказываются пожимать ему руку и т.п. Все это привело к тому, что сторонники Пашиняна на днях собирались взять штурмом резиденцию ААЦ Эчмиадзин, для недопущения чего туда явились сторонники действующего патриарха-каталикоса.

Если сложить все эти факты, совершенно очевидно, что "лучи поддержки", посылаемые Кремлем партии реванша и войны в Армении и "Арцахе" не являются случайными. Их объединяет идеология противостояния "цветным революциям", "сектантам" и т.п. Классово и идеологически чекистам "Русского мира" близки армянские силовики и клерикалы, однако, проблема в том, что последние являются сторонниками не только "твердой руки", но и реванша в отношении Азербайджана и Турции, и возвращения Армении к роли военного форпоста России в регионе, которую она играла при предыдущей власти. Что касается Пашиняна, то он, конечно, не является никаким ни "турком", ни туркофилом, но будучи сторонником нового курса для Армении он и некоторые его единомышленники понимают, что условием этого является нормализация отношений с Турцией и Азербайджаном. Этот сценарий для Армении является не "турецким", а "грузинским", имея в виду политику Саакашвили - это ориентация на НАТО и ЕС, которая объективно требует хороших отношений и сотрудничества с Турцией как частью первого и стратегического партнера последнего.

Понятно, что для имперских кругов Кремля такой сценарий категорически неприемлем. Но как они ему могут помешать? И с географической, и с экономической точки зрения Турция может предложить региону - не только Азербайджану и не только Грузии, но и в перспективе Армении, если она откажется от дашнакской политики - инвестиции, проекты, контракты, доступ к рынкам, новые рабочие места, то есть, сотрудничество и сопроцветание. Путинская же Россия может предложить региону только войну и свою роль защитника и разводящего для участников конфликта.

И в этом смысле, если для успеха турецкой стратегии в регионе требуется достижение устойчивого мира, запуск проектов развития и наведение мостов между странами и народами, то кремлевская стратегия, напротив, нуждается в поддержании тлеющего и периодически обострящегося конфликта, который будет оправдывать присутствие там путинской России как "разводящего". Ведь никакой другой миссии у нее там в принципе не может быть.

(На фото - Владимир Путин и Роберт Кочарян)