Эрдоган в Баку: "Борьба не закончена". Что важно понимать?

Парад победы в Отечественной войне, прошедший вчера в Баку, стал не только демонстрацией триумфа турецко-азербайджанского мусульманского союза и унижения армянских крестоносцев (напомним, что во время войны они сами в полный рост рисовали на своих формах и технике кресты), но и событием со стратегическими последствиями, которое должно быть серьезно осмыслено размышляющими мусульманами.

Начнем с безусловно хорошего - новости оставшейся вчера в тени и замеченной лишь комментаторами в соцсетях. Помимо военного и политического у вчерашнего события было и религиозное измерение. Если лидеры Турции и Азербайджана прежней, "светской" закалки наверняка отправились бы отмечать победу с бокалами шампанского, то Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев перед парадом посетили мечеть, в которой совершили намаз.

И важно, что это была суннитская мечеть, а перед президентом Алиевым на ковре не было шиитского мухура, что указывает на то, что он совершал намаз по-суннитски (у шиитов без мухура намаз считается недействительным). Кроме того, многие наблюдатели отметили, что на праздничных мероприятиях вчера был заметен доктор Али Эрбаш, глава Управления по делам религии Турции (Диянета), но не был заметен (если вообще присутствовал) т.н. "шейх уль-ислам" Азербайджана Аллахшукюр Пашазаде.

Это хороший повод прокомментировать сомнения и возражения, которые имели место в начале войны, когда часть наших читателей сомневалась, стоит ли суннитам - неазербайджанцам поддерживать исторически шиитский Азербайджан. Наше отношение к Шиитской Оси и глобальному шиитскому проекту хорошо известно постоянным читателям, но мы поддержали Азербайджан именно исходя из руководящей роли Турции и в надежде на то, что их связка и дальнейшее претворение в жизнь лозунга "два государства - один народ" приведет к постепенной суннитизации Азербайджана, которая все эти годы сопровождала рост среди его жителей турецкого самосознания, но в определенные моменты сдерживалась властями.

Ин ша Аллах, мы надеемся, что вместе с приходом в Азербайджан турецких военных специалистов и технологий, а также и инвестиций, в него придут и турецкие религиозные ученые и учителя, которые будут способствовать духовному развитию азербайджанского народа в нужном направлении. Это отнюдь не означает насильственного навязывания суннизма или гонений на шиизм, но надо понимать, что во-первых, большинство азербайджанцев являются номинальными шиитами или вообще малорелигиозны, что дает возможность направить усилия в первую очередь на заполнение этого вакуума. А во-вторых, что Сефевиды в свое время искореняли в этом регионе суннизм огнем и мечом. Это не означает, что нужно делать то же, но означает, что для народов этого региона, и кстати не только азербайджанского, но и персидского, суннизм не является чем-то чуждым - это то, чему они следовали, пока им не навязали шиизм.

Теперь о геополитических аспектах.

Президент Алиев напомнил и своему народу, и всему миру, что Зангезур, Гекча и Иреван - это исторические азербайджанские территории, с которых были изгнаны сотни тысяч азербайджанцев. Президент Эрдоган напомнил, что 102 года назад созданная в Османском государстве Исламская Армия Кавказа освобождала Баку от дашнакских захватчиков и почтил память ее руководителей, в частности, Энвера-паши. И они оба предостерегли Армению от возмездия железного кулака Азербайджана и Турции, если она попробует посягнуть на мир.

Однако вопреки поднятой сразу же после этого истерике армянских СМИ и комментаторов, ни президент Алиев таким образом не предъявил территориальные претензии к Армении на ее международно признанные границы, ни президент Алиев не призвал таким образом к новому избиению армян, которое связывается с фигурой Энвера-паши. Что касается первого, это Армения до сих пор не оставляет претензий на международно признанную территорию Азербайджана, поднимая вопрос о признании независимости НКР, в то время как Ильхам Алиев просто напомнил факты истории. Что же касается Энвера-паши, то точно также для армянских националистов героем является Гареген Нжде - они его прославляют за то, что он завоевал для армян Зангезур, закрывая глаза на резню турок, которую он при этом устроил. Но Энвера-пашу точно также никто не прославлял за резню армян - его память была почтена за освобождение им Баку.

При этом важно и отметить, и понять, что оба президента - Турции и Азербайджана - выступили вчера с призывом к Армении о примирении, оставлении в прошлом эпохи вражды и открытии новой эпохи в истории региона, эпохи сотрудничества. Оба президента заявили о работе над созданием шестисторонней платформы регионального сотрудничества с участием Турции, Азербайджана, Ирана, России, Грузии и... Армении, если она захочет к ней присоединиться, приняв протягиваемую ей руку. А президент Турции заявил, что его страна готова открыть границы с блокированной Арменией, если она сама захочет перейти к сотрудничеству.

Все это, конечно, делается не потому, что президенты Турции и Азербайджана наивные и недальновидные. Контекст у этих инициатив совсем другой - как заявил вчера Реджеп Тайип Эрдоган, после завершения войны за освобождение земель Карабаха, борьба не закончится, а продолжится другими методами.

Но с кем и за что идет эта борьба? С Арменией за какие-то спорные земли? Нет, после освобождения Азербайджаном большей части Карабаха со столице в Шуше теперь это уже куда более масштабная, фактически глобальная борьба, в которую он оказался вовлечен. В ней Армению используют враги Ислама, а само политическое армянство на свою голову вызвалось на роль их авангарда, чем обрекло свою страну на очередную, на этот раз относительно небольшую, но унизительную катастрофу.

Однако и мы, мусульмане, должны понимать масштабы и риски этой борьбы. И что тому же Азербайджану, который в ней выбрал сторону Турции, теперь может противостоять не только армянский реваншизм, а мировая коалиция крестоносцев, которая будет использовать его лишь как один из своих инструментов. И что это противостояние охватывает пространство огромной протяженности, начиная с Ливии, через Грецию и Кипр и продолжаясь, но не факт, что заканчиваясь на Кавказе. Но самое главное, что фронтом этой борьбы изначально была и остается сама Турция, в которой враги ее нынешнего руководства годами пытались свергнуть его, заменив на удобное для себя, и продолжат это делать, используя для этого самые разные методы.

Могут ли сегодня те силы, которые представляет президент Франции Эммануэль Макрон, попытаться завоевать Турцию вооруженным путем? Нет, это почти исключено. Но они вполне могут попытаться завоевать ее экономическим и политическим путем и больше того, прямым текстом призывают это делать, как делали Макрон, а также новоизбранный президент США Джо Байден.

И тут у них может быть уже побольше шансов. Так, данные проведенных на этой неделе исследовательской компанией Metropoll опросов, показывают, что на сегодняшний день одобрение политики Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции снизилось по сравнению с предыдущим периодом на 4,7% до 46,2%, а количество его противников возросло на 1,9% до 46,6%.

То есть, сегодня больше турок не одобряет политику Эрдогана, чем одобряет ее, и это главным образом из-за ее экономических последствий для страны, в том числе инфляции и падения курса лиры, которые бьют по их карману. И хотя Эрдоган все еще остается самым популярным из политиков общенационального масштаба 36,6% против 10,3% у Мераль Акшенер, 10,1% у Кемаля Кылычдароглу и 8,8% у Али Бабаджана, такое положение дел не назовешь устойчивым.

Поэтому сегодняшний анонс новых санкций ЕС и США против Турции надо воспринимать так же серьезно, как серьезно надо воспринимать и остальные стратегические угрозы (https://golosislama.com/news.php?id=39360).

Конечно, хотелось бы победить всех врагов сразу - эмиратского принца Мухаммада ибн Зейда и саудовского Мухаммада бин Салмана, израильского премьера Нетаньяху и сирийского диктатора Асада, Эммануэля Макрона и Джо Байдена, курдских коммунистов, армянских националистов, шиитских сектантов, хариджитских террористов, гюленовских заговорщиков, а потом Китай, угнетающий уйгуров, Индию, угнетающую кашмирцев, и т.д., и т.п.

Но понятно, что это нереально - политика это искусство возможного и искусство стратега состоит в том, чтобы выделить приоритеты во вражде и правильно оценивать свои силы, там где можно превращая врагов, если не в друзей, то хотя бы в нейтральных партнеров. И призывы лидеров Турции и Азербайджана к Армении, которой был преподнесен жесткий урок, о переходе от вражды к сотрудничеству, надо оценивать именно в этом контексте.

И у Турции, и у Азербайджана на кону и сегодня стоит, и завтра будет стоять многое, что будет сподвигать их сотрудничать со всеми, кто будет готов принять их условия сотрудничества или предложит со своей стороны приемлемые. А на кону для Армении теперь уже будет стоять сохранение как государства, что ей и дали понять лидеры Турции и Азербайджана, с одной стороны, предложившие ей сотрудничество, с другой стороны, обрисовавшие, что может ее ждать в случае, если она продолжит политику конфронтации.